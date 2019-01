Teste New York Times: 36 perguntas que poderão fazer duas pessoas se apaixonarem

Em 1997, o psicólogo norte-americano Arthur Aron publicou um estudo que investigava se a intimidade entre dois desconhecidos poderia ser acelerada caso ambos fizessem um ao outro perguntas pessoais específicas. Ele criou um questionário com 36 perguntas, separadas em três estágios, sendo que o nível de profundidade das respostas avança a cada questão.



A ideia central do estudo diz que a vulnerabilidade mútua promove proximidade. Como demonstrar vulnerabilidade pode ser extremamente difícil, alguns casais levam anos para conversar sobre assuntos delicados. Então, o questionário de Aron força esse aspecto e as pessoas que o aplicam tendem a se apaixonar.



Quando Aron testou o questionário, um dos casais que participaram do estudo se casou seis meses mais tarde. “A última vez que entrei em contato com eles, ainda estavam juntos”, disse o psicólogo à Revista Wired, em 2010. E, em 2015, a jornalista Mandy Len Catron publicou um artigo no The New York Times, narrando como também se apaixonou usando as perguntas de Aron.



Para quem quiser testar, a regra é usar no mínimo 45 minutos para o questionário: 15 minutos para cada conjunto de perguntas. Os participantes devem se revezar na leitura das questões, embora os dois precisem responder todas. Confira, abaixo, o questionário elaborado por Arthur Aron:

ESTÁGIO 1:

1 — Pense em qualquer pessoa no mundo. Quem você convidaria para jantar?

2 — Você gostaria de ser famoso? De que maneira?

3 — Antes de fazer uma ligação telefônica, você ensaia o que vai dizer? Por quê?

4 — O que seria um dia perfeito para você?

5 — Quando foi a última vez que você cantou para si mesmo? E para outra pessoa?

6 — Se você fosse capaz de viver até os 90 anos de idade ou de manter o corpo e mente dos 30 anos pelos próximos 60, o que preferiria?

7 — Você tem um palpite secreto sobre como vai morrer?

8 — Diga três coisas que nós dois parecemos ter em comum.

9 — Pelo que você se sente mais grato na vida?

10 — Se você pudesse mudar alguma coisa sobre a maneira como você foi criado, o que seria?

11 — Em quatro minutos, conte sua história de vida com o máximo de detalhes possível.

12 — Se você pudesse acordar amanhã com qualquer qualidade ou habilidade nova, o que seria?

ESTÁGIO 2:

13 — Se uma bola de cristal pudesse revelar algo sobre você, sua vida, seu futuro ou qualquer outra coisa, o que você gostaria de saber?

14 — Existe alguma coisa que você já sonhou em fazer por um longo tempo? Por que você não fez?

15 — Qual é a maior realização da sua vida?

16 — O que você mais valoriza em uma amizade?

17 — Qual é a sua memória mais querida?

18 — Qual é a sua memória mais terrível?

19 — Se você soubesse que em um ano você irá morrer de repente, você mudaria alguma coisa sobre a maneira que você está vivendo agora? Por quê?

20 — O que a amizade significa para você?

21 — Quais os papéis que o amor e o afeto exercem na sua vida?

22 — De forma alternada, compartilhe cinco coisas que você considera como sendo características positivas em um(a) parceiro(a).

23 — Quão próxima e amorosa é a sua família? Você sente que sua infância foi mais feliz do que a da maioria das outras pessoas?

24 — O que você acha do seu relacionamento com sua mãe?