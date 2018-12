Os 50 melhores filmes de 2018, eleitos pelo The Guardian

1 — Roma, Alfonso Cuarón

Na Cidade do México, durante os anos 1970, Cleo trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média. Em um ano, muitos acontecimentos irão abalar a rotina da empregada e de seus patrões, com os quais ela mantém uma relação de afeto.

2 — Trama Fantasma, Paul Thomas Anderson

Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da elite britânica. Tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que se torna sua musa e amante.

3 — Sem Rastros, Debra Granik

Will e sua filha, Tom, levam uma vida paradisíaca na floresta. Após um encontro inesperado, eles são retirados do acampamento e colocados sob a responsabilidade do serviço social. Agora, eles lutam para retornar à vida na selva.

4 — Sem Amor, Andrey Zvyagintsev

Boris e Zhenya enfrentam um divórcio brutal. Ambos têm novos parceiros e estão ansiosos para recomeçar a vida. Com tantas preocupações, eles acabam não dando atenção ao filho de 12 anos, Alyosha, que desaparece misteriosamente.

5 — Mais Uma Chance, Tamara Jenkins

Um casal que se dedicou à carreira durante toda a vida tenta engravidar. Sem sucesso, eles se submetem a sucessivas fertilizações. Quando os recursos parecem chegar ao fim, a chegada de uma sobrinha renova as esperanças do casal.

6 — Pantera Negra, Ryan Coogler

O filme acompanha a história do príncipe T’challa, que, após a morte do pai, precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo, e recuperar o Vibranium, metal precioso que foi roubado de seu país.

7 — Guerra Fria, Pawel Pawlikowski

Durante a Guerra Fria, Zula ingressa em uma companhia de músicos, onde encontra o amor de sua vida, Viktor, um professor amante da liberdade. Entre encontros e desencontros, o filme acompanha o relacionamento do casal durante 15 anos.

8 — As Viúvas, Steve McQueen

Um tiroteio deixa quatro criminosos mortos durante uma tentativa de assalto frustrada em Chicago. Suas viúvas, cheias de dívidas, planejam um novo golpe e realizam outro roubo para garantir o sustento de suas famílias.

9 — Viva: A Vida é uma Festa, Lee Unkrich

Miguel é um menino que deseja ser músico, mas sua família desaprova seu sonho. Ao tocar a guitarra do seu ídolo, o falecido Ernesto de la Cruz, ele atravessa a terra dos mortos e desencadeia uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos.

10 — Hereditário, Ari Aster

A misteriosa avó da família Graham morre após um longo período de reclusão. Porém, a sua presença na casa parece mais forte do que nunca. Com o tempo, o terror toma conta da casa e várias situações inexplicáveis desvendam antigos segredos da família.

11 — The Square: A Arte da Discórdia, Ruben Östlund

Um gerente de museu faz de tudo para promover o sucesso de uma nova instalação. Ele até contrata uma empresa de relações públicas para movimentar o assunto na mídia, mas essa contratação acaba gerando situações inesperadas.

12 — Assunto de Família, Hirokazu Kore-eda

Uma família de ladrões decide abrigar uma garotinha desamparada. Embora sejam pobres e roubem para sobreviver, eles parecem felizes juntos. Até que um incidente revela segredos escondidos, testando os laços que os unem.

13 — A Esposa, Björn Runge

Enquanto viaja com o marido, Joe, que receberá o Prêmio Nobel de Literatura, Joan questiona suas escolhas. Durante toda a vida, ela sacrificou seu talento para apoiar o marido e sua carreira literária. Após 40 anos de união, Joan decide abandoná-lo.

14 — Você Nunca Esteve Realmente Aqui, Lynne Ramsay

Joe, um veterano de guerra traumatizado, ganha a vida resgatando mulheres presas em cativeiros. Sua história sofre uma reviravolta quando ele é chamado para libertar a filha de um político que foi sequestrada e está sendo mantida como escrava sexual.

15 — Zama, Lucrecia Martel

No fim do século 18, Don Diego de Zama, um oficial da Coroa Espanhola, não suporta mais a cidade onde trabalha e deseja dar outro rumo para sua vida. Então, ele se junta a um grupo de soldados que estão perseguindo um perigoso bandido.

16 — A Balada de Buster Scruggs, Ethan e Joel Cohen

O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local: a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.

17 — Uma Mulher Fantástica, Sebastián Lelio

Marina é uma garçonete transexual que possui o sonho de se tornar uma cantora de sucesso. Após a inesperada morte de Orlando, seu companheiro, a vida de Marina sofre uma guinada e ela vê seu mundo abalado pela primeira esposa e pelos filhos do falecido.

