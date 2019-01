O site My French Film Festival, uma iniciativa global, exibe uma seleção de filmes franceses independentes e inéditos de forma gratuita, com legendas em português. Essa é a nona edição do festival, que ficará no ar até o dia 18 de fevereiro. A lista conta com 25 produções, entre longas e curtas-metragens, divididas em seis temas diferentes: “Family Business”, “What The F…rench?”, “Women at War”, “In Your Face”, “Love à la française” e “New Horizons”. Ao terminar de assistir os filmes, o usuário pode votar no seu favorito e o mais votado será premiado pela organização. O objetivo do projeto é dar maior visibilidade ao cinema francês. Confira abaixo a lista com os títulos disponíveis no My French Film Festival:

Amanhã e Todos os Outros Dias (2017), Noémie Lvovsky

Como Meninos (2018), Julien Hallard

Meu Anjo (2018), Vanessa Filho

A Coleção (2017), Emmanuel Blanchard

Flores (2018), Baptiste Petit-Gats

O Poder de Diane (2017), Fabien Gorgeart

Não Existe Amor Mais Forte do que o Nosso (2018), Laure Bourdon Zarader

As Falsas Tatuagens (2017), Pascal Plante

Sangue Ruim (1986), Leos Carax

O Terraço (1962), Chris Marker

Nem Juíza, Nem Submissa (2016), Yves Hinant e Jean Libon

Hotel Judith (2018), Charlotte Le Bom

O Sétimo Continente (2018), Noé Debré

Wild Love (2018), Paul Autric

Selvagem (2017), Camille Vidal Naquet

Ao Amanhecer (2018), Julien Trauman

Mãos Pequeninas (2017), Rémi Allier

Fera (2018), Jérémy Comte

Híbridos (2017), Florian Brauch

A Excêntrica Família de Gaspard (2017), Antony Cordier

Guy (2017), Alex Lutz

Cão Azul (2018), Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

Um Homem, Meu Filho (2017), Florent Gouelou

A Viagem Interior de Gauguin (2017), Hayoun Kwon

Palavras Ferem (2016), Romain Chassaing

Clique no link para acessar: Festival de cinema francês exibe filmes inéditos e gratuitos na internet