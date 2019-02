As 10 livrarias mais bonitas do Brasil

A recente crise do mercado literário tradicional levou ao fechamento de mais de 20 mil livrarias brasileiras nos últimos dez anos. Para os amantes da literatura, essa é uma triste notícia, mas ainda há muitos lugares que resistem e mantêm as portas abertas, encantando os visitantes. A Revista Bula realizou uma enquete com os leitores para saber quais são as livrarias mais bonitas do Brasil e as dez mais votadas foram reunidas em uma lista. Todos os locais possuem arquitetura encantadora e oferecem um bom acervo de livros, além de espaços aconchegantes para leitura. Entre as mais lembradas pelos leitores, estão a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, uma das mais famosas do Brasil; e a Livraria Miragem, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul.

Livraria Cultura (Conjunto Nacional, São Paulo) Em 1969, a Livraria Cultura inaugurou sua primeira unidade no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo. Em 2007, a rede ampliou a loja, que hoje é a maior livraria do país, com mais 4,5 mil m² divididos em espaços temáticos. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Fernando Brandão.

Blooks (Consolação, São Paulo) Localizada no Shopping Frei Caneca, a Blooks dispõe de um espaço amplo e agradável, com mesas compartilhadas que convidam para horas de leitura. O local reúne livros, DVDs, CDs, objetos de design e decoração, gravuras, joias e toy art. Além disso, recebe workshops e eventos culturais, como pequenos shows e espetáculos.

Livraria da Vila (Vila Madalena, São Paulo) Localizada na Vila Madalena, a Livraria da Vila foi fundada em 1985 e abriga um grande acervo de livros, CDs e DVDs. Charmosa e acolhedora, a livraria é uma das mais famosas de São Paulo e conta ainda com uma cafeteria, ótima para tomar um café durante a leitura.

Livraria das Marés (Centro Histórico, Paraty) Projetada pela arquiteta Bel Lobo, a Livraria das Marés é um espaço de encontro aconchegante e confortável, como pede a cidade histórica de Paraty. Seu acervo conta com milhares de obras e a confeitaria do local tem o menu assinado pelo chef belga Fréderic de Maeyer. A Livraria das Marés é uma propriedade da Pousada Literária, que fica ao lado.

Martins Fontes (Paraíso, São Paulo) Com mais de mil metros quadrados e cerca de 120 mil títulos, entre nacionais e importados, a Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista é considerada um verdadeiro paraíso para os amantes dos livros. A sobreloja também abriga uma cafeteria, que serve cafés e lanches a qualquer hora do dia.

Miragem (São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul) Com um acervo de mais de 20 mil obras, a Livraria Miragem é considerada um tesouro escondido na Serra Gaúcha. Um casarão de madeira de três andares abriga a loja, com oito ambientes diferentes, incluindo um salão de eventos, a seção infantil, o espaço adulto, um sebo e uma cafeteria que oferece quitutes e lanches naturais.

Palavrear (Universitário, Goiânia) Inaugurada em 2017, a Livraria Palavrear foi projetada pela arquiteta e proprietária Helloá Fernandes, que se preocupou em preservar os traços originais do imóvel, um casarão da década de 1970. O local é considerado um dos mais charmosos de Goiânia e abriga também uma cafeteria e uma editora.

Zaccara (Perdizes, São Paulo) A Livraria Zaccara, fundada em 1982, é um refúgio acolhedor em São Paulo. O local possui um belo jardim, onde é possível passar horas folheando livros. Além disso, a livraria também organiza saraus, debates, lançamentos, clubes de leituras, workshops, entre outros. No café, os bolos caseiros são uma ótima pedida.

NoveSete (Vila Mariana, São Paulo) A livraria NoveSete, na Vila Mariana, chama a atenção pelo acervo dedicado à literatura infantil. São milhares de títulos organizados por faixa etária e ordem alfabética. Um café no fundo da loja deixa a visita ainda mais agradável e oferece bebidas quentes, sucos, bolos e salgados.