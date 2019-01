O que acontece quando você bebe uma taça de vinho todas as noites

7 — Melhora a saúde sexual das mulheres

Pesquisadores italianos recrutaram 798 mulheres entre 18 e 50 anos sem queixas de distúrbios sexuais. Elas foram divididas em três grupos: no primeiro ficaram as mulheres que tomavam de uma a duas taças de vinho tinto por dia; no segundo, aquelas que consumiam outras bebidas alcoólicas; e no terceiro, as que não costumavam beber. As mulheres do primeiro grupo mostraram resultados satisfatórios em relação à saúde sexual em geral, além de terem apresentado maior libido e lubrificação.