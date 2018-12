Os 11 melhores filmes de 2018, de acordo com o American Film Institute

Pantera Negra, Ryan Coogler



O filme acompanha a história do príncipe T’challa, que, após a morte do pai, precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino; e Nakia, a sua grande paixão.