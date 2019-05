Game of Thrones: a longa lista dos mortos (e dos sobreviventes) da série mais matadora de todos os tempos

Considerada uma das melhores e mais populares séries de todos os tempos, “Game of Thrones” foi criada por David Benioff e D. B. Weiss, com base na quintologia “Crônicas de Gelo e Fogo”, escrita por George R. R. Martin. Situada nos continentes fictícios de Westeros e Essos, a história gira em torno das famílias e dinastias nobres que lutam entre si para conquistar o Trono de Ferro dos Sete Reinos de Westeros. Em abril de 2019, a HBO lançou a oitava e última temporada de Game of Thrones, que finalmente revelará quem será o novo governante dos Sete Reinos. Ao longo da série, os espectadores foram apresentados a 14 dinastias e pode ser difícil acompanhar todas as mortes e reviravoltas que aconteceram desde 2011. Para dar uma ajudinha, a Revista Bula reuniu em uma lista, com informações do Business Insider e da HBO, todos os membros das dinastias tradicionais de Westeros, apontando os personagens que já morreram até o momento e os que continuam na série, lutando pelo Trono.

Casa Stark Com o lema “O Inverno Está Chegando”, a casa Stark é uma das mais poderosas famílias do norte de Westeros. O primeiro episódio de Game of Thrones começa em Winterfell, fortaleza governada pelos Starks ao longo de milhares de anos.

Ned Stark — Morto

No nono episódio da 1ª temporada, intitulado “Baelor”, Ned foi decapitado por Illyn Payne, na frente de sua filha Sansa, por ordem de Joffrey Baratheon.

Benjen Stark — Morto

Para deixar seu sobrinho Jon Snow escapar, Benjen se sacrificou a um exército de espadas no sexto episódio da 7ª temporada, “Além da Muralha”.

Catelyn Stark — Morta

Durante a emboscada do Casamento Vermelho, Walder Black Rivers cortou a garganta de Catelyn. A Senhora de Winterfell foi assassinada no episódio “As Chuvas de Castamere”, o nono da 3ª temporada.

Robb Stark — Morto

Em “As Chuvas de Castamere”, episódio nove da 3ª temporada, Robb Stark foi atingido por uma flecha disparada durante o Casamento Vermelho.

Talisa Stark — Morta

No mesmo episódio em que Catelyn e Robb morreram, “As Chuvas de Castamere”, Talisa também morreu, apunhalada por Lothar Frey, no Casamento Vermelho.

Rickon Stark — Morto

Rickon morreuatingido nas costas por uma flecha de Ramsay Bolton, que queria desestabilizar seu irmão, Jon Snow. A morte ocorreu no episódio “A Batalha dos Bastardos”, o nono da 6ª temporada.

Sansa Stark — Viva

Filha mais velha de Ned e Catelyn Stark, Sansa sobreviveu a muitas desafios e ameaças em sua vida. No fim da 7ª temporada, ela estava no comando de Winterfell.

Bran Stark — Vivo

Também filho de Ned e Catelyn Stark, Bran quase morreu quando Theon Greyjoy conquistou Winterfell, mas fugiu e viajou para o norte da Muralha. Lá, ele se tornou o novo Corvo de Três Olhos.

Arya Stark — Viva

Depois de fugir dos Lannisters em Porto Real, Arya Stark sobreviveu à ameaça de tortura em Harrenhal, às jornadas traiçoeiras com Sandor Clegane e às várias tentativas de assassinato por um culto ao deus Braavos.

Casa Lannister Com sede em Rochedo Casterly, a família Lannister é uma das casas mais ricas e poderosas de Westeros. Seu lema oficial é “Ouça-me rugir!”.

Tywin Lannister — Morto

Sentado no trono do banheiro, Tywin é atingido por duas flechas disparadas por seu filho Tyrion Lannister, no décimo episódio da 4ª temporada, “As Crianças”.

Kevan Lannister — Morto

No décimo episódio da 6ª temporada, intitulado “Os Ventos do Inverno”, Kevan morre queimado na explosão orquestrada por Cercei Lannister no Septo de Baelor.

Lancel Lannister — Morto

No décimo episódio da 6ª temporada, intitulado “Os Ventos do Inverno”, Lancel foi apunhalado por um dos pássaros do meistre Qyburn e depois queimado na explosão do Septo de Baelor.

Cersei Lannister — Viva

Graças às mortes de seu marido e dos três filhos, a maquiavélica Cersei Lannister se tornou a primeira Rainha Reinante dos Sete Reinos.

