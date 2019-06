10 ótimas séries da Netflix que ninguém assiste

Com tantas séries disponíveis no catálogo da Netflix, pode ser difícil escolher uma boa produção para assistir. Entre as mais populares e aguardadas pelos fãs, estão “Stranger Things” (2016) e “Grey’s Anatomy” (2005). Mas, o serviço de streaming também possui algumas séries pouco conhecidas que são tão boas quanto as produções já consagradas pelo público. Para ajudar os espectadores, a Revista Bula vasculhou o acervo da Netflix e reuniu em uma lista dez séries que são ótimas, embora não estejam no ranking das mais assistidas. Entre elas, destacam-se “The OA” (2016), de Zal Batmanglij e Brit Marling; e “Peaky Blinders” (2013); dirigida por Otto Bathurst e Tom Harper. As séries foram organizadas de acordo com o ano de lançamento e não obedecem a critérios classificatórios.

Altered Carbon (2018), Laeta Kalogridis No século 25, a consciência pode ser digitalizada em um pequeno disco e transferida de um corpo para outro. Como as trocas são caras, apenas os mais ricos fazem o procedimento e nunca morrem. Takeshi Kovacs é um antigo guerreiro rebelde que teve sua consciência congelada. Após 250 anos, ele recebe um novo corpo e retorna à vida com a missão de resolver um assassinato. Caso consiga desvendar o mistério, ele ganhará uma nova chance de viver.

Legion (2017), Noah Hawley Desde a infância, David Haller é atormentado por vozes e visões sobrenaturais. Diagnosticado com esquizofrenia, ele passa por vários hospitais psiquiátricos sem encontrar uma solução para seu problema. Mas, a vida de David muda com a chegada de uma nova paciente, Syd Barrett, que acredita que as vozes que ele escuta são reais. Com a ajuda de Syd, David descobre que é o filho órfão de Charles Xavier, o líder dos X-Men.

Mindhunter (2017), Joe Penhall Em 1977, com o aparecimento da psicologia criminal, os agentes do FBI Holden Ford e Bill Tench se unem para realizar um plano ambicioso: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos seriais killers. A partir desse estudo, eles pretendem trabalhar em casos aparentemente sem solução. Holden e Bill decidem entrevistar os assassinos presos, mas antes precisam ganhar a confiança deles.

Lúcifer (2016), Tom Kapinos e Joe Henderson Lúcifer Morningstar, também conhecido como Senhor do Inferno, está cansado de ser apenas uma peça nos jogos de Deus e decide abandonar seu trono no Inferno para viver em Los Angeles, onde abre sua própria boate. Bonito e inteligente, Lúcifer tem o poder de arrancar confissões das pessoas e decide usar sua habilidade para ajudar a polícia local. Ele trabalha ao lado da detetive Chloe Decker, por quem acaba se apaixonando.

The OA (2016), Zal Batmanglij e Brit Marling Prairie Johnson é uma garotinha cega que desaparece misteriosamente. Após sete anos, ela reaparece e se autodenomina “OA”, “original angel” (o anjo original). Agora, Prairie consegue enxergar e possui muitas cicatrizes nas costas. Ela reúne cinco pessoas de confiança e conta a elas tudo o que aconteceu nos últimos anos, revelando que esteve em uma outra dimensão. Então, OA pede ajuda para voltar e resgatar outras pessoas que ainda estão presas.

Outlander (2014), Ronald D. Moore A série é baseada nos livros da autora Diana Gabaldon. A trama acompanha Claire, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, ela viaja com o marido, com o objetivo de se reaproximarem. Durante um passeio, Claire encontra um portal do tempo e é transportada para a Escócia de 1743. Nessa nova realidade, Claire se apaixona pelo jovem guerreiro escocês Jamie Fraser.

The 100 (2014), Jason Rothenberg Após uma guerra nuclear devastar quase toda a população da Terra, os poucos sobreviventes passam a viver em estações espaciais em órbita. As estações se unem e formam uma comunidade chamada “Arca”. Com o passar dos anos, os recursos estão escassos e 100 jovens delinquentes são enviados em uma missão para descobrir se a Terra está habitável novamente. Ao chegarem, eles descobrem que outros humanos sobreviveram à guerra e já estão repovoando o planeta.

A Lista Negra (2013), Jon Bokenkamp e John Eisendrath Raymond Reddington, o criminoso mais procurado dos Estados Unidos, se apresenta voluntariamente às autoridades. Ele promete ajudar o FBI a encontrar outros criminosos, nomes que estão em uma lista com poderosos políticos, hackers e terroristas de alta periculosidade. Em troca, ele faz uma exigência: conversar apenas com Elizabeth Keen, uma agente novata. Mesmo desconfiada, Elizabeth aceita se juntar à Reddington.

Peaky Blinders (2013), Otto Bathurst, Tom Harper e outros A série se passa na década de 1920 e apresenta a história real da família Shelby, formada por mafiosos que praticam assaltos e apostam ilegalmente em corridas de cavalos. A família é liderada por Tommy, que volta desiludido da Segunda Guerra Mundial e decide entrar para a vida do crime. Com o império dos Shelby crescendo, o inspetor irlandês Chester Campbell é designado para vigiá-los de perto.