30 coisas que completarão 30 anos em 2019

O ano de 1989 mudou o mundo. No contexto político, o fim da Guerra Fria foi anunciado após mais de 40 anos de embate entre Estados Unidos e União Soviética, o que desencadeou a queda de governos totalitários em outras nações do mundo, como Tchecoslováquia e Romênia. No âmbito cultural, o Brasil perdeu Raul Seixas, o pioneiro do rock no país; e Madonna lançou o polêmico disco “Like a Prayer”. Nessa lista, a Revista Bula reuniu esses e muitos outros acontecimentos que marcaram o ano de 1989 e completam 30 anos em 2019.

1 — Queda do Muro de Berlim e a Reunificação da Alemanha O muro de Berlim dividiu a Alemanha durante a Guerra Fria e foi o maior símbolo da polarização do mundo. O dia 9 de novembro de 1989 marcou a queda do muro e a liberdade da Alemanha.

2 — Estreia da primeira temporada de Os Simpsons na TV americana A família mais querida da fictícia cidade de Springfield apareceu na televisão pela primeira vez no dia 17 de dezembro de 1989. A série, que continua fazendo sucesso nos dias de hoje, é a mais duradoura da história.

3 — Massacre da Praça da Paz Celestial Entre os dias 15 de abril e 4 de junho de 1989, milhares de manifestantes acamparam na praça da Paz Celestial, em Pequim, na China; reivindicando maior liberdade política. As forças do governo reprimiram o protesto e milhares de civis morreram.

4 — Invenção da internet A “World Wide Web”, também conhecida como “www” ou simplesmente “web”, é um meio de comunicação global disponível a todos os computadores conectados à internet. A rede, como conhecemos hoje, foi criada pelo físico britânico Tim Berners-Lee.

5 — Fundação da cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, no Brasil O Estado do Tocantins foi criado pela Constituição de 1988 e, logo no ano seguinte, a sua capital, Palmas, foi fundada. A cidade foi planejada pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel e Walfredo Antunes.

6 — Morte do músico brasileiro Raul Seixas O cantor e compositor Raul Seixas é considerado um dos pioneiros do rock no Brasil. Ele morreu no dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos, vítima de uma pancreatite aguda, causada pelo excesso de álcool.

7 — Lançamento do filme A Pequena Sereia, dos Estúdios Disney, nos cinemas Após uma série de fracassos comerciais, a Disney lançou a animação “A Pequena Sereia” no dia 17 de novembro de 1989. O filme foi um sucesso nas bilheterias e marcou o início da era conhecida como “O Renascimento da Disney”.

8 — Anúncio do fim da Guerra Fria No dia 3 de dezembro de 1989, o presidente dos Estados Unidos, George Bush; e o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, se reuniram na Ilha de Malta e anunciaram oficialmente o fim da Guerra Fria, que se estendia desde 1945.

9 — Realização das primeiras eleições presidenciais diretas no Brasil desde 1960 Com a Constituição de 1988, o regime democrático voltou a vigorar no Brasil. A primeira eleição para presidente da República após os anos da ditadura ocorreu no dia 17 de julho de 1989.

10 — Eleição de Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil O presidente eleito pelo povo foi Fernando Collor de Melo, um jovem político alagoano que prometeu modernizar o Brasil e livrar o povo da inflação. Mas, seus planos não deram certo e os brasileiros foram prejudicados. Em 1992, Collor foi afastado da presidência.

11 — Lançamento do primeiro Game Boy, da Nitendo A Nintendo fez sucesso em 1989 ao lançar o Game Boy, um console portátil criado por Gunpei Yokoi e pela Nintendo Research & Devepolment. Até hoje, a empresa é líder de vendas de consoles portáteis.

12 — Primeiro casamento civil entre um casal homoafetivo: Axel e Eigel Exgil, na Dinamarca Em 1 de outubro de 1989, a Dinamarca entrou para a história mundial ao aprovar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O primeiro casal a assinar os papéis foi Axel e Eigel Exgil.

13 — Lançamento do filme Conduzindo Miss Daisy, com Morgan Freeman e Jessica Tandy Essa comédia dramática dirigida por Bruce Beresford conta a história da relação entre uma senhora judia e seu motorista negro. O filme foi indicado em nove categorias do Oscar e venceu em quatro delas.

14 — Morte do pintor surrealista Salvador Dalí O famoso pintor espanhol Dalí chamava a atenção com seus trabalhos surrealistas, que combinavam formas e imagens desconexas. Ele também trabalhou com cinema, escultura e fotografia. O artista morreu no dia 23 de janeiro de 1989.

