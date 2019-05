Ser mãe é muita coisa: 12 filmes e séries sobre maternidade disponíveis na Netflix

O Que Esperar Quando Você Está Esperando (2012), Kirk Jones

O filme conta a história de cinco casais que vão ser pais. A fotógrafa Holly e seu marido Alex querem adotar uma criança. Wendy finalmente conseguiu engravidar, mas tem que lidar com a rivalidade do sogro, Ramsey, que está esperando gêmeos com a namorada. A dançarina Jules engravida inesperadamente de seu parceiro de dança, Evan. Por fim, a vendedora Rosie descobre que espera um filho de Marco, com quem tem relações casuais.