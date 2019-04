As 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil

Ao viajar, um dos critérios que mais valorizam a experiência é uma boa recepção e hospedagem. Operando desde 2012 no Brasil, a plataforma de acomodações Airbnb tem conquistado a preferência dos viajantes brasileiros nesse sentido. Por dois anos consecutivos, o serviço dobrou seu número de clientes no Brasil e já alugou mais de 3,8 milhões de hospedagens. Pelas avaliações postadas pelos usuários do site, que podem classificar a experiência com notas entre uma e cinco estrelas, é possível saber mais sobre a hospitalidade do anfitrião, a localização do imóvel e o conforto. Comparando as classificações cinco estrelas dadas a cada anfitrião, o Airbnb organizou um ranking com as cidades mais hospitaleiras do Brasil. Entre os dez primeiros colocados, encontram-se quatro municípios do Sudeste, quatro da região Sul e duas cidades do Nordeste.

1 — Tubarão, Santa Catarina Com cerca de 100 mil habitantes, Tubarão também é conhecida como “Cidade Azul”. O município se destaca como um importante polo comercial da região, principalmente na área de cerâmica. Sua localização privilegiada, entre a serra e o mar, atrai turistas à procura de estâncias termais e passeios de trem. Entre os pontos turísticos mais procurados da região, estão o Museu Ferroviário e o Farol de Santa Marta.

2 — Farroupilha, Rio Grande do Sul Berço da colonização italiana no Brasil, Farroupilha é conhecida atualmente pela produção de malhas e calçados de couro, sendo um dos maiores pontos de turismo de compras do Rio Grande do Sul. Com aproximadamente 71 mil habitantes, a cidade abriga pontos turísticos importantes, como o Santuário de Caravaggio, o maior da região sul; e a Cascata do Salto Ventoso, que possui 52 metros de altura.

3 — Pinhais, Paraná Apesar de ser o menor dos 399 municípios do Paraná, Pinhais está entre os mais populosos, com cerca de 130 mil habitantes. A cidade é um importante polo de serviços e comércio da região e foi selecionada pela revista “Exame” uma das 100 melhores cidades brasileiras para se fazer negócios. Pinhais abriga um dos maiores centros de exposições e convenções da região sul, o Expotrade Convention, que recebe eventos nacionais e internacionais.

4 — Socorro, São Paulo A 130 km da capital paulista, Socorro está localizada na Serra da Mantiqueira e atrai visitantes o ano todo, devido ao clima agradável e às suas belezas naturais. A cidade é um lugar ideal para a prática de ecoturismo e aventuras radicais, além de ser uma referência nacional em turismo adaptado para pessoas com deficiência. Entre os pontos mais visitados, estão a Gruta do Anjo e o Parque dos Sonhos.

5 — Guarapuava, Paraná A quinta cidade mais hospitaleira do Brasil é também uma das mais frias do Paraná, com ocasionais registros de neve. Guarapuava é a maior produtora brasileira de cevada e abriga uma das maiores fábricas de malte do mundo, responsável por 20% da produção nacional. Com 180 mil habitantes, a cidade possui muitos parques e reservas naturais. A Lagoa das Lágrimas e o Parque Municipal das Araucárias estão entre os mais visitados.

6 — Canindé de São Francisco, Sergipe Com 30 mil habitantes, Canindé de São Francisco é o portal de entrada para os passeios nos cânions do Rio São Francisco. O mais conhecido no local é o Xingó, considerado o 5º maior cânion navegável do mundo. Com paisagens belíssimas, a cidade se tornou conhecida internacionalmente ao servir de cenário para novelas e minisséries. O Museu Arqueológico da região possui um acervo com mais de 50 mil peças e vestígios pré-históricos.

7 — Amontada, Ceará Muito frequentado pelos fortalezenses, o sétimo destino mais hospitaleiro do Brasil é comparado com a Jericoacoara de 20 anos atrás. Com cerca de 40 mil habitantes, Amontada é uma cidade simples e tranquila, com várias praias, restaurantes à beira-mar e pequenas vilas de pescadores. Entre as praias mais frequentadas pelos turistas, estão a de Icaraí, com 24 km de extensão; Moitas e a Praia de Sabiaguaba.

8 — Cambuí, Minas Gerais Localizada na região da Serra da Mantiqueira, Cambuí faz parte do Circuito Turístico das Serras Verdes do Sul de Minas e é um destino ideal para os amantes de esportes radicais, como voo de parapente. Com uma população estimada de 29 mil habitantes, Cambuí é cercada por montanhas e belezas naturais. O Morro do Cruzeiro, principal mirante da cidade; a Pedra da Onça, e a Cachoeira da Meia Légua são os locais mais visitados.

9 — Franca, São Paulo Com cerca de 350 mil habitantes, Franca é um importante polo econômico e industrial de São Paulo. Conhecida como a “Capital do Calçado”, a cidade atrai visitantes em busca de sapatos e acessórios com qualidade e preço baixo. Franca também se destaca na agricultura, como uma das mais importantes regiões produtoras de café do mundo. A cidade também possui muitos lagos, ideais para a prática de pesca e esportes aquáticos.