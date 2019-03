Marque na agenda: 10 previsões para o fim do mundo

Um dos temas que mais fascinam o homem é, com certeza, o fim do mundo. Sobram explicações científicas e religiosas acerca da extinção da humanidade, e o único consenso parece ser o de que o fim está realmente próximo. Manuscritos antigos provam que, desde sempre, as pessoas tentaram adivinhar a data exata do apocalipse. Algumas previsões fizeram sucesso: com medo do bug do milênio, que ocorreria na passagem do ano de 1999 para 2000, muitas pessoas construíram bunkers e estocaram alimentos aguardando a destruição do mundo. Em 2012, devido a uma interpretação errônea do calendário maia, o mesmo aconteceu. Enfim, ninguém conseguiu acertar ainda a data do apocalipse, mas existem outras previsões futuras, feitas por religiosos, videntes e cientistas. Em uma lista, a Revista Bula reuniu dez profecias e datas prováveis para o fim dos tempos.

São Malaquias: durante o papado de Francisco Datada de 1139, a “Profecia dos Papas” foi descoberta em 1590. Escrita por São Malaquias, bispo irlandês do século 12, a suposta profecia afirma que Francisco será o último papa da história. Os escritos dizem que o 112º homem a assumir o trono do Vaticano governará “na suprema desolação do mundo”. São Malaquias também afirma que Roma, chamada de “cidade das sete colinas”, será destruída, e Deus julgará a humanidade, dando fim à Terra.

David Montagne: 28 de dezembro de 2019 O historiador norte-americano David Montagne diz que o mundo irá acabar exatamente no dia 28 de dezembro de 2019. Para afirmar isso, ele se baseia no calendário Maia e no alinhamento das estrelas. Segundo David, os sinais começarão alguns dias antes. “Primeiramente, as pessoas vão assistir ao deslocamento dos polos, que causará terremotos e maremotos”, disse ele.

Jeane Dixon: 2020 Jeane Dixon, uma vidente dos Estados Unidos, ficou famosa ao prever a morte do ex-presidente John F. Kennedy. Em 1973, ela publicou “The Call of Glory”, seu livro mais conhecido. No livro, Jeane afirma que o Armagedon terá início em 2020. Nessa ocasião, toda a humanidade escutará uma voz dos céus, e será esse o primeiro sinal da segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. Após voltar à Terra, Jeane afirma que Cristo lutará com o diabo até derrotá-lo.

F. Kenton Beshore: 2021 F. Kenton Beshore, presidente da Sociedade Bíblica Mundial, acreditava que Jesus voltaria 40 anos após a fundação de Israel, ou seja, em 1988. Mas, como esse retorno não aconteceu, ele disse que se enganou. Agora, Beshore afirma que Jesus voltará em 2021 e lutará com o diabo por sete anos, dando fim ao mundo em 2028.

Messiah Foundation: 2026 Membros do grupo Messiah Foundation International, criado em 2002, afirmam que um gigantesco asteroide está vindo em direção à Terra e irá destruir o planeta em 2026. Segundo eles, após o fim da Terra, Jesus voltará para buscar aqueles que creem nele. O grupo, que mistura doutrinas de diferentes religiões teístas, diz que muitos cientistas já sabem desse futuro acontecimento.

Instituto de Tecnologia de Massachusetts: 2040 Em 1973, um computador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts — MIT — previu que o fim da civilização ocorrerá em 2040. Os cálculos analisaram qual seria o futuro do crescimento mundial, uma vez que os recursos da Terra são finitos. O computador utilizado para os cálculos foi baseado no trabalho do engenheiro de computação Jay Forrester, autor de “The Limits to Growth”, o livro ambiental mais vendido de todos os tempos.

Isaac Newton: 2060 O físico britânico Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, previu que o fim do mundo acontecerá em 2060. Seguindo as profecias bíblicas do livro de “Daniel”, do Antigo Testamento, Newton realizou cálculos para chegar a essa conclusão. “Pode acontecer mais tarde, mas não vejo motivo para que aconteça mais cedo” disse o cientista em suas anotações. Os manuscritos de Newton sobre as profecias apocalípticas pertencem atualmente à Biblioteca Nacional de Israel.

Judaísmo ortodoxo: 2239 De acordo com o Talmude, uma coletânea de livros sagrados dos judeus, o mundo como o conhecemos somente existirá por 6 mil anos. O calendário judaico tem início na criação de Adão e Eva por Deus, conforme relatado no livro bíblico de Gênesis. Então, seguindo os cálculos e ensinamentos judaicos, o fim dos dias ocorrerá em 2239. Para os judeus, o Messias irá derrotar todos os inimigos de Israel e instituir um reinado de paz.

Rashad Khalifa: 2280 O bioquímico egípcio-americano Rashad Khalifa acreditava ser um mensageiro direto de Deus e do Arcanjo Gabriel. Em suas obras, Khalifa disse que o Alcorão contém uma estrutura matemática baseada no número 19. Em 1968, após inserir o manuscrito em um programa de computador, Khalifa “traduziu” esses códigos ocultos do Alcorão, descobrindo que o mundo terá fim em 2280.