10 filmes da Netflix para curar um coração partido

Juanita (2019), Clark Johnson

Juanita trabalha há nove anos no mesmo local, é mãe de três filhos adultos problemáticos e sente que não tem sorte no amor. Ela percebe que precisa mudar sua rotina radicalmente e decide viajar para reencontrar o sentido de sua vida. Então, ela pega um ônibus para uma cidade desconhecida, onde começa a trabalhar em um restaurante e faz novos amigos, O filme é baseado no livro de Sheila Williams, “Dancing on the Edge of the Roof”.