Jaime Lannister — Vivo

Jaime Lannister foi apresentado na série como um guerreiro cruel. Mas, após perder uma das mãos, ele se arrependeu das maldades que cometeu. Agora, ele está ao lado dos Starks.

Tyrion Lannister — Vivo

Tyrion já passou por muitos desafios, mas sobreviveu. Ele viajou para Essos e agora é a Mão da Rainha, o homem de confiança de Daenerys Targaryen.

Casa Baratheon A Casa Baratheon, com sede nas Terras da Tempestade, é uma das grandes casas de Westeros. Com o lema “Nossa é a Fúria”, eles destruíram a dinastia Targaryen.

Stannis Baratheon — Morto

No episódio “A Misericórdia da Mãe”, o décimo da 5ª temporada, Stannis foi assassinado por Brienne de Tarth, que desejava vingar o assassinato de seu irmão mais novo, Renly.

Selyse Baratheon — Morta

No episódio “A Misericórdia da Mãe”, o décimo da 5ª temporada, Selyse se enforca após assistir sua única filha ser queimada viva em um sacrifício.

Robert Baratheon — Morto

No sétimo episódio da 1ª temporada, “Ganhar ou Morrer”, o rei Robert Baratheon morre atacado por um javali durante uma viagem de caça.

Renly Baratheon — Morto

Renly morreu assassinado por um fantasma evocado por Stannis e a sacerdotisa Melisandre. Sua morte aconteceu no episódio cinco da 2ª temporada, intitulado “O Fantasma de Harrenhal”.

Joffrey Baratheon — Morto

No segundo episódio da 4ª temporada, “O Leão e a Rosa”, Joffrey Baratheon morreu envenenado por Petyr Baelish e Olenna Tyrell em seu próprio casamento.

Myrcella Baratheon — Morta

No episódio “A Misericórdia da Mãe”, o décimo da 5ª temporada, Myrcella morre após ganhar um beijo de Ellaria Sand, que usava um batom envenenado.

Tommen Baratheon — Morto

No décimo episódio da 6ª temporada, intitulado “Os Ventos do Inverno”, Tommem Baratheon comete suicídio ao pular de uma janela da Fortaleza Vermelha.

Shireen Baratheon — Morta

No episódio “A Dança dos dragões”, o nono da 5ª temporada, Shireen é queimada viva em um sacrifício, por ordem de seu pai, Stannis Baratheon.

Gendry — Vivo

Como filho bastardo do rei Robert, Gendry não é oficialmente um Baratheon, mas é a única pessoa viva com o sangue da família.

Casa Greyjoy Com sede na ilha de Pyke, a Casa Greyjoy governa a região das Ilhas de Ferro e possui o maior e mais temido exército de Westeros. O lema da família é “Nós Não Semeamos”.

Balon Greyjoy — Morto

No sexto episódio da 6ª temporada, intitulado “Lar”, o chefe da casa Greyjoy, Balon, foi empurrado de uma ponte por seu irmão, Euron Greyjoy.

Theon Greyjoy — Morto

Criado em Winterfell, Theon Greyjoy se tornou leal à família Stark e morreu ao se sacrificar ao Rei da Noite para salvar Bran Stark. Sua morte ocorreu no terceiro episódio da 8ª temporada, “A Noite Longa”.

Euron Greyjoy — Vivo

Euron conseguiu tomar o poder ao matar seu próprio irmão, trair seus sobrinhos, e se aliar à rainha Cersei Lannister.

Yara Greyjoy — Viva

Yara quase se tornou Rainha das Ilhas de Ferro, mas teve o título roubado por seu tio, Euron, que a capturou. Mais tarde, ela foi libertada pelo irmão, Theon Greyjoy.

Casa Targaryen Com o lema “Fogo e Sangue”, os Targaryen governaram os Sete Reinos de Westeros por quase 300 anos, até serem destituídos por Robert Baratheon.

Aerys II Targaryen — Morto

Conhecido como “O Rei Louco”, Aerys II foi assassinado por Jaime Lannister, após ameaçar incendiar o Porto Real. A morte ocorreu antes do início da série Game of Thrones.

Rhaegar Targaryen — Morto

Antes do início da série, Rhaegar, o filho mais velho de Aerys II e herdeiro do Trono de Ferro, foi morto durante a rebelião de Robert Baratheon.

Viserys Targaryen — Morto

No sexto episódio da 1ª temporada, intitulado “A Coroa Dourada”, Viserys Targaryen é assassinado por Khal Drogo, que derramou ouro derretido em sua cabeça.

