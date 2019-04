Desafio 55 coisas para fazer em Minas Gerais: você fez no máximo sete dessa lista 55

1 — Ir de São João Del Rei a Tiradentes de Maria Fumaça



2 — Assistir um Concerto de Órgão na Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes



3 — Comer queijo minas com doce de leite no Mercadão Municipal de Belo Horizonte



4 — Apreciar a vista da Pedra Redonda, em Monte Verde



5 — Tomar banho nas corredeiras do Santuário do Caraça, em Catas Altas



6 — Explorar o conjunto arquitetônico da Praça Minas Gerais, em Mariana



7 — Estacionar o carro na Rua do Amendoim, em Belo Horizonte



8 — Fazer um piquenique no Parque da Lajinha, em Juiz de Fora



9 — Escutar o som da Terra no Pavilhão Sônico, obra de Doug Aitken no Instituto Inhotim



10 — Conhecer as mais importantes obras de Aleijadinho, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas



11 — Visitar o Museu de Arte Sacra na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto



12 — Participar de uma missa na Capela de Santa Quitéria, em Catas Altas, o que só ocorre uma vez por ano



13 — Fazer o passeio Pampulha Retrô Tour, em Belo Horizonte



14 — Assistir um Concerto da Vesperata, em Diamantina



15 — Passar um final de semana sem internet no Vale do Matutu, em Aiuruoca



16 — Assistir uma ópera no Teatro Municipal de Sabará



17 — Visitar o Museu do Automóvel da Estrada Real, entre as cidades de Tiradentes e Bichinho



18 — Assistir Atlético e Cruzeiro no Mineirão



19 — Tomar banho na Cachoeira dos Cristais, no Parque Biribiri, em Diamantina



20 — Apreciar a vista de Belo Horizonte no Mirante da Cidade



21 — Praticar rafting na Serra do Lopo, em Extrema



22 — Tomar uma cachaça mineira no Bar do Marcelo, em Gonçalves



23 — Fazer um passeio de charrete em Poços de Caldas



24 — Provar o verdadeiro Queijo da Canastra no Sítio do Seu Zé Mário, eleito o melhor produtor de Minas Gerais



25 — Passar o fim de semana a dois em uma pousada romântica de Monte Verde



26 — Assistir o espetáculo Lendas São-Joanenses nas ruas de São João Del Rei



27 — Subir até o mirante do Morro do Cristo, em Juiz de Fora



28 — Visitar a Casa Museu Guimarães Rosa, Cordisburgo, onde o escritor nasceu e passou a infância



29 — Explorar o Corredor Gastronômico de Uberlândia



30 — Conhecer as ruínas do Bicame de Pedra, construção do século 18, em Catas Altas



31 — Experimentar o prato Chico Angu na Pousada do Garimpo, em Diamantina



32 — Apreciar a vista do Mirante Cânion de Furnas, em Capitólio



33 — Comer galinhada e feijão tropeiro no Festival de Gastronomia de Tiradentes



34 — Saborear queijos artesanais na centenária Fazenda do Pavão, na Serra do Salitre



35 — Andar de bicicleta no Parque da Pampulha, em Belo Horizonte



36 — Tomar um banho relaxante nas águas medicinais de Poços de Caldas



37 — Ver o pôr do sol no topo da Casa da Pirâmide, em São Thomé das Letras



38 — Acampar em Aiuruoca



39 — Passar um dia no bairro de Santa Tereza, onde nasceu o Clube da Esquina, um dos mais importantes movimentos musicais brasileiros



40 — Tomar banho nas piscinas naturais do Cânion de Furnas, em Capitólio



41 — Conhecer a casa onde viveu o ex-presidente Juscelino Kubitschek, em Diamantina



42 — Assistir a um show do cantor Ventania & Banda Hippie, em São Tomé das Letras



43 — Praticar rapel da Serra do Buieié, em Lavras Novas



44 — Voar de parapente no Mirante do Cruzeiro, em Cambuí



45 — Tomar um banho de lama no Grande Hotel de Araxá



46 — Praticar tirolesa nas cachoeiras de Delfinópolis



47 — Contemplar os vitrais da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, em Cássia



48 — Conhecer a Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa



49 — Fazer um passeio pela Mina da Passagem, em Mariana



50 — Atravessar a noite no boêmio Bairro de Savassi, em Belo Horizonte



51 — Fazer uma trilha no Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho



52 — Comer o melhor pão de queijo do mundo em Teófilo Otoni



53 — Apreciar a vista da Cachoeira do Tabuleiro, a terceira maior do país, em Conceição do Mato Dentro



54 — Fazer o passeio da Rota do Café Especial, em São Lourenço



55 — Visitar a Casa de Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, onde o poeta passou os primeiros anos de sua vida.