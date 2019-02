Desafio 100 lugares para se conhecer antes de morrer: você conhece no máximo 7 desta lista de 100

Viajar e conhecer novas culturas é sempre uma experiência única. As pessoas que amam viagens levam isso muito a sério e colecionam destinos. Mas, um desafio que se espalhou pela internet tem instigado os viajantes ao redor do mundo. Segundo o desafio, ninguém conheceu mais de sete destinos de uma lista que reúne 100 lugares impressionantes para se conhecer antes de morrer. A compilação reúne belezas naturais e construções históricas das mais diferentes regiões do mundo. Entre os pontos turísticos mais conhecidos, estão o Big Ben, em Londres; a Torre Eiffel, em Paris; a Estátua da Liberdade, em Nova York; e o Taj Mahal, em Agra, na Índia. Para

1 — Jardins de Boboli (Florença, Itália)

2 — Baía de Kotor (Kotor, Montenegro)

3 — Canais de Amsterdã (Amsterdã, Holanda)

4 — Salto Ángel (Canaima, Venezuela)

5 — Templo de Angkor Wat (Siem Reap, Camboja)

6 — Galeria da Academia (Florença, Itália)

7 — Uluru (Yulara, Austrália)

8 — Big Ben (Londres, Inglaterra)

9 — Bora Bora (Ilhas da Sociedade, Polinésia Francesa)

10 — Museu Britânico (Londres, Inglaterra)

11 — Ilha de Andros (Bahamas)

12 — Catedral de Sevilha (Sevilha, Espanha)

13 — Caverna dos Cristais (Naica, México)

14 — Cristo Redentor (Rio de Janeiro, Brasil)

15 — Parque Nacional de Cinque Terre (Riviera Ligure, Itália)

16 — Coliseu (Roma, Itália)

17 — Lago Bled (Bled, Eslovênia.)

18 — Mar Morto (Oriente Médio)

19 — Vale da Morte (Califórnia, Estados Unidos)

20 — Arquipélago de Fernando de Noronha (Pernambuco, Brasil)

21 — Cúpula da Rocha (Jerusalém, Israel)

22 — Ilha de Páscoa (Valparaíso, Chile)

23 — Castelo de Edimburgo (Edimburgo, Escócia)

24 — Torre Eiffel (Paris, França)

25 — Empire State Building (Nova York, Estados Unidos)

26 — Cidade Proibida (Pequim, China)

27 — Bairro Francês (Nova Orleans, Estados Unidos)

28 — Ilhas Galápagos (Galápagos, Equador)

29 — Ushuaia (Terra do Fogo, Argentina)

30 — Vinícolas de Carmelo (Departamento de Colônia, Uruguai)

31 — Baía dos Glaciares (Alasca, Estados Unidos)

32 — Sveti Stefan (Budva, Montenegro)

33 — Caverna Glowworm (Waitomo, Nova Zelândia)

34 — Ponte Golden Gate (São Francisco, Estados Unidos)

35 — Grande Canal de Veneza (Veneza, Itália)

36 — Grand Canyon (Arizona, Estados Unidos)

37 — Grande Mesquita de Meca (Meca, Arábia Saudita)

38 — Grande Barreira de Coral (Queensland, Austrália)

39 — Mesquita-Catedral de Córdoba (Córdoba, Espanha)

40 — Muralha da China (Yanqing, China)

41 — Basílica de Santa Sofia (Istambul, Turquia)

42 — Parque Nacional dos Vulcões do Havaí (Big Island, Havaí)

43 — Calçada da Fama (Los Angeles, Estados Unidos)

44 — Cataratas do Iguaçu (Foz do Iguaçu, Brasil)

45 — Templo Kiyomizu-dera (Quioto, Japão)

46 — Kremlin (Moscou, Rússia)

47 — Lago Titicaca (Cordilheira dos Andes, entre o Peru e a Bolívia)

48 — Las Ramblas (Barcelona, Espanha)

49 — Las Vegas Strip (Las Vegas, Estados Unidos)

50 — Torre de Pisa (Pisa, Itália)

51 — Museu do Louvre (Paris, França)

52 — Machu Picchu (Urubamba, Peru)

53 — Monte Cervino (Zermatt, Suíça)

54 — Pirâmides Maias em Chichén Itzá (Tinum, México)

55 — Museu Metropolitano de Arte (Nova York, Estados Unidos)

56 — Monte Everest (Cordilheira no Himalaia, entre Nepal e Tibete)

57 — Monte Fuji (Tóquio, Japão)

58 — Monte Kilimanjaro (Kilimanjaro, Tanzânia)

59 — Última Ceia/Igreja Santa Maria delle Grazie (Milão, Itália) 60 — Napa Valley (Califórnia, Estados Unidos) 61 — Cratera de Ngorongoro ( Ngorongoro, Tanzânia)

62 — Cataratas do Niágara (Grandes Lagos, entre Estados Unidos e Canadá) 63 — Catedral de Notre Dame (Paris, França)

64 — Jericó (Vale do Jordão, Palestina)

65 — Praias de Cascalho em Nice (Nice, França)

66 — Ruínas de Petra (Petra, Jordânia)

67 — Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur, Malásia)

68 — Costa Amalfitana (Campânia, Itália)

69 — Porta do Sol (Madri, Espanha)

70 — Pirâmide de Gizé (Cairo, Egito)

71 — Parque Nacional de Redwood (Califórnia, Estados Unidos)

72 — Rochedo de Gibraltar (Gibraltar, Reino Unido)

73 — Vale do Loire (Centro-Noroeste, França)

74 — Ruínas de Atenas (Atenas, Grécia)

75 — Ruínas de Pompeia (Pompeia, Itália)

76 — Sagrada Família (Barcelona, Espanha)

77 — Burj Khalifa (Dubai, Emirados Árabes)

78 — Ossuário de Sedlec (Sedlec, República Checa)

79 — Capela Sistina (Vaticano)

80 — Instituto Smithsoniano (Washington, Estados Unidos)

81 — Space Needle (Seattle, Estados Unidos)

82 — Basílica de São Pedro (Vaticano)

83 — Estátua da Liberdade (Nova York, Estados Unidos)

84 — Stonehenge (Salisbury, Inglaterra)

85 — Ópera de Sydney (Sydney, Austrália)

86 — Taj Mahal (Agra, Índia)

87 — Templo do Pavilhão Dourado (Quioto, Japão)

88 — Teotihuacan (San Juan Teotihuacan, México)

89 — O Grande Buda (Hong Kong, China)

90 — Times Square (Nova York, Estados Unidos)

91 — Varanasi (Uttar Pradesh, Índia)

92 — Cataratas de Vitória (Fronteira entre Zâmbia e Zimbábue)

93 — Muro das Lamentações (Jerusalém, Israel)

94 — Walt Disney World (Orlando, Estados Unidos)

95 — Monumento de Washington (Washington, Estados Unidos)

96 — Penhascos Brancos de Dover (Dover, Inglaterra)

97 — Basilica di Santa Croce (Florença, Itália)

98 — Catedral de Winchester (Winchester, Inglaterra)

99 — Palácio de Schönbrunn (Viena, Áustria)

100 — Casas Trulli (Alberobello, Itália)