As 15 raças de cães mais inteligentes

Os cachorros adoram a convivência com humanos e aprendem facilmente, se forem ensinados com paciência. Mas, algumas raças apresentam uma facilidade maior para o adestramento. O escritor e psicólogo Stanley Coren realizou uma pesquisa com 208 especialistas em provas de obediência canina para descobrir quais são as raças de cães mais inteligentes. O estudo avaliou a aptidão para o trabalho e a capacidade que cada animal tem de aprender comandos sem necessidade de muitas repetições. O resultado foi publicado em seu livro “A Inteligência dos Cães”, em 1995. Seguindo o ranking de Coren, a Revista Bula listou as 15 raças caninas mais inteligentes.

1 — Border Collie Cães dessa raça aliam inteligência à obediência e aprendem tudo com muita facilidade. O Border Collie é enérgico, amável e se dá bem com crianças e outros animais à sua volta. Quando surgiu, há aproximadamente 100 anos, era conhecido pela capacidade de pastorear ovelhas sem latir ou intimidá-las.

2 — Poodle Os Poodles possuem quatro tipos de tamanho, que vão do toy (mini) ao gigante, mas no geral apresentam o mesmo comportamento e são adestrados com facilidade. Podem ser ciumentos e possessivos. Mas, ao mesmo tempo, procuram sempre agradar o dono e são extremamente brincalhões.

3 — Pastor Alemão Além de ser inteligente, o pastor alemão é muito confiante, companheiro, corajoso e possui um forte instinto protetor. Suas características o tornam perfeito para o trabalho, por isso essa raça atua tão bem como cão de guarda ou cão guia.

4 — Golden Retriever Apesar de serem de grande porte, os Golden Retriever não são bons guardiões. Isso porque eles são tranquilos, pacientes e se dão bem com todos. Pela calma e obediência que possuem, são fáceis de adestrar e se adaptam a ambientes menores.

5 — Doberman Os cães da raça Doberman são fiéis, leais e obedientes. Também são fortes, aventureiros e inteligentes. Podem ser desconfiados com estranhos e crianças, mas com uma criação voltada para socialização, não apresentam comportamento agressivo.

6 — Pastor de Shetland Apesar de não serem tão populares no Brasil, os cães dessa raça são inteligentes e possuem um ótimo temperamento. Por terem sido criados para o pastoreio, os Pastores de Shetland são ótimos cães de guarda, obedientes e de fácil entrosamento.

7 — Labrador Os cães dessa raça são nativos de uma região do Canadá chamada Labrador. Por lá, os labradores acompanhavam os pescadores em alto mar, pois são ótimos nadadores. Por serem prestativos, geralmente auxiliam a polícia, mas também são ótimos companheiros e guias para cegos e idosos.

8 — Papillon Pequeno e elegante, o cão da raça Papillon é conhecido pelo formato diferente de suas orelhas. Ele é brincalhão, higiênico e obediente. Apesar de ser leal, é independente, se diverte sozinho e não se chateia por passar algum tempo longe dos donos.

9 — Rottweiler Usado como cão pastor desde a Idade Média, o Rottweiler é mais conhecido hoje como cão de guarda. Sua principal característica é ser dominante, não aceitando a presença de estranhos e outros animais. Mas, dependendo da sua criação, pode se tornar um cão amoroso e familiar.

10 — Cattle Dog ou Boiadeiro australiano A inteligência é um ponto forte dos boiadeiros australianos, que também são muito leais e ativos. Possuem um forte instinto de proteção de seus donos, mas não apresentam agressividade. Gostam de liderar e são autoritários, por isso precisam de treinamento desde cedo.

11 — Welsh Corgi Pembroke O Welsh Corgi Pembroke é um dos cães mais populares do mundo. Além do temperamento dócil, apresenta um comportamento leal, amoroso e obediente. Precisa de exercícios e alimentação adequada por causa do risco de obesidade canina.

12 — Schnauzer Miniatura O Schnauzer é um cão alegre, amável e enérgico. Geralmente, se apega muito aos donos e pode demonstrar comportamento possessivo, mostrando-se um pouco arredio com pessoas desconhecidas. Mas, apesar disso, é um ótimo companheiro.

13 — Springer Spaniel Inglês Os cães dessa raça são muito inteligentes e possuem um temperamento sociável, aceitando facilmente a convivência com crianças. Também são obedientes e cheios de energia. Gostam muito de correr e brincar, principalmente na companhia dos donos.

14 — Pastor Belga Tervuren O Pastor Belga Tervuren é um cão vigilante e atento, que zela pela proteção do dono. Ele é alegre, adora passear ao ar livre e não apresenta agressividade. Por ser originalmente um cão de pastoreio, precisa gastar sua energia com exercícios e brincadeiras.