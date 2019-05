Os 24 videogames mais importantes de todos os tempos, segundo o Hall da Fama

O The Strong é um museu norte-americano, com sede em Nova York, com dois grandes espaços dedicados aos videogames: o centro da história dos jogos eletrônicos e o Hall da Fama Mundial dos Videogames. Para entrar no Hall da Fama, cada jogo é avaliado pela sua popularidade, alcance internacional e influência geral sobre a cultura pop. Lançado em 2015, o espaço já contava com 20 videogames consagrados, como Super Mario Bros., Donkey Kong e The Sims. Em 2019, o The Strong anunciou os quatro novos jogos do Hall da Fama: Paciência, Mortal Kombat, Super Mario Kart e Colossal Cave Adventure. Os videogames foram escolhidos em uma lista de 12 candidatos, concorrendo com nomes como Candy Crush Saga, Dance Dance Revolution e Myst. A Revista Bula elencou todos os jogos já selecionados para o Hall da Fama Mundial dos Videogames, considerados os mais importantes da história. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

World of Warcraft (2004) Desenvolvido pela produtora Blizzard, o jogo é online e se passa no mundo fantástico de Azeroth. Ao criar um personagem, o jogador deve jurar lealdade à Aliança ou à Horda, duas facções em guerra. Após isso, é preciso se juntar a um grupo para enfrentar os inimigos de Azeroth, embarcando em missões lendárias.

Grand Theft Auto III (2001) Conhecido como GTA III, o jogo foi lançado pela Rockstar Games. Ambientado na cidade fictícia de Liberty City, inspirada em Nova York, o game dá ao jogador o poder de controlar o criminoso Claude. Trabalhando para as gangues da cidade, Claude recebe recompensas sempre que termina uma das suas missões.

Halo: Combat Evolved (2001) O jogo se passa no século 26 e o jogador assume o papel de Master Chief, um soldado com poderes avançados. Ele é acompanhado por Cortana, uma inteligência artificial. O objetivo é destruir alienígenas inimigos para desbravar Halo, um mundo artificial em forma de anel. O jogo foi lançado pela Xbox Game Studios.

The Sims (2000) Com um sistema de arquitetura avançado, The Sims é um jogo de simulação da vida real produzido pela Maxis. O jogador cria e controla a vida de personagens virtuais, chamados de Sims. Além de cuidar das necessidades físicas do seu Sim, o jogador constrói casas, escolhe uma carreira e interage com outros Sims.

Paciência (1998) Paciência é um jogo de cartas para uma só pessoa. Desenvolvido pela Microsoft, se tornou o videogame mais jogado em todo o mundo. Usando um baralho de 52 cartas, o objetivo do jogador é mover as cartas para formar quatro pilhas em ordem crescente, de Às a Rei, intercalando os naipes (cores) das cartas.

Final Fantasy VII (1997) O jogo acompanha Cloud Strife, um mercenário que se junta a uma organização ecoterrorista para impedir que a megacorporação Shinra use a essência vital do planeta como fonte de energia. Lançado pela PlayStation, Final Fantasy VII tem como principal vilão Sephiroth, um super-humano que deseja destruir o mundo.

Pokémon Red & Blue (1996) A história se passa no continente de Kanto, um lugar onde existem criaturas exóticas chamadas Pokémons. O jogador inicia sua jornada na Cidade de Pallet. Sua missão é viajar por Kanto derrotando outros treinadores de Pokémon até se tornar o melhor do continente. O jogo foi lançado pela Nintendo.

Tomb Raider (1996) Lançado pela Eidos Interactive, Tomb Raider foi o primeiro videogame a apresentar uma protagonista feminina. A missão do jogador é guiar a arqueóloga Lara Croft por civilizações antigas até encontrar o lendário Scion, um tesouro com poderes sobrenaturais. Para isso, Lara precisa vencer armadilhas e derrotar seus adversários.

Doom (1993) Lançado pela id Software, Doom se tornou um jogo polêmico ao inaugurar o gênero de tiro em primeira pessoa. O jogador recebe o título de fuzileiro espacial e trabalha para a Union Aerospace Corporation (UAC), em Marte. A base da corporação é invadida por criaturas vindas do inferno e o jogador tem a missão de matá-las.

Mortal Kombat (1992) Inspirado pela mitologia chinesa e pelo Kung Fu, Mortal Kombat, lançado pela Midway Games, é um dos jogos de luta mais populares de todos os tempos. Em um torneio de artes marciais, o jogador escolhe um personagem e pode usar socos, chutes, bloqueios e movimentos especiais para derrotar seu inimigo.

Sonic The Hedgehog (1991) Lançada pela Sega, a franquia Sonic The Hedgehog é protagonizada pelo ouriço azul Sonic, que consegue atingir uma velocidade impressionante. A missão de Sonic e seus aliados é salvar o mundo de várias ameaças, principalmente do dr. Ivo “Eggman” Robotnik, que deseja roubar as Esmeraldas do Caos e governar o mundo.

Super Mario Kart (1992) Em Super Mario Kart, os jogadores competem em corridas de kart, controlando um dos personagens da franquia Mario. Para avançar até a linha de chegada, é preciso vender obstáculos e armadilhas. O jogo foi derivado do original “Super Mario Bros” (1985), também lançado pela Nintendo.

Street Fighter II (1991) Lançado originalmente para máquinas de fliperama, Street Fighter é um jogo de luta da Capcom, considerado um dos mais influentes jogos de luta de todos os tempos. O jogador escolhe seu personagem e enfrenta o adversário por três rounds. O objetivo de cada round é esvaziar a energia do oponente dentro do tempo limite.

John Madden Football (1988) Lançado pela Eletronic Arts, o jogo foi desenvolvido com a ajuda de John Earl Madden, treinador do time Oakland Raiders e vencedor do Super Bowl. Madden exigiu que o jogo fosse o mais realista possível. Com elementos customizáveis, o jogador pode escolher um time de futebol americano e jogar contra times adversários, alcançando novos títulos.

The Legend of Zelda (1986) O jogo se passa no mundo fantástico de Hyrule. O protagonista é o jovem herói Link, que tem como objetivo proteger o reino e a Triforce, relíquia deixada pelas deusas criadoras que tem o poder de destruir o universo. O principal vilão do jogo é Ganon, o rei da escuridão. “The Legend of Zelda” é uma criação da Nintendo.

Super Mario Bros. (1985) Considerado um clássico, Super Mario Bros foi desenvolvido pela Nintendo. Controlando o protagonista, Mario, o objetivo do jogador é percorrer o Reino do Cogumelo, sobreviver aos ataques do vilão Bowser e salvar a Princesa e seu reino do domínio dos Koopa Troopas. Ao todo, o jogo contém 32 fases.

Tetris (1984) Exportado pela União Soviética, Tetris foi um dos primeiros jogos considerados um tipo de vício e atingiu um público inédito na história dos videogames. A missão do jogador é empilhar as peças que descem a tela para que elas formem linhas horizontais. Quando a pilha de peças chega ao topo da tela, a partida se encerra.

Donkey Kong (1981) Donkey Kong é um jogo de fliperama desenvolvido pela Nintendo. O jogador é o “Jumpman”, que deve desviar dos obstáculos para resgatar Lady, uma donzela em apuros sequestrada pelo macaco gigante Donkey Kong. É considerado o primeiro jogo do gênero Plataforma, em que o jogador pula entre plataformas e obstáculos.

Pac-Man (1980) Pac-Man foi inspirado em Paku, um personagem popular no Japão, famoso pelo seu apetite. No jogo, os jogadores controlam Pac-Man com o objetivo de comer todas as pastilhas que se encontram espalhadas num labirinto, enquanto tentam fugir dos fantasmas Galaxians: Blinky, Pinky, Inky e Clyde. O jogo foi lançado pela empresa Namco.

Space Invaders (1978) Originalmente construído pela Taito Corporation, Space Invaders foi um dos primeiros jogos de tiro com gráfico bidimensional. Controlando uma espaçonave com canhões, o objetivo do jogador é atirar nos alienígenas que se aproximam. Com o passar do tempo, os aliens começam a marchar mais rapidamente em direção ao jogador.

Colossal Cave Adventure (1976) Colossal Cave Adventure foi o primeiro jogo de aventura para computador. Foi criado pelo programador Will Crowther, inspirado nas cavernas de Mammoth Cave, no Kentucky, e no jogo de tabuleiro Dungeons & Dragons. Sem nenhum gráfico, apenas com textos na tela, a missão do jogador era resgatar tesouros escondidos nas cavernas.

Pong (1972) Pong é um game de esporte lançado pela Atari, em 1972, e representa um marco entre os videogames por ser o primeiro jogo lucrativo da história. A premissa de Pong é simples e lembra a dinâmica do pingue-pongue: usando uma raquete virtual, o jogador deve rebater a bolinha e pontuar mais que o seu adversário.

The Oregon Trail (1971) O jogo foi criado por três professores que queriam mostrar aos seus alunos como era dura a vida dos imigrantes norte-americanos no século 19. O jogador assume o papel do líder de um vagão e deve guiar sua equipe do Estado do Missouri a Oregon. Para alimentar as pessoas, o jogador precisa caçar e atirar em animais selvagens.