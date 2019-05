15 desenhos da Netflix para crianças que também agradam aos pais

Super Monstros (2017), Avi Arad

Enquanto se preparam para começar o Jardim de Infância, os filhos dos monstros mais famosos do mundo aprendem a controlar seus superpoderes. Durante o dia, eles se parecem com crianças normais. Mas, com o pôr do sol, eles se transformam em monstrinhos. Entre os personagens principais estão Drac, filho do Conde Drácula, e a múmia Cleo, filha de Cleópatra.