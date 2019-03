Todos os filmes da Marvel, classificados do pior ao melhor

17 — Homem de Ferro 2 (2010), Jon Favreau

Após confessar ao mundo ser o Homem de Ferro, o inventor bilionário Tony Stark começa a ser pressionado para compartilhar sua tecnologia com as forças armadas. Com medo de que as informações vazem, Stark se nega a revelar o segredo de sua armadura. Por isso, o governo passa a desenvolver um novo traje com o maior rival de Stark, Justin Hammer.