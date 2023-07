Você é apaixonado por livros? 20 tatuagens que vão te fazer desejar mais tinta na pele!

O Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald

A tatuagem desenha o simbolismo rico do romance, com os olhos penetrantes do Dr. T. J. Eckleburg observando sobre a baía, retratando a extravagância e a decadência da era do jazz. O desenho é feito em um estilo vintage, com traços precisos e cores suaves que capturam a atmosfera sonhadora do livro.