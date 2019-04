10 filmes de ação que você não precisa ter vergonha de indicar

Os filmes de ação estão entre os preferidos dos espectadores e sempre lideram as bilheterias. Mas, alguns focam apenas conflitos superficiais e pecam pela falta de qualidade no roteiro, produção e direção. A Revista Bula analisou os títulos do gênero disponíveis na Netflix e reuniu dez ótimas opções de filmes de ação, capazes de agradar os cinéfilos mais exigentes. Alguns destaques entre os selecionados são: “O Regresso (2015)”, de Alejandro González Iñarritu, filme vencedor de três Oscars em 2016; e “Bastardos Inglórios” (2009), dirigido por Quentin Tarantino e Eli Roth. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não obedecem a critérios classificatórios.

Calibre (2018), Matt Palmer O filme gira em torno de dois amigos de longa data que viajam durante o fim de semana para um vilarejo escocês. Marcus, um caçador experiente, deseja ensinar o amigo Vaugh a caçar. Durante a caçada, eles avistam um alce e atiram. O animal foge sem ser ferido, mas eles sabem que atingiram alguma outra coisa e precisam esconder a tragédia.

Legítimo Rei (2018), David Mackenzie A história não contada do lendário Robert “The Bruce”, considerado o herói que ajudou na libertação da Escócia. Após ser coroado Rei dos Escoceses, ele entra em guerra para salvar seu povo e seu país, liderando um desorganizado grupo de combatentes no enfrentamento do exército mais poderoso do mundo: o inglês, comandado pelo rei Edward I.

Mogli — Entre Dois Mundos (2018), Andy Serkis Nesta readaptação mais sombria da história infantil, o órfão Mogli é abandonado e criado por uma alcateia em meio às florestas da Índia. A pantera Bagheera e o urso Baloo são seus amigos, mas o temido tigre Shere Khan não aceita a permanência do menino na selva. Ao se deparar com suas origens humanas, Mogli terá que enfrentar perigos maiores que o tigre.

Jadotville (2016), Richie Smyth A história verdadeira do cerco de Jadotville, em 1961, quando 150 militares irlandeses, comandados por Patrick Quinlan, foram atacados por um grupo de 3 mil congoleses, liderados por mercenários franceses e belgas que trabalhavam para corporações de mineração. Em 2005, os soldados irlandeses foram reconhecidos como heróis de guerra e ganharam um monumento da cidade de Athlone, na Irlanda.

Corações de Ferro (2015), David Ayer Durante o final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de apenas cinco soldados americanos é encarregado de atacar os nazistas em território alemão. Em um tanque de guerra, os homens enfrentam uma missão mortal. Mas, apesar da desvantagem numérica e das poucas armas que possuem, eles são liderados pelo enfurecido capitão Wardaddy, que fará de tudo para levá-los à vitória.

O Regresso (2015), Alejandro González Iñarritu O filme se passa em 1822 e narra a história de Hugh Glass, um explorador que parte para o oeste americano para ganhar dinheiro como caçador. Atacado por um urso, ele fica seriamente ferido e é abandonado para morrer pelos membros de sua equipe. Resistindo à dor e à traição, Glass permanece vivo e inicia uma árdua jornada para se vingar.

De Volta ao Jogo (2014), Chad Stahelski e David Leitch John Wick é um dos assassinos de aluguel mais temidos de Nova York. Deprimido pela morte da esposa, ele decide se aposentar. Mas, poucos dias após o funeral, sua casa é roubada pelo mafioso russo Iosef Tarasov, que mata seu cachorro, um presente especial da esposa. Para honrar a memória de sua mulher e do animal de estimação, Wick resolve voltar à ativa e se vingar de Tarasov.

Oeste sem Lei (2014), John Maclean No século 19, o jovem Jay Cavendish cruza os Estados Unidos em busca de seu grande amor, a bela Rose, que fugiu com o pai, após serem acusados de cometer um crime. Nesta jornada rumo ao coração da América, ele conhece Silas Selleck, um misterioso caçador de recompensas. Os dois se aproximam e Jay contrata os serviços de Selleck, para que o caubói o ajude a encontrar Rose.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino e Eli Roth Após assistir à execução de sua família pelo coronel Hans Landa, a judia Shosanna Dreyfus foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados pelo tenente Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.