18 — Um Lugar Silencioso, John Krasinski

A família Abott vive em uma fazenda, em um mundo devastado por criaturas fantasmagóricas que se guiam exclusivamente pelo som. Para se protegerem, os Abott vivem em silêncio, pois sabem que qualquer ruído pode levar à morte.

19 — O Cavalheiro Com Arma, David Lowery

Aos 70 anos, Forrest Trucker domina com maestria a arte de assaltar bancos. Ele já fugiu de diversas prisões e vive despistando a polícia. No entanto, o detetive John Hunt está na sua cola e Trucker precisa ser astuto para ter sucesso no seu último grande ato.

20 — Lady Bird: A Hora de Voar, Greta Gerwig

Christine, que prefere ser chamada de Lady Bird, está no último ano do ensino médio e pretende ir para universidade longe da cidade em que vive: Sacramento, na Califórnia. Mas, sua mãe não concorda com a ideia, o que acaba gerando conflitos entre elas.

21 — O Ódio que Você Semeia, George Tillman Jr.

Starr Carter é uma adolescente negra que presencia o assassinato de seu melhor amigo, morto por um policial branco. Por ser a única testemunha, ela é obrigada a testemunhar no tribunal. E apesar de estar sendo chantageada, ela não desistirá de contar a verdade.

22 — Aniquilação, Alex Garland

Um ano após o desaparecimento de seu marido, uma bióloga se une a outras quatro cientistas em uma expedição secreta à misteriosa Área X, um local interditado pelo governo americano que esconde muitos segredos.

23 — 120 Batimentos Por Minuto, Robin Campillo

Durante o auge da epidemia de AIDS, nas décadas de 1980 e 90, surge o grupo ativista ACT UP. Nathan, recém-chegado ao movimento, logo fica impressionado com o trabalho de Sean, que, apesar de seu estado de saúde delicado, se dedica intensamente à causa.

24 — Custódia, James Lapine

O casal Miriam e Antoine acaba de se divorciar. E para garantir que os filhos estejam protegidos contra o pai, que ela acusa de ser violento, Miriam pede a guarda exclusiva. O juiz, no entanto, acaba concedendo custódia compartilhada aos dois.

25 — Eu, Tonya; Craig Gillespie

Após anos de maus-tratos por parte da mãe, Tonya Harding emerge como uma das melhores patinadoras do mundo. Mas, ela vê sua carreira ruir quando se envolve num plano para incapacitar uma de suas concorrentes nas Olimpíadas de 1994.

26 — Won’t You Be My Neighbor?, Morgan Neville

O filme aborda a vida do apresentador de televisão Fred Rogers, que estreou o programa “A Vizinhança do sr. Rogers” em 1968, permanecendo no ar pelos 33 anos seguintes e se tornando uma referência inquestionável na cultura norte-americana.

27 — Verão 1993, Carla Simón

A Pequena Frida perdeu os pais aos 6 anos e terá que se mudar de Barcelona para o interior da Catalunha. para viver com os tios e a prima de 4 anos. Apesar da compreensão dos tios, Frida está em crise e apresenta um comportamento agressivo.

28 — Sorry to Bother You, Boots Riley

O filme se passa em uma versão alternativa da cidade de Oakland, num cenário futurístico, onde funcionários negros de um telemarketing falam com “vozes de brancos”. Nesse contexto, Cassius descobre a chave mágica para seu sucesso profissional.

29 — Western, Valeska Grisebach

Um grupo de alemães trabalha em uma construção na fronteira entre a Bulgária e a Grécia. A bela paisagem do local desperta o espírito aventureiro dos homens e eles começam a competir pelo reconhecimento dos habitantes locais.

30 — American Animals: O Assalto, Bart Layton

Inspirado na história real da tentativa de roubo de livros raros na Universidade da Transilvânia, o filme apresenta quatro jovens americanos com temperamentos diferentes que se juntam para roubar o livro mais valioso dos Estados Unidos.

31 — Vingadores: Guerra Infinita, Anthony Russo e Joe Russo

Thanos é um supervilão sem precedentes, que decide reunir todas as seis pedras infinitas, joias cósmicas poderosas, para controlar o destino do universo. Os Vingadores, então, juntam as suas forças com os Guardiões da Galáxia para tentar impedi-lo.

32 — Peterloo, Mike Leigh

O filme conta a história do Massacre de Peterloo, em 1819, no qual forças britânicas atacaram uma manifestação pacífica pró-democracia em Manchester. No episódio, 15 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas.

33 — No Coração da Escuridão, Paul Schrader

Tolher é um ex-capelão militar e pastor de uma igreja de Nova York. Devastado pelo fim de seu casamento e pela perda do filho, que ele próprio incentivou a alistar-se nas forças armadas, Tolher enfrenta um forte conflito existencial e espiritual.

