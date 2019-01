As 10 fotografias mais caras da história

Vista no princípio apenas como registro documental, a fotografia hoje é reconhecida como arte e movimenta quantias astronômicas em leilões ao redor do mundo. Mesmo que ainda não alcance os recordes da pintura, a fotografia cresce em status e as cifras investidas pelos colecionadores impressionam. Nessa lista, a Revista Bula reúne as dez fotografias mais caras do mundo, seus valores e a data em que foram vendidas. O fotógrafo alemão Andreas Gurski é o mais bem-sucedido da lista, seu nome aparece três vezes. Ele é seguido pelos norte-americanos Cindy Sherman e Richard Prince.

1 — Rhein II (1999), Andreas Gurski A fotografia Rhein II do artista alemão Andreas Gurski é a mais cara de toda a história. A imagem, que é um enquadramento do Rio Reno, na Alemanha; foi tirada em 1999. A foto foi vendida em um leilão da Casa Christie’s, de Nova York, em novembro de 2011, por $4.338.500 milhões de dólares.

2 — Spiritual América (1983), Richard Prince Essa foto está envolta em muita polêmica e já foi até censurada em algumas importantes exposições dos EUA. A imagem retrata a atriz Brooke Shields nua, aos 10 anos de idade. A foto foi vendida em um leilão da Casa Christie’s, de Nova York, em maio de 2014, por $3.973.000 milhões de dólares.

3 — Untitled #96 (1981), Cindy Sherman A fotógrafa Cindy Sherman é conhecida por seus retratos de mulheres. A terceira imagem mais cara do mundo fez parte da série “Centerfold”, um projeto para a revista ArtForum. A foto foi vendida em um leilão da Casa Christie’s, de Nova York, em maio de 2011, por $3.890.500 milhões de dólares.

4 — To Her Majesty (1973), Gilbert & George A foto pertence à série Esculturas a Beber e registra em um grupo de imagens em preto e branco as noites de embriaguez dos artistas Gilbert & George no início dos anos 1970. A foto foi vendida em um leilão da Casa Christie’s, de Londres, em junho de 2008, por $3.765.276 milhões de dólares.

5 — Dead Troops Talk (1986), Jeff Wall A obra do canadense Jeff Wall foi produzida com atores de estúdio e representa uma crítica à guerra do Afeganistão. Na imagem, soldados ensanguentados parecem falar uns com os outros. A foto foi vendida em um leilão da Casa Christie’s, de Nova York, em maio de 2012, por $3.666.500 milhões de dólares.

6 — 99 Cent II Diptychon (2001), Andreas Gurski O artista alemão Andreas Gurski uniu duas fotos e formou uma imagem com mais de três metros de largura, que mostra diversos corredores de produtos em um supermercado, resultando numa imagem cheia de cores. A foto foi vendida em um leilão Sotheby’s, de Londres, em fevereiro de 2007, por $3.346.456 milhões de dólares.

7 — Chicago Board Of Trade III (1999), Andreas Gurski A imagem retrata o caos do centro financeiro mais antigo dos Estados Unidos, o Chicago Board Of Trade. Com quase três metros de largura, a fotografia faz parte de uma série com outras cinco imagens. A foto foi vendida em um leilão Sotheby’s, de Londres, em junho de 2013, por $3.298.755 milhões de dólares.

8 — Untitled — Cowboy (2000), Richard Prince A foto é uma recriação: em frente às lentes de Richard Prince não estavam cowboys, mas sim um anúncio de cigarros publicado em uma revista. A imagem faz parte de uma série de fotos que questiona o estereótipo do cowboy americano. Usando técnicas avançadas de fotografia, Richard Prince deu naturalidade à imagem. A foto foi vendida em um leilão Sotheby’s, de Nova York, em maio de 2014, por $3.077.000 milhões de dólares.

9 — Untitled Film Still #48 (1979), Cindy Sherman A foto faz parte da série Untitled Film Stills, uma coleção de 69 fotografias que apresentam a própria fotógrafa Cindy Sherman interpretando personagens fictícios em cenários que se parecem com filmes. A foto foi vendida em um leilão da Casa Christie’s, de Nova York, em maio de 2015, por $2.965.000 milhões de dólares.