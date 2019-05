As 10 personagens femininas mais marcantes da literatura

Emma Bovary — Madame Bovary (1977), de Gustave Flaubert

No romance “Madame Bovary”, a jovem Emma deseja se casar para ascender socialmente. Ela se une ao médico Charles e os dois se mudam para uma cidade do interior. Leitora ávida de romances, Emma se frustra com o tédio da vida conjugal. Logo, começa a trair seu marido. As fantasias de Emma romperam com o moralismo da sociedade da época e sua constante insatisfação deu origem ao termo “bovarismo”: a incapacidade de se adaptar à realidade.