15 — Estreia de Seinfeld na TV americana Uma das sitcons mais famosas do mundo, Seinfeld estreou a primeira de suas nove temporadas no dia 5 de julho de 1989. A série narrava o cotidiano de um grupo de amigos em Nova York.

16 — Morte de Aurélio Buarque de Holanda, criador do dicionário Aurélio O professor alagoano Aurélio Buarque de Holanda era tão apaixonado pelas palavras que decidiu criar seu próprio dicionário. O trabalho levou anos e foi concluído em 1975. Ele morreu 14 anos depois, aos 78 anos.

17 — Lançamento do primeiro filme Batman nos cinemas A primeira história do milionário filantropo Bruce Wayne e sua luta contra o crime na cidade de Gotham foi aos cinemas no dia 26 de outubro de 1989. O filme arrecadou 411,3 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.

18 — Estreia da série Baywatch (SOS Malibu, no Brasil) na TV americana A produção Baywatch foi um dos maiores sucessos da televisão americana, sendo considerada pelo Guiness Book a série mais assistida de todos os tempos. A história girava em torno de um grupo de salva-vidas que patrulhava as praias de Los Angeles.

19 — Naufrágio do Bateau Mouche na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro O Bateau Mouche foi uma embarcação de turismo com 142 passageiros que naufragou na costa brasileira. O barco seguia para a Praia de Copacabana e o acidente deixou 55 pessoas mortas.

20 — A pergunta que percorreu o Brasil: Quem matou Odete Roitman? A novela “Vale Tudo”, dirigida por Dennis Carvalho, foi um grande sucesso e parou o país durante o seu último capítulo, exibido no dia 6 de janeiro de 1989, quando desvendou o maior mistério da trama: quem matou a vilã Odete Roitman.

21 — Ayatolá Komeini oferece uma recompensa de 3 milhões de dólares a quem assassinar o escritor Salman Rushdie Em 1989, o escritor britânico Salman Rushdie lançou a polêmica obra “Os Versos Satânicos”. O título se refere a alguns versos do Alcorão e revoltou a população islâmica. O Aiatolá Musayi Khomeini ameaçou o autor, que vive na clandestinidade ainda hoje. Na realidade, quem acabou morrendo naquele ano foi Khomeini.

22 — O grupo musical brasileiro Kaoma, com o gênero musical Lambada, entra nos rankings da Billboard O grupo Kaoma, que cantava a famosa música “Chorando se Foi”, levou a Lambada para as paradas internacionais. O álbum de estreia, “World Beat”, alcançou a 40º posição no Billboard 200.

23 — O GPS (Sistema de Posicionamento Global) com 24 satélites, entra em órbita O GPS como conhecemos foi lançado em 1989, mas seu uso era estritamente militar. O uso comercial começou a se popularizar no início dos anos 2000.

24 — Madonna lança o álbum Like a Prayer O quarto álbum de estúdio de Madona se chamava “Like a Prayer” e continha uma canção com o mesmo nome. O clipe da música, que fazia críticas ao catolicismo, foi condenado pelo Vaticano e Madonna perdeu patrocínios por causa da polêmica.

25 — Ditador da Romênia, Nicolae Ceausescu e sua mulher, são capturados e fuzilados com transmissão ao vivo A era comunista foi um período difícil para a Romênia. No dia 25 de dezembro de 1989, o ditador Nicolae e sua mulher Elena Ceausescu foram capturados e fuzilados. A execução foi transmitida na televisão.

26 — Inauguração do Memorial da América Latina, em São Paulo O Memorial da América Latina, em São Paulo, é um importante centro cultural, político e de lazer, inaugurado em 18 de março de 1989. O conjunto arquitetônico foi projetado por Oscar Niemeyer e o projeto cultural foi desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro.

27 — Crimes e Pecados, dirigido por Woody Allen e baseado em Crime e Castigo, de Dostoiévski, estreia nos cinemas Um dos filmes mais aclamados de Woody Allen. A trama gira em torno de dois personagens: um oftalmologista que deseja matar a amante e um cineasta casado que se apaixona por uma de suas produtoras.

28 — Morte o cineasta Sergio Leone, renovador do gênero Western, e diretor de clássicos como Era Uma Vez na América O italiano Sergio Leone ficou conhecido mundialmente por popularizar os filmes de velho oeste. Algumas de suas produções mais famosas são “Três Homens em Conflito” e “Por Uns Dólares a Mais”. Ele morreu no dia 30 de abril de 1989.

29 — É lançado o Mega Drive, o pioneiro dos consoles de videogame de 16 bits O lançamento do Mega Drive representou um grande impacto na história do videogame. O console fez grande sucesso e conseguiu rivalizar com a Nintendo. O seu jogo mais famoso era “Sonic”.