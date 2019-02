As 10 cidades mais bonitas do Rio de Janeiro

A Revista Bula realizou uma enquete entre os meses de fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as mais belas cidades brasileiras. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Mais de 10 mil participantes responderam a enquete. A partir do resultado da pesquisa, fizemos um recorte por Estados do Brasil e reunimos em uma lista as dez cidades mais bonitas do Rio de Janeiro, um estado que abriga muitas belezas naturais e históricas. Entre os municípios mais votados pelos leitores, estão Paraty, Petrópolis e Teresópolis.

1 — Rio de Janeiro Maior destino turístico internacional no Brasil e de toda a América Latina, a capital fluminense é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Além das belas praias do litoral, a cidade também abriga diversos pontos turísticos, como o morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o famoso Cristo Redentor, eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno.

2 — Petrópolis Poucas cidades possuem uma herança do Brasil Império tão rica quanto Petrópolis. Os casarões e palácios da época mantêm o ar aristocrático da cidade, que ainda preserva seu plano urbano original de 1845. Entre os pontos turísticos mais visitados, destacam-se o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, a Casa da Princesa Isabel e a Catedral de São Pedro de Alcântara, onde estão os restos mortais de D. Pedro II e da Princesa Isabel.

3 — Paraty Paraty é uma pequena cidade cercada por montanhas, no litoral sul do Rio de Janeiro. Os principais atrativos do local são o centro colonial português, com edifícios dos séculos 17 e 18, os passeios marítimos, a Capela de Santa Rita à beira-mar e a vista dos barcos coloridos ancorados na margem do Rio Perequê-Açu. A cidade também é palco da Festa Literária Internacional de Paraty, uma das mais movimentadas do país.

4 — Teresópolis O município de Teresópolis está localizado no interior do Rio de Janeiro, a 75 km da capital do estado. Com clima ameno, a cidade é o destino ideal para aqueles que buscam belas paisagens e contato com a natureza. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Granja Comary, o Mirante do Soberbo e a Fonte Judith estão entre os pontos turísticos mais visitados. A gastronomia da cidade também recebe elogios dos turistas.

5 — Búzios Armação dos Búzios, também conhecida apenas como Búzios, é uma península da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Comparada à Saint-Tropez, a ilha ganhou fama internacional quando a atriz francesa Brigitte Bardot a visitou em 1964. As praias da região são belíssimas, com águas cristalinas e vegetação abundante. Bares e restaurantes garantem o agito da vida noturna em Búzios.

6 — Rio das Flores A pacata cidade de Rio das Flores possui uma infinidade de atrativos culturais. As antigas fazendas de café permanecem preservadas e hoje são pousadas que oferecem visitas guiadas aos turistas. As mais procuradas são a Fazenda do Paraíso e a Fazenda União. No centro, fica a Igreja Matriz de Santa Tereza D’ávila, onde Santos Dumont e sua irmã foram batizados. E além das construções históricas, a cidade também abriga cachoeiras, trilhas e mirantes.

7 — Penedo Penedo é uma vila próxima ao Parque Nacional do Itatiaia, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Colonizada por finlandeses, uma das maiores atrações da cidade é o parque “Pequena Finlândia”, que reproduz a arquitetura europeia e reúne restaurantes, lojas de artesanato, pousadas, chocolaterias e até uma casinha do Papai Noel. O ecoturismo também é muito procurado na região, que possui belas cachoeiras e montanhas.

8 — Nova Friburgo Cercada pela Mata Atlântica, Nova Friburgo foi colonizada por suíços no século 19 e ainda hoje é conhecida como a “Suíça Brasileira”. A região vem sendo desbravada pelos ecoturistas que buscam trilhas e rios para a prática de esportes radicais, como trekking, mountain-bike e rafting. Mas, a cidade também é considerada a capital nacional da lingerie e o passeio pelo bairro de Olaria é obrigatório para os que desejam fazer compras.

9 — Visconde de Mauá Escondida na Serra da Mantiqueira, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, a cidade de Visconde de Mauá está a 1300 metros de altitude. Durante o verão, é o destino ideal para turistas que gostam do contato com a natureza, pois a cidade possui belas cachoeiras, como a do Escorrega e a de Santa Clara. Quando chega o inverno, a região é procurada por casais em busca de pousadas aconchegantes e jantares românticos.