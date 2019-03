Os 12 melhores animes da Netflix para pessoas que nunca assistiram animes

Não é de hoje que as animações japonesas são queridas pelos brasileiros. Desenhos como “Pokemón” e “Digimon” foram grandes sucessos de audiência durante os anos 1990 e 2000. E, como as animações estão cada vez mais escassas na televisão aberta, a Netflix tem se tornado um refúgio dos amantes de animes. A Revista Bula vasculhou o catálogo do streaming e reuniu em uma lista 12 ótimas opções disponíveis na plataforma. Entre os destaques, estão o recente “Violet Evergarden” (2018), de Taichi Ishidate; e o clássico “Samurai X” (1998), dirigido por Nobuhiro Watsuki. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Saiki Kusuo no Psi-nan (2018), Hiroaki Sakurai Kusuo Saiki é um estudante do ensino médio que nasceu com diversos poderes psíquicos como telepatia, psicocinese e teletransporte. Apesar de possuir todos esses poderes, Saiki evita chamar atenção o máximo possível, afim de ter uma vida normal ao lado de seus colegas da P. K. Academy. Mas, ao tentar esconder suas habilidades, Kusuo quase sempre acaba se atrapalhando.

Violet Evergarden (2018), Taichi Ishidate Violet é uma militar que foi treinada para ser uma “máquina” de combate, uma guerreira sem emoções. Mas, após o fim da guerra, Violet começa a trabalhar como autômata de automemórias, incumbida de escrever cartas que traduzam fielmente os sentimentos das pessoas. O novo emprego se torna um grande desafio para a jovem, que nunca soube de fato o que é o afeto.

Little Witch Academia (2017), You Yoshinari Ainda criança, Akko assiste um espetáculo da renomada bruxa Chariot. Encantada, ela decide que também quer ser uma bruxa. Anos mais tarde, ela ingressa na escola Lua Nova, um centro de ensino de magia para meninas. Por não ter nascido com poderes, Akko enfrenta muitas dificuldades e começa a ser humilhada por outras alunas. Mas, ela não desiste e faz de tudo para aprender novos feitiços se destacar entre as bruxas.

Neo Yokio (2017), Ezra Koenig Durante o século 19, Neo Yokio é dominada por demônios. Mas, graças à ação de magos e exorcistas, a cidade se salva, tornando-se a maior e mais rica metrópole do mundo. Os descendentes dos exorcistas conquistam altos lugares na sociedade, ficando conhecidos como magistocratas. A série acompanha a vida de Kaz Kaan, um magistocrata que precisa se dividir entre a rotina de um jovem normal e sessões de exorcismo.

Kujira no Kora: Filhos das Baleias (2016), Abi Umeda A série se passa em um mundo tomado pela areia. A história gira em torno de Chakuro, um garoto que vive em uma embarcação gigante chamada Baleia da Lama, que flutua sobre o mar de areia. O trabalho dele é registrar todas as coisas que vê em seu cotidiano, para deixar anotações às gerações que ainda virão. Chakuro acredita que não existe vida fora de sua embarcação, até que ele avista um outro navio habitado. Mas, a descoberta de outros seres humanos pode ser uma ameaça para o povo de Chakuro.

Mobile Suit Gundam UC (2014), Kazuhiro Furuhashi A história se passa no ano Universal Century 0079 e a humanidade agora vive em colônias espaciais. Banagher Links é um menino inteligente e introvertido. Sua vida muda totalmente quando ele conhece Audrey Burns, uma garota com a missão global de impedir uma guerra. Para ajudá-la, Banagher pilota o robô Unicorn Gundam. A série é parte da franquia “Gundam”, que existe há mais de 40 anos.

Kill La Kill (2013), Hiroyuki Imaishi A Academia Honnouji é uma renomada escola governada pela autoritária Satsuki Kiryuin. Na escola, os alunos divididos em duas castas: os normais e os que usam Uniformes Goku, trajes indestrutíveis com poderes especiais. Ryuko Matoi é a nova aluna de Honnouji e planeja se vingar de Satsuki, que ela acredita ser a assassina de seu pai. Ainda que não tenha um Goku para lutar contra sua inimiga, Ryuko possui um traje ainda mais poderoso: um Kamui, o último presente deixado por seu pai, que era um talentoso inventor.

Fullmetal Alchemist (2010), Yasuhiro Irie Edward e Alphonse são dois irmãos alquimistas. Na tentativa de ressuscitarem a mãe, eles acabam perdendo parte de seus corpos. Então, eles iniciam a mais perigosa jornada de suas vidas: uma viagem em uma busca da pedra filosofal, um objeto poderoso que pode reconstituir seus corpos. Durante o percurso, eles conhecem alguns aliados, mas precisam lutar contra inimigos que também desejam a pedra.

Gurren Lagann (2007), Hiroyuki Imaishi Simon vive na comunidade subterrânea de Jeeha e trabalha como escavador. Seu melhor amigo, Kamina, tem o sonho de alcançar a superfície e conhecer a humanidade. Em uma dessas tentativas, os amigos abrem um buraco, por onde um robô chega à vila, ameaçando os humanos. Yoko, uma atiradora de elite, aparece para derrotá-lo. Simon e Kamina se unem à garota e voltam para a Terra com ela. Mas, acabam descobrindo que o mundo com o qual sempre sonharam é, na verdade, um grande campo de batalha.

Death Note (2006), Tetsurō Araki O anime conta a história Light Yagami, um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado “Death Note”, que tem o poder de matar. Para isso, o portador do caderno deve escrever o nome da pessoa que deseja assassinar e visualizar seu rosto mentalmente. A partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não exista o mal. Mas, seus planos são contrariados por L, um famoso detetive particular.

Samurai X (1998), Nobuhiro Watsuki Arrependido por ter matado a mando do Imperador, o renomado samurai Kenshin Himura recusa um alto cargo no governo e torna-se um andarilho, em busca da expiação de sua culpa. Interessado em fazer o bem, ele passa a viver com os amigos Kaoru Kamiya, Yahiko Myoujin e Sanosuke Sagara. Juntos, eles enfrentam inimigos sanguinários que ameaçam a paz do Japão.