34 — Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper

Jackson Maine é um cantor no auge da fama. Um dia, após assistir a jovem Ally cantando, ele decide ajudá-la a alcançar o estrelato. Os dois iniciam um relacionamento amoroso, mas o comportamento de Jackson pode colocar tudo a perder.

35 — Ilha dos Cachorros, Wes Anderson

O filme conta a história de Atari, um garoto japonês que vive na cidade de Megasaki. O prefeito, Kobayashi, decide enviar todos os animais para uma ilha vizinha repleta de lixo e Atari, junto com seus amigos, decide resgatar seu cachorrinho, Spots.

36 — They Shall Not Grow Old, Peter Jackson

Junto a pesquisadores e restauradores, o cineasta Peter Jackson reuniu vídeos e trechos impactantes da Primeira Guerra Mundial jamais liberados ao público, o que resultou em uma remontagem cronológica dos detalhes mais sórdidos e intimistas da época.

37 — Os Incríveis 2, Brad Bird

No início da história, a família Pêra tenta esconder seus poderes para viver no anonimato. Mas, Helena, a mãe, é chamada para lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica. Coube ao Senhor Incrível, então, cuidar das crianças.

38 — Beast, Michael Pearce

Moll Huntford é uma fotógrafa de casamentos que ainda vive com os pais controladores e opressivos. Ela está apaixonada por um misterioso forasteiro, mas ele é o principal suspeito de uma série de assassinatos brutais que estão assustando a cidade.

39 — Três Anúncios Para um Crime, Martin McDonagh

Meses após o cruel assassinato de sua filha, Mildred Hayes está inconformada com a lentidão das investigações. Ela, então, decide alugar três outdoors na entrada da cidade em que vive e preenchê-los com mensagens de cobranças às autoridades locais.

40 — Doce País, Warwick Thornton

Sam, um aborígene de meia-idade, é designado para auxiliar um veterano de guerra que está se mudando para o posto militar onde vive, no norte da Austrália. Os dois se desentendem e, como forma de se defender, Sam acaba matando o soldado.

41 — Dogman, Matteo Garrone

Marcello é funcionário de um petshop na periferia de Roma. Ele mantém uma relação de submissão com Simone, um ex-boxeador que aterroriza o bairro. Mas, após mais uma prepotência por parte do lutador, Marcello planeja uma terrível vingança.

42 — Infiltrado na Klan, Spike Lee

O filme apresenta a história real de Ron Stallworth, um policial negro dos Estados Unidos na década de 70. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local e conseguiu sabotar diversos crimes de ódio planejados pelos racistas.

43 — A Forma da Água, Guillermo Del Toro

Na década de 1960, em meio aos grandes conflitos políticos dos Estados Unidos e da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se apaixona por uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local.

44 — Com Amor, Simon; Greg Berlanti

Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por ter que esconder que é gay de sua família e amigos. Tudo se torna mais intenso quando ele se apaixona por um anônimo da escola, com quem troca confidências pela internet.

45 — The Escape, Dominic Savage

Tara é uma dona de casa e mãe de família que está sufocada em meio às demandas da vida doméstica e sente estar perdendo o amor do marido. Diante dessa situação, ela compra uma passagem só de ida para Paris, onde pretende se reencontrar.

46 — Deixe a Luz do Sol Entrar, Claire Denis

Isabelle é uma artista plástica e mãe que, após o divórcio, está procurando um novo amor. Durante essa busca pela romântica cidade de Paris, ela passa por inúmeros encontros fracassados, casos, transas, brigas e desilusões.

47 — As Herdeiras, Marcelo Martinessi

Chela e Chiquita estão juntas há muitos anos e vivem da herança que receberam de suas famílias, parte da elite paraguaia. Quando Chiquita, responsável pelas finanças das duas, é presa por dívidas não acertadas, Chela recomeça a vida como motorista de senhoras ricas. A nova realidade, então, afetará suas prioridades.

48 — Visages, Villages; Agnès Varda e JR

O documentário retrata uma experiência fotográfica e cinematográfica de Agnès Varda, cineasta; e JR, fotógrafo. Juntos, eles viajam por regiões da França distantes dos grandes centros urbanos, com um caminhão que captura imagens de forma mágica.

49 — O Príncipe Feliz, Rupert Everett

O filme retrata os últimos dias de Oscar Wilde, um dos nomes mais importantes da literatura. Apesar dos grandes feitos na carreira, esse influente escritor, poeta e dramaturgo, passou alguns anos na prisão e teve uma vida curta.

50 — Suspiria, Luca Guadagnino

Susie Bannion é uma jovem bailarina americana que ingressa na prestigiada Markos Tanz Company, em Berlim. Tendo um progresso extraordinário, Susie faz amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela várias teorias obscuras e ameaçadoras.