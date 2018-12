Sete livros infantis para presentear as crianças nesse Natal

SCRATCHink — O Jardim Silvestre

O livro é desenvolvido com uma nova técnica que estimula a criatividade e o desenvolvimento, ensinando uma forma diferente de criar um desenho. Em vez de usar o lápis de cor para desenhar e pintar, as crianças terão que raspar a tinta preta que cobre as páginas para descobrir a obra de arte que está por baixo. Elas podem usar ainda mais a imaginação e personalizar os desenhos, mesclando as partes pretas e as coloridas.