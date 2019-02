As 15 maiores atrizes de todos os tempos

Desde o seu surgimento, há mais de um século, o cinema viveu diferentes fases até chegar nos dias de hoje. Ao longo desse tempo, algumas atrizes de destacaram por suas atuações, marcaram suas épocas e se tornaram verdadeiros ícones do cinema. Para elencar as melhores de todos os tempos, a Revista Bula analisou algumas listas elaboradas por críticos e sites especializados em cinema e fez uma média entre as atrizes preferidas. O ranking definitivo reúne nomes de diferentes gerações, como Ingrid Bergman e Bette Davis, que fizeram sucesso durante a Era de Ouro de Hollywood, nas décadas de 1930 e 40; e Kate Winslet, atriz influente nos dias de hoje. Todas as atrizes da lista já foram premiadas com o Oscar.

1 — Meryl Streep Meryl Streep nasceu em 1949, na cidade de Summit, nos Estados Unidos. Entre seus filmes mais famosos, estão “Kramer vs. Kramer”, “A Escolha de Sofia”, “A Dama de Ferro” e “O Diabo Veste Prada”. Streep coleciona 21 indicações ao Oscar e ganhou a premiação três vezes, em 1980, 1983 e em 2012.

2 — Katharine Hepburn Katharine Hepburn estreou no cinema em 1932, com o filme “Vítimas do Divórcio”. Ela ganhou o Oscar por quatro vezes, recorde ainda não superado por nenhuma atriz. “Adivinhe Quem Vem Para Jantar” e “O leão no Inverno” são alguns de seus filmes mais conhecidos. Hepburn nasceu em 1907, em Hartford, nos Estados Unidos, e morreu em 2003.

3 — Cate Blanchett Cate Blanchett chamou a atenção internacional pela primeira vez em 1998, com o filme “Elisabeth”. Também atuou em longas como “Babel”, “O Curioso Caso de Benjamin Button” e “Blue Jasmine”. Ela já ganhou o Oscar por duas vezes, em 2005 e 2014. Blanchett nasceu em 1969, em Melbourne, na Austrália.

4 — Audrey Hepburn Audrey Hepburn nasceu em 1929, em Ixelles, na Bélgica. Ela atuou em filmes como “Bonequinha de Luxo”, “A Princesa e o Plebeu”, e “Cinderela em Paris”. Em 1953, ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” e, em 1992, a academia lhe homenageou com o “Prêmio Humanitário Jean Hersholt”, concedido a personalidades que atuaram em causas humanitárias. A atriz morreu em 1993.

5 — Bette Davis Bette Davis nasceu em 1908, na cidade de Lowell, nos Estados Unidos. Na década de 1940, era a atriz mais famosa da Warner Bros. Entre seus filmes mais conhecidos, estão “A Malvada”, “As Baleias de Agosto”, e “Morte Sobre o Nilo”. Ela ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” em 1936 e 1939. Davis morreu em 1989.

6 — Helen Mirren Helen Mirren nasceu em Londres, em 1945. A atriz coleciona prêmios, como um Oscar, quatro Emmys e três Globos de Ouro. Ela atuou em filmes como “Calígula”, “A Rainha”, “Excalibur” e “O Sol da Meia-Noite”. Em 2003, ela recebeu o título de “Dama” pelos seus serviços prestados às artes cênicas, em uma cerimônia no Palácio de Buckingham.

7 — Judi Dench Judi Dench é considerada uma das melhores atrizes da história, principalmente por seu trabalho no teatro. Ela nasceu em North Yorkshire, na Inglaterra, em 1934. No cinema, atuou em longas como “Shakespeare Apaixonado”, “Macbeth” e “Philomena”. Dench ganhou o Oscar de “Melhor Atriz Coadjuvante” em 1999.

8 — Vivien Leigh Vivien Leigh nasceu em 1913, em Darjeeling, na Índia. Ela iniciou sua carreira na década de 1930 e se tornou um ícone tanto no teatro quanto no cinema. Entre seus filmes mais conhecidos, estão “…E o Vento Levou” e “Anna Karenina”. Ela foi premiada com o Oscar de “Melhor Atriz” em 1940 e 1952. Leigh morreu em 1967.

9 — Jessica Lange Jessica Lange nasceu em 1949, em Cloquet, nos Estados Unidos. Ela é considerada uma das atrizes mais talentosas de sua geração e já ganhou dois Oscars e cinco Globos de Ouro. Lange atuou em grandes obras do cinema, como “King Kong”, “Um Bonde Chamado Desejo”, “Cabo do Medo” e “Tootsie”.

10 — Jodie Foster Jodie Foster nasceu em 1962, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Atuando desde a infância, ela ganhou reconhecimento internacional aos 14 anos, em 1976, com o filme “Taxi Driver”. Ela também atuou em outros filmes consagrados, como “Acusados”, “O Silêncio dos Inocentes”, e “Nell”. Foster ganhou o Oscar em 1989 e 1992.

11 — Ingrid Bergman Ingrid Bergman foi uma das maiores atrizes da Era de Ouro de Hollywood. Entre seus filmes mais conhecidos, estão “Casablanca”, “Por Quem os Sinos Dobram”, e “Sonata de Outono”. Ela ganhou o Oscar por três vezes: em 1945, 1957 e em 1975. Bergman nasceu em 1915, em Estocolmo, na Suécia, em 1932, e morreu em 1982.

12 — Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor nasceu em 1932, em Londres, na Inglaterra, e foi uma das estrelas mais populares de Hollywood entre as décadas de 1950 e 1960. Ela atuou em clássicos do cinema, como “Cleópatra”, “Assim Caminha a Humanidade”, e “Um Lugar ao Sol”. Taylor ganhou o Oscar em 1961 e 1967. Em 1992, a academia lhe homenageou com o “Prêmio Humanitário Jean Hersholt”. A atriz morreu em 2011.

13 — Kate Winslet Kate Winslet nasceu em 1975, na cidade de Reading, no Reino Unido. Ela já recebeu sete indicações ao Oscar e levou o prêmio em 2009, por sua atuação no filme “O Leitor”. Winslet também já ganhou o Globo de Ouro por quatro vezes. Outros de seus filmes conhecidos são: “Titanic”, “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças”, e “Steve Jobs”.

14 — Kathy Bates Kathy Bates construiu uma carreira de sucesso nos teatros e no cinema. Em 1991, ela ganhou o Oscar pela atuação no filme “Louca Obsessão”. A atriz também atuou nos longas “Tomates Verdes Fritos”, “Titanic”, e “Um Sonho Possível”. Bates nasceu em 1948, em Memphis, nos Estados Unidos.