Desafio da verdade: quantos destes 50 filmes clássicos você realmente assistiu? Apostamos que não passam de 7

1 — O Nascimento de Uma Nação (1915), de D. W. Griffith

Um épico de guerra civil americana que delineia a dramática história de duas famílias durante o período de reconstrução. Este filme é notável por suas inovações técnicas e uso controverso de imagens raciais.

2 — O Gabinete do Dr. Caligari (1920), de Robert Wiene

Um dos filmes mais influentes do cinema expressionista alemão, este suspense gótico conta a história de um hipnotizador que usa um sonâmbulo para cometer assassinatos.

3 — Encouraçado Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein

Um filme mudo baseado em eventos reais da revolução russa de 1905, notável por sua inovadora montagem cinematográfica e pelo uso dramático da imagem.

4 — A General (1926), de Buster Keaton e Clyde Bruckman

Esta comédia muda e épica de guerra civil apresenta Keaton em uma de suas performances mais memoráveis, misturando humor e ação de tirar o fôlego.

5 — Aurora (1927), de F. W. Murnau

Este drama romântico silencioso é uma obra-prima do expressionismo alemão, contando a história de um homem que é tentado a matar sua esposa por uma mulher da cidade.

6 — Olympia (1938), de Leni Riefenstahl

Este documentário pioneiro sobre os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 apresenta algumas das primeiras e mais influentes técnicas de filmagem esportiva.

7 — A Regra do Jogo (1939), de Jean Renoir

Um comentário satírico sobre a sociedade francesa da época, destacando a hipocrisia e o absurdo das classes alta e baixa.

8 — No Tempo das Diligências (1939), de John Ford

Um clássico do western americano, segue a viagem tumultuada de um grupo diversificado de passageiros através do território Apache.

9 — Cidadão Kane (1941), de Orson Welles

Considerado por muitos como o maior filme já feito, narra a vida e a época de um magnata da imprensa através de flashbacks complexos.

10 — Casablanca (1942), de Michael Curtiz

Um drama romântico ambientado no Marrocos durante a Segunda Guerra Mundial, e é famoso por suas estrelas icônicas, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

11 — O Crepúsculo dos Deuses (1950), de Billy Wilder

Um roteirista falido encontra-se preso na mansão de uma atriz de cinema mudo esquecida, em um conto sombrio de obsessão e ilusão.

12 — Rashomon (1950), de Akira Kurosawa

Este drama de tribunal japonês explora a natureza subjetiva da verdade, retratando quatro perspectivas diferentes de um único incidente.

13 — Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu

Um filme introspectivo e emocional sobre a vida familiar no Japão do pós-guerra, explorando as gerações e o impacto da modernização.

14 — Os Sete Samurais (1954), de Akira Kurosawa

Uma aventura épica sobre um grupo de samurais contratados para defender uma aldeia de bandidos, considerado um dos maiores filmes de todos os tempos.

15 — Sindicato de Ladrões (1954), de Elia Kazan

Uma história poderosa de corrupção e moralidade no cais de Nova York, liderada por uma performance icônica de Marlon Brando.

16 — Juventude Transviada (1955), de Nicholas Ray

Um dos primeiros filmes a explorar a rebeldia adolescente, estrelado por James Dean em uma de suas performances mais famosas.

17 — Morangos Silvestres (1957), de Ingmar Bergman

Um médico idoso e desiludido reflete sobre sua vida durante uma viagem de carro, em um dos filmes mais tocantes de Bergman.

18 — A Marca da Maldade (1958), de Orson Welles

Um thriller de film noir na fronteira México-EUA, onde um oficial de narcóticos confronta um xerife corrupto.

19 — Meu Tio (1958), de Jacques Tati

Uma sátira cômica da modernidade e da tecnologia, mostrada através dos olhos de um menino e seu amado tio.

20 — Acossado (1960), de Jean-Luc Godard

Este inovador filme da Nova Onda Francesa é uma história de amor entre um criminoso de pequeno porte e uma estudante americana em Paris.

21 — Lawrence da Arábia (1962), de David Lean

Um épico britânico sobre a vida de T.E. Lawrence e seu papel na Revolta Árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial.

22 — O Anjo Exterminador (1962), de Luis Buñuel

Uma sátira surrealista que explora a condição humana quando um grupo de aristocratas fica inexplicavelmente preso em uma sala de jantar.

23 — Oito e Meio (1963), de Federico Fellini

Um reflexo autobiográfico de Fellini sobre a crise criativa, envolvendo um diretor de cinema atormