Colle Petrito Aglianico Tinto

Um vinho com excelente custo-benefício, produzido na Itália. Seu aroma lembra licor de café intenso, com notas de cola e levedura. O sabor é encorpado, com acidez alta e textura equilibrada. É bem suculento, equilibrado e se finaliza no paladar com um azedinho e dulçor característico. Combina com carnes assadas, massas e queijos. Teor alcoólico: 14%.