40 coisas que só fazem sentido para que mora ou vai morar sozinho

Morar com a família pode ser confortável e divertido, mas em um determinado momento a falta de privacidade incomoda. Por isso, conquistar a própria independência para sair da casa dos pais deve ser algo encarado como um processo natural. Criar as próprias regras, organizar uma rotina adequada, lidar com novas responsabilidades e mergulhar no autoconhecimento são etapas que fazem parte da vida de quem mora sozinho. E mesmo que seja algo incrível, também existem os contras. A Bula reuniu em uma lista 40 situações que todo mundo que mora sozinho vai reconhecer.

1 — Levar um susto com toda a burocracia exigida para alugar um imóvel 2 — Comer miojo dias seguidos por preguiça de cozinhar 3 — Comer pizza amanhecida no café da manhã 4 — Deixar frutas e verduras criarem raízes na geladeira 5 — Ir ao supermercado e se assustar com o preço das coisas 6 — Esquecer de estender as roupas no varal e ter que lavá-las novamente 7 — Não conseguir deixar as roupas com cheirinho de amaciante como fazia sua mãe ou a empregada de sua casa 8 — Comprar os produtos de limpeza mais baratos e se arrepender no primeiro uso 9 — Deixar a faxina para o dia seguinte, já que não tem ninguém para reclamar da sujeira 10 — Fazer uma faxina de última hora apenas quando as visitas já estão a caminho 11 — Ligar para a mãe e perguntar detalhes básicos de alguma receita ou truque de limpeza 12 — Esquecer de pagar as contas nos dias corretos: água, luz, condomínio, IPTU 13 — Não conseguir dobrar os impossíveis lençóis de elástico 14 — Fazer uma comida muito ruim e comer mesmo assim por dó de jogar fora 15 — Convidar amigos para jantar e pedir uma pizza 15 — Ter que arrumar toda a bagunça sozinho (a) depois que os amigos forem embora 16 — Conhecer pelo nome os entregadores de pizzas e sanduíches 17 — Descobrir que trocar uma lâmpada ou chuveiro é algo quase impossível 18 — Sentir a liberdade de poder andar pelado(a) ou só de roupas íntimas em casa, mas esquecer de fechar a janela 19 — Chorar ao ver fotos da família 20 — Não compreender como as tampas das vasilhas de plástico somem repentinamente 21 — Tentar fazer algum objeto de decoração que viu na internet e o resultado ficar muito ruim 22 — Não ter a mínima ideia de que as roupas devem ser separadas por cores para lavar 23 — Esquecer de comprar itens básicos de higiene, como pasta dental, papel higiênico e sabonete 24 — Procurar no YouTube como se resolve coisas simples, como desentupir a pia ou trocar uma resistência de chuveiro 25 — Sentir orgulho por, finalmente, ter conseguido cozinhar arroz sem que ele tenha ficado grudento inteiro na panela 26 — Começar a fazer marmitas para levar pro trabalho e desistir na segunda semana 27 — Descobrir que é ótimo passar um tempo sozinho(a), mas quase surtar quando esse tempo se estende demais 28 — Tomar banho com a porta do banheiro aberta 29 — Passar o fim de semana inteiro de pijama 30 — Ter medo de morrer sozinho(a) enquanto dorme 31 — Trazer uma marmita de comida sempre que visita a casa dos pais 32 — Descobrir que não tem ninguém para socorrer você quando o papel higiênico acaba 33 — Descobrir que blogs e vídeos de receita são os seus melhores amigos 34 — Quebrar regras do condomínio e levar bronca do síndico ou dos vizinhos 35 — Ter que cuidar de si mesmo (a) quando fica doente 36 — Esquecer de pôr o lixo para fora. E mesmo assim, ao perceber, dormir com cheiro de lixo por preguiça retirá-lo no mesmo dia 37 — Pagar todas as contas no cartão de crédito (divididas no maior número possível de vezes) 38 — Pedir entrega de comida para não sujar a louça que você acabou de lavar 39 — Arrepender-se de ter ido morar sozinho(a) 40 — Lembrar de como era a vida antes de morar sozinho e pedir desculpas por ter se arrependido