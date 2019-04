As 10 séries mais chatas da Netflix. Para você não perder tempo

A Netflix possui um catálogo extenso, com produções para todos os gostos. Algumas séries se sobressaem e conquistam a atenção do público, como “Stranger Things” (2016), e “Orange Is The New Black” (2013), que figuram entre as mais assistidas do serviço de streaming. Mas, existem séries que não conseguem prender o espectador: ou abordam assuntos banais, ou possuem uma trama confusa e desconexa. Para ajudar os leitores, a Revista Bula vasculhou o acervo da Netflix e reuniu em uma lista as dez séries mais chatas do catálogo, que não valem a tentativa. “Gypsy” (2017), de Lisa Rubin; e “Everything Sucks!”(2018), de Ben York Jones e Michael Mohan; são exemplos de produções que não obtiveram o retorno esperado e foram canceladas após a primeira temporada.

Hemlock Grove (2013), Brian McGreevy, Charles H. Eglee e Lee Shipman A trama da série gira em torno do assassinato de uma jovem, na sombria cidade de Hemlock Grove. Dois homens, suspeitos de terem cometido o crime, tentam provar que são inocentes procurando por conta própria o verdadeiro culpado. A produção teve um dos maiores orçamentos da Netflix, mas não trouxe o retorno esperado e foi cancelada na terceira temporada.

Fuller House (2016), Mark Cendrowski, Katy Garretson e outros D.J. Fuller se separou recentemente. Sua irmã mais nova, Stephanie, uma aspirante à cantora; e sua melhor amiga, Kimmy Gibbler; se mudam para a sua casa, com a intenção de ajudá-la a cuidar dos três filhos: o rebelde Jackson, o perfeccionista Max, e o bebê Tommy. A série é uma continuação da sitcom “Full House” de 1987, que mostrava D.J. e Stephanie ainda crianças.

Amigos da Faculdade (2017), Nicholas Stoller “Friends From College” acompanha um grupo de amigos que estudou em Harvard. Cerca de 20 anos depois, eles se encontram novamente e compartilham suas frustrações profissionais e amorosas. O reencontro traz à tona questões mal resolvidas entre eles, como paixões antigas e desentendimentos do passado.

Gypsy (2017), Lisa Rubin Neste suspense psicológico, Jean Holoway parece ser uma mulher comum, mas na verdade é uma psicóloga que ultrapassa os limites éticos de sua profissão para se infiltrar na vida de seus clientes. Jean fica obcecada por Sidney, ex-namorada de Sam, um paciente que não consegue superar o fim do namoro. Disfarçada de “Diane”, a psicóloga desenvolve uma relação íntima e perigosa com Sidney.

Mães e Divas (2017) A série reality mostra o cotidiano de quatro grávidas australianas e milionárias. Rachel, Lorinska e Jane moram em Melbourne e compartilham um perfil no Instagram sobre luxo e maternidade. Maria mora na cidade de Adelaide, e ao conhecer as outras grávidas pela internet, decide convidá-las para o seu chá de bebê. Mas, a única intenção de Maria é exibir toda a sua riqueza e competir com as outras milionárias.

Ozark (2017), Mark Williams e Bill Dubuque Marty Bird vive em Chicago com sua esposa e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Quando seus esquemas são descobertos, ele tem que mudar com a família para a bucólica região dos Lagos Ozark, no Missouri.

Punho de Ferro (2017), Scott Buck Daniel Rand é um jovem bilionário, herdeiro da fortuna das Indústrias Rayne. Ele vê seus pais morrerem em um acidente de avião no Himalaia, mas consegue sobreviver. Ao ser resgatado, ele passa 15 anos na cidade mística de K’um-Lun, onde aprende a lutar e se torna o Punho de Ferro. Agora, Daniel decide voltar à Nova York e retomar seu posto na empresa dos pais.

Everything Sucks! (2018), Ben York Jones e Michael Mohan Ambientada nos anos 1990, essa comédia dramática é centrada em dois grupos de nerds que cursam o ensino médio: a turma do vídeo e os alunos de teatro. Em certo momento, eles decidem se juntar para fazer um filme. Ao mesmo tempo em que se dedicam às gravações, eles precisam lidar com seus problemas escolares e familiares.

Mob Psycho 100 (2018), Koichi Sakamoto Kageyama Shigeo, chamado de Mob, parece ser um adolescente normal, mas esconde um inigualável poder psíquico, que se intensifica à medida que suas emoções despertam. Mob tenta conciliar sua rotina de estudante à de Esper, nome dado aos paranormais, sempre se controlando para não chegar ao limite. Se usar todo o seu poder, Mob explode.