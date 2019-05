15 filmes incríveis, mas que só farão sentido para quem cresceu nos anos 1980 e 90

As décadas de 1980 e 90 foram superimportantes para a história do cinema. Vários filmes dessa época se tornaram sucesso de bilheteria, como “Top Gun: Ases Indomáveis”, de Tony Scott; o filme que mais arrecadou em 1986. Além disso, o aparecimento dos efeitos especiais criados em computadores representou o auge dos filmes de ficção-científica, como as franquias “Jurassic Park” e “O Exterminador do Futuro”. No Brasil, os espectadores lotavam as locadoras de filmes, que se tornaram uma febre, mas os clássicos também eram exibidos repetidamente em programas da TV aberta, como “Sessão da Tarde” e “Cinema em Casa”. Para relembrar essa época, a Revista Bula reuniu em uma lista 15 filmes que todos que cresceram nas décadas de 1980 e 90 conhecem. Entre os destaques, estão “Uma Linda Mulher” (1990), de Garry Marshall; e “De Volta Para o Futuro” (1985), de Robert Zemeckis. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Meu Primeiro Amor (1992), Howard Zieff Vada Sultenfuss é uma garota de 11 anos obcecada com a morte, já que sua mãe morreu durante o parto e seu pai, Harry, é um agente funerário. Durante o verão, Vada se inscreve numa turma de poesia só para impressionar o professor Jake. No tempo livre, ela brinca com o amigo, Thomas, um garoto alérgico a tudo. Mas, as férias de Vada são atrapalhadas quando ela descobre que seu pai arrumou uma nova namorada.

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), Jerry Zucker Ao investigar um esquema de corrupção no banco onde trabalha, Sam Wheat é assassinado. Após a morte, ele descobre que se transformou em um fantasma, cuja presença não pode ser vista ou ouvida pelos seres humanos. Então, Sam decide continuar investigando os desvios de dinheiro e descobre que sua esposa, Molly, pode ser a próxima vítima. Para protegê-la, ele pede ajuda a uma médium que vive de enganar as pessoas.

Uma Linda Mulher (1990), Garry Marshall Durante uma viagem de negócios a Los Angeles, o executivo Edward conhece por acaso a prostituta Vivian. Edward a contrata para ficar com ele durante uma semana, a fim de acompanhá-lo em eventos sociais e de negócios. Para isso, ele transforma Vivian em uma mulher elegante e bem-vestida. Mas, com o passar do tempo, Edward se apaixona por Vivian e precisa enfrentar os preconceitos da sociedade para ficar com ela.

Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987), Emile Ardolino Frances Houseman, conhecida como Baby, fica decepcionada ao descobrir que deve passar o verão de 1963 em um acampamento de férias, com seus pais. Entediada, ela resolve visitar o local onde os funcionários do acampamento se divertem e dançam. Lá, ela conhece Johnny Castle, o instrutor de dança, e acaba se apaixonando por ele. Contrariando seus pais, Baby se torna a nova parceira de dança de Johnny.

Namorada de Aluguel (1987), Steve Rash Ronald Miller é um jovem tímido e trabalhador, que sempre foi visto como um perdedor na escola. Quando Cindy, uma garota bonita e popular, precisa de dinheiro para comprar um vestido, Ronald lhe oferece mil dólares. Mas, em troca, ela precisa fingir ser sua namorada. Cindy aceita a proposta e transforma Ronald em um dos garotos mais populares do colégio.

Crocodilo Dundee (1986), Peter Faiman Michael J. Dundee, conhecido como Crocodilo Dundee, é um caçador de crocodilos de um lugar isolado na Austrália. Um jornal dos Estados Unidos, interessado na vida de Dundee, envia a jornalista Sue Charlton para entrevistá-lo. Ao saber da repercussão de suas matérias, Sue convence Dundee a voltar com ela para Nova York, onde o público poderá conhecê-lo melhor. O caçador aceita o convite, mas acaba se atrapalhando na cidade grande, já que sempre viveu isolado.

Curtindo a Vida Adoidado (1986), John Hughes Ferris Bueller é especialista em matar aulas. Decidido a faltar mais um dia de aula, ele mente para os pais que está doente. Assim, tudo o que deseja é curtir o dia ao máximo ao lado de seu melhor amigo, Cameron, e de sua namorada, Sloane. Eles pegam a Ferrari do pai de Cameron e saem passeando por Chicago. Mas, apesar de ter enganado os pais, Bueller não conseguiu convencer o diretor da escola, Ed Rooney, e sua irmã invejosa, Jeanie.

Top Gun: Ases Indomáveis (1986), Tony Scott Top Gun, a escola naval de pilotos da Marinha dos Estados Unidos, é o lugar onde apenas os pilotos de elite treinam. Pete, conhecido como Maverick, é um dos selecionados para o curso. Mas, seu comportamento arrogante o coloca em desacordo com os outros pilotos, especialmente Iceman. Ao mesmo tempo em que luta para se destacar entre os demais, Maverick se apaixona pela sua bela instrutora, Charlotte.

De Volta Para o Futuro (1985), Robert Zemeckis Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, é transportado para a década de 1950 quando aciona, por engano, uma máquina do tempo construída pelo seu amigo, o lunático dr. Emmett Brown. Sua presença acaba alterando os fatos do passado e Marty precisa fazer com que sua mãe, Lorraine, se apaixone por George, seu pai, ou então ele deixará de existir.

Mulher Nota Mil (1985), John Hughes Os amigos Gary e Wyatt decidem criar a mulher ideal no computador, mas um acidente elétrico dá vida à Lisa, uma super-humana amável e muito bonita. Com a ajuda de Lisa, os garotos aprendem a se vestir na moda, dirigem um Porsche e ganham coragem para enfrentar os valentões da escola. Mas, eles precisam ter cuidado para esconder Lisa, principalmente de Chet, o malvado irmão mais velho de Wyatt.

A Dama de Vermelho (1984), Gene Wilder Teddy é um executivo e pai de família, casado com a bela Didi. Ele sempre foi fiel à esposa, até conhecer a sexy modelo Charlotte, a dama de vermelho. Teddy decide que vale a pena ceder à tentação pela primeira vez e arma um plano mirabolante para conseguir passar uma noite com Charlotte. Mas, ele acaba se atrapalhando e sua secretária acha que os recados românticos de Teddy são para ela.

A História Sem Fim (1984), Wolfgang Petersen Bastian é um garoto sonhador, que usa a imaginação como refúgio dos seus problemas, como as provas do colégio e a recente perda da mãe. Um dia, ao fugir de uma briga na escola, ele entra em uma livraria, onde encontra o livro “A História Sem Fim”. A leitura o transporta para “Fantasia”, um mundo mágico habitado por seres especiais. A imperatriz que governa esse mundo está morrendo com uma grave doença e Bastian se oferece para ajudá-la.

Karatê Kid: A Hora da Verdade (1984), John G. Avildsen Daniel e sua mãe se mudaram recentemente de cidade. Sem amigos, Daniel não consegue se adaptar ao seu novo lar, até que conhece a atraente Ali Mills. Mas, sua proximidade com Ali desperta a raiva de outros garotos do bairro. Um dia, quando é cercado por uma gangue, Daniel é salvo pelo japonês Miyagi, um mestre do karatê. Para aprender a se defender, Daniel passa a treinar com Miyagi

Splash: Uma Sereia em Minha Vida (1984), Ron Howard Após sofrer um acidente na praia, Allen é salvo por uma bela mulher, que mergulha no mar e se transforma em sereia. Com medo, ela foge, mas sente que precisa encontrar Allen novamente. Então, ela assume sua forma humana e vai para Nova York, onde adota o nome de Madison. Quando Madison finalmente encontra Allen, os dois se apaixonam e decidem ficar juntos. Mas, um laboratório secreto do governo rapta a sereia para investigá-la.