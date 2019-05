Desafio melhores livros do século 21: você leu no máximo 4 desses 50 livros

A Revista Bula realizou duas enquetes — em 2018 e 2019 — para descobrir quais são, na opinião dos leitores, os melhores livros publicados no século 21. As consultas foram feitas a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Os 50 livros mais lembrados pelos leitores foram reunidos em uma lista, composta, predominantemente, por obras de ficção. A seleção abrange livros nacionais e estrangeiros, que foram publicados a partir do dia 1 de janeiro de 2001, sendo que todas elas tiveram tradução para o português. De acordo com um levantamento prévio feito pelos editores da Bula, pouquíssimas pessoas já leram mais do que quatro livros presentes na lista. Para descobrir se você é uma exceção, basta contabilizar quantas obras você já leu dentre as 50 listadas.

1 — Reparação (2001), de Ian McEwan 2 — Não me Abandone Jamais (2005), de Kazuo Ishiguro 3 — A Estrada (2006), de Cormac McCarthy 4 — A Amiga Genial (2011), de Elena Ferrante 5 — Pornopopeia (2009), de Reinaldo Moraes 6 — Complô Contra a América (2004), de Philip Roth 7 — A Visita Cruel do Tempo (2012), de Jennifer Egan 8 — O Filho Eterno (2007), de Cristóvão Tezza 9 — A Vegetariana (2007), de Han Kang 10 — Plataforma (2001), de Michel Houellebecq 11 — As Correções (2001), de Jonathan Franzen 12 — 1Q84 (2009), Haruki Murakami 13 — Cinzas do Norte (2005), de Milton Hatoum 14 — A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao (2007), de Junot Díaz 15 — Meio Sol Amarelo (2006), de Chimamanda Ngozi Adichie 16 — 2666 (2004), de Roberto Bolaño 17 — Austerlitz (2001), de W—G— Sebald 18 — O Pintassilgo (2013), de Donna Tartt 19 — Wolf Hall (2009), de Hilary Mantel 20 — Argonautas (2015), de Maggie Nelson 21 — Os Possessos (2012), de Elif Batuman 22 — O Vendido (2017), de Paul Beatty 23 — Gilead (2004), Marilynne Robinson 24 — Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios (2005), de Marçal Aquino 25 — A Contraluz (2014), de Rachel Cusk 26 — O Ano do Pensamento Mágico (2005), de Joan Didion 27 — A Morte do Pai (2009), Karl Ove Knausgård 28 — Outras Vidas que não a Minha (2010), de Emmanuel Carrère 29 — Estação Atocha (2016), de Ben Lerner 30 — Middlesex (2002), de Jeffrey Eugenides 31 — O Livro do Sal (2003), de Monique Truong 32 — Garota Exemplar (2012), de Gillian Flynn 33 — Na Ponta dos Dedos (2002), de Sarah Waters 34 — Os Lança-Chamas (2014), de Rachel Kushner 35 — O Mundo Conhecido (2003), de Edward P— Jones 36 — O Simpatizante (2015), de Viet Thanh Nguyen 37 — Barba Ensopada de Sangue (2012), de Daniel Galera 38 — NW (2012), de Zadie Smith 39 — A Longa Caminhada de Billy Lynn (2012), Ben Fountain 40 — O Drible (2013), de Sérgio Rodrigues 41 — A Linha da Beleza (2006), de Alan Hollinghurst 42 — O Sentido de um Fim (2011), de Julian Barnes 43 — A Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão (2013), de Aimee Bender 44 — Ossos do Inverno (2006), de Daniel Woodrell 45 — O Ódio que Você Semeia (2017), de Angie Thomas 46 — Uma História de Amor Real Supertriste (2011), de Gary Shteyngart 47 — Como ser as Duas Coisas (2014), de Ali Smith 48 — Nove Noites (2002), de Bernardo Carvalho 49 — Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie 50 — Suíte Francesa (2004), de Irène Némirovsky