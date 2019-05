10 ótimos vinhos que custam até 50 reais

Don Pascual Tannat

Equilibrado e agradável, este vinho é elaborado com uvas selecionadas e colhidas à mão. Possui notas frutadas e amadeiradas, com nuances de chocolate. Seu nome é uma homenagem a Don Pascual Juanicó Harriague, conhecido por levar as uvas Tannat ao Uruguai. Harmoniza com carnes vermelhas, massas com molhos cremosos e aves.