Daenerys Targaryen — Viva

Ainda criança, Daenerys foi caçada pelo rei Robert, que a enxergava como uma ameaça. Já adulta, ela é vendida para Khal Drogo e, após a morte prematura do marido, junta seu exército para reconquistar o trono de Westeros.

Aegon Targaryen, também chamado de Jon Snow — Vivo

No episódio “A Misericórdia da Mãe”, o décimo da 5ª temporada, Jon Snow é assassinado pelos membros da Patrulha da Noite. Mas, é trazido de volta à vida na sexta temporada, pela sacerdotisa Melisandre.

Casa Tyrell A Casa Tyrell já foi a segunda mais rica de Westeros, atrás apenas dos Lannisters. Com sede em Jardim de Cima, eles possuem o lema “Crescendo Fortes”, e governavam a região da Campina.

Olenna Tyrell — Morta

No terceiro episódio da 7ª temporada, “A Justiça da Rainha”, Olenna é envenenada por Cersei Lannister, que invadiu Jardim de Cima.

Mace Tyrell — Morto

No décimo episódio da 6ª temporada, intitulado “Os Ventos do Inverno”, Mace morreu queimado na explosão orquestrada por Cercei Lannister no Septo de Baelor.

Loras Tyrell — Morto

Loras também morreu no décimo episódio da 6ª temporada, intitulado “Os Ventos do Inverno”, queimado na explosão do Septo de Baelor.

Margaery Tyrell — Morta

A rainha Margaery também morreu no episódio “Os Ventos do Inverno”, queimada na explosão orquestrada por Cersei Lannister no Septo de Baelor.

Casa Martell Com o lema “Insubmissos, Não Curvados, Não Quebrados”, a Casa Martell governava a região de Dorne, com sede em Lançassolar.

Doran Martell — Morto

No primeiro episódio da 6ª temporada, “A Mulher Vermelha”, o príncipe Doran Martell foi esfaqueado por sua cunhada Ellaria Sand.

Oberyn Martell — Morto

No episódio oito da 4ª temporada, “A Montanha e a Víbora”, Oberyn, príncipe de Dorne, foi assassinado por Clegane, conhecido como “A Montanha”, durante uma luta.

Ellaria Sand — Morta

No terceiro episódio da 7ª temporada, “A Justiça da Rainha”, Ellaria morre acorrentada por Cersei Lannister, enquanto assiste a morte de sua filha Tyene, que foi envenenada.

Trystane Martell — Morto

No primeiro episódio da 6ª temporada, “A Mulher Vermelha”, Trystane foi apunhalado na cabeça com uma lança de Obara, uma das Serpentes de Areia.

Nymeria Sand — Morta

No episódio “A Filha da Tormenta”, o segundo da 6ª temporada, Nymeria foi estrangulada por Euron Greyjoy.

Obara Sand — Morta

Obara também morreu assassinada por Euron Greyjoy, no segundo episódio da 6ª temporada, “A Filha da Tormenta”.

Tyene Sand — Morta

No terceiro episódio da 7ª temporada, “A Justiça da Rainha”, Tyene é morta por Cersei Lannister, que lhe dá um beijo com um batom envenenado.

Casa Arryn Com sede no Ninho da Águia, a Casa Arryn governou sobre o vale por milênios. O lema da família é “Tão Alto como a Honra”.

Jon Arryn — Morto

No primeiro episódio da 1ª temporada, “O Inverno Está Chegando”, Jon foi envenenado por Lysa Arryn, que seguia as ordens de Petyr Baelish, o “Mindinho”.

Lysa Arryn — Morta

No sétimo episódio da 4ª temporada, “Sabiá”, Lysa foi empurrada para fora da Porta da Lua, por seu esposo, Petyr Baelish, o “Mindinho”.

Petyr Baelish, conhecido como “Mindinho” — Morto

No episódio sete da 7ª temporada, “O Dragão e o Lobo”, Mindinho é morto por Arya Stark, que cortou sua garganta usando uma adaga.

Robyn Arryn — Vivo

Graças à morte de seu pai e padrasto, Robin Arryn agora é o lorde do Ninho da Águia, o chefe da Casa Arryn.

Casa Tully Por séculos, os Tully possuíram terras ricas e o grande castelo de Correrio, mas nunca governaram como reis. O lema da casa Tully é “Família, Dever e Honra”.

Hoster Tully — Morto

O Senhor de Correrio, Hoster Tully, foi acometido por uma doença e morreu no terceiro episódio da 3ª temporada, “A Caminhada da Punição”.

Brynden Tully — Morto

Brynden foi morto pelas forças de Lannister, que invadiram Correrio, no oitavo episódio da 6ª temporada, intitulado “Ninguém”.

Edmure Tully — Vivo

Edmure Tully é o herdeiro de Correrio, mas provavelmente está sendo mantido em cativeiro pelos Lannisters.

Casa Frey A Casa Frey é a grande casa das Terras Fluviais, tendo adquirido sua posição por meio da traição a seus antigos senhores, a Casa Tully. O lema da família é “Estamos Unidos”.

Walder Frey — Morto

Walder morreu no décimo episódio da 6ª temporada, intitulado “Os Ventos do Inverno”. Arya Stark cortou sua garganta após lhe dar uma torta recheada com os restos mortais do seu próprio filho.

Lothar Frey — Morto

Lothar também morreu no episódio “Os Ventos do Inverno”, assassinado por Arya Stark, que depois usou seus restos para fazer uma torta.

Todos os homens da família Frey — Mortos

Vingando a morte de quase toda sua família, durante o Casamento Vermelho, Arya Stark envenena todos os homens da família Frey, no episódio “Os Ventos do Inverno”.

Casa Bolton Com o lema “Nossas Lâminas São Afiadas”, a casa Bolton se tornou a grande casa do Norte, após o Casamento Vermelho, que matou os Starks. Mas, após a morte do último herdeiro, a casa Bolton foi extinta.

Roose Bolton — Morto

No sexto episódio da 6ª temporada, intitulado “Lar”, Roose Bolton foi assassinado pelo próprio filho, Ramsay Bolton, que tomou todos os seus títulos.

Walda Bolton — Morta

Também no sexto episódio da 6ª temporada, Walda e seu filho recém-nascido foram devorados pelos cães de Ramsay Bolton.

Ramsay Bolton — Morto

No episódio nove da 6ª temporada, “A Batalha dos Bastardos”, Ramsay foi abandonado por Sansa Stark para ser comido pelos seus próprios cães.

Casa Mormont A Casa Mormont é uma casa vassala do Norte, submissa à Casa Stark de Winterfell. Com o lema “Aqui Permanecemos”, os Mormont têm como sede a Ilha dos Ursos.

Jeor Mormont — Morto

No episódio quatro da 3ª temporada, “E Agora sua Patrulha Terminou”, Jeor é esfaqueado por um traidor da Patrulha da Noite, na Fortaleza de Craster.

Jorah Mormont — Morto

No episódio três da 8ª temporada, “Longa Noite”, Jorah Mormont foi assassinado por uma horda de animais selvagens enquanto protegia Daenerys Targaryen.

Lyanna Mormont — Morta

Lyanna, a senhora da Casa Mormont, também morreu no episódio “Longa Noite”, esmagada por um gigante durante a Batalha de Winterfell.

Casa Tarly Com terras no sudoeste da Campina, a Casa Tarly é uma das mais poderosas vassalas da Casa Tyrell. O lema da família, que habita o Castelo de Monte Chifre, é “Primeiro em Batalha”.

Randyll Tarly — Morto

No quinto episódio da 7ª temporada, “Atalaialeste”, Randyl é queimado vivo por Drogon, um dos dragões de Daenerys Targaryen.

Dickon Tarly — Morto

No quinto episódio da 7ª temporada, “Atalaialeste”, Dickon foi morto por Drogon, um dos dragões de Daenerys Targaryen, após se recusar a venerá-la.

Melessa Tarly — Viva

A acolhedora Melessa é viúva de Randyll Tarly, a Senhora de Monte Chifre.

Samwell Tarly — Vivo

Sam Tarly fazia parte da Patrulha da Noite, até Jon Snow mandá-lo para estudar em Cidadela, a sede da Ordem dos Meistres.

Talla Tarly — Viva

Talla é a única filha de Randyll e Melessa Tarly. Ela é amada e protegida por seu irmão, Samwell.

Casa Clegane A Casa Clegane é juramentada à Casa Lannister. Seus domínios ficam ao sudeste do Rochedo Casterly, com sede na Fortaleza Clegane. O lema da família é “Espada de Lannister”.

Sandor Clegane, conhecido como Cão de Caça — Vivo

Sandor era um membro da Guarda Real de Joffrey Baratheon, mas abandonou o seu posto. Após quase ser morto por Brienne de Tarth, ele agora faz parte da Irmandade sem Bandeiras.

Gregor Clegane, conhecido como A Montanha — Vivo

No episódio oito da 4ª temporada, “A Montanha e a Víbora”, Gregor morreu após ser esfaqueado com uma lança venenosa de Oberyn Martell. Ele foi reanimado pelo meistre Qyburn e agora é membro da Guarda Real.