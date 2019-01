Os usuários da Netflix adoram séries de super-heróis e investigação criminal. Foi o que indicou um relatório divulgado pelo site The Motley Fool. Ao longo de um ano, foram analisadas quais as séries mais assistidas pelos espectadores do serviço de streaming a cada trimestre em todo o mundo. A Revista Bula fez uma média e reuniu nessa lista as dez séries mais populares do último ano. Entre as selecionadas, estão séries originais da plataforma, como “Stranger Things” e “Orange Is The New Black”; e também produções de outras companhias, como “Grey’s Anatomy” e “Pretty Little Liars”, exibidas pela rede ABC.

1 — The Walking Dead (2010), Frank Darabont, Glen Mazzara, Scott M. Gimple A série acompanha um pequeno grupo de pessoas que sobreviveu a um apocalipse zumbi. Elas caminham juntas em busca de um local seguro, longe dos zumbis, que devoram pessoas e possuem uma mordida infecciosa para os seres humanos. O grupo é liderado por Rick Grimes, que ocupava o posto de vice-xerife em uma pequena cidade antes do apocalipse.

2 — Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas doze anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.

3 — Shameless (2011), Paul Abbott e John Wells Um homem alcoólatra, que é pai de seis filhos, se afoga no vício. Enquanto isso, as crianças se viram para cuidar da casa e buscar os próprios destinos. A família vive em um conjunto habitacional na periferia de Manchester, nos Estados Unidos, que ambienta uma trama recheada de aventuras sexuais, trunfos, dramas e muitas atividades criminosas.

4 — Pretty Little Liars (2010), I. Marlene King Na pequena e tranquila cidade de Rosewood, a jovem popular Alison desaparece e todos acreditam que ela foi vítima de assassinato. A morte da garota abala a união de suas quatro amigas: Eria, Emilly, Hanna e Spencer. Mas, o destino as une novamente quando elas começam a receber mensagens de alguém que ameaça revelar segredos que as garotas só haviam contado para Alison.

5 — The Flash (2014), Greg Berlanti e Andrew Kreisberg Barry Allen é um funcionário da Polícia Científica que sofre um acidente em seu laboratório. Ele fica em coma por nove meses e, ao acordar, descobre que ganhou superpoderes e pode se mover mais rápido do que qualquer ser humano. A partir de então, ele adota a nova identidade de “Flash” e usa seus poderes para proteger a cidade.

6 — Better Call Saul (2015), Vince Gilligan, Peter Gould A série se passa seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White.

7 — Gotham (2014), Bruno Heller No departamento de polícia de Gotham, James Gordon é um detetive iniciante, designado para solucionar o caso do assassinato dos bilionários Thomas e Martha Wayne. Com seu parceiro de trabalho, o oficial Harvey Bullock, Gordon conhece o único sobrevivente do assassinato: Bruce Wayne, um garoto de 12 anos, que agora está sob os cuidados do mordomo Alfred Pennyworth.

8 — Arrow (2012), Andrew Kreisberg Todos acreditam que Oliver Queen, um playboy mulherengo, está morto. Há cinco anos, um acidente de iate causou o desaparecimento dele e de seu pai. Mas, Ollie sobreviveu e passou todo esse tempo preso em uma ilha, onde aprendeu a lutar por sua vida. Agora, ele volta para Starling City como um homem mudado, decidido a honrar a memória do pai e lutar contra a corrupção que assola sua cidade.

9 — Grey’s Anatomy (2005), Shonda Rhimes A série acompanha Meredith Grey, uma médica interna do hospital Grey Sloan Memorial Hospital, que possui um dos programas de residência médica mais rígidos dos Estados Unidos. Lá, ela conhece Cristina Yang, Isobel Stevens, George O’Malley e Alex Karev, outros internos. Por mais que a rotina do hospital seja extenuante, Meredith e seus amigos encontram apoio e conforto uns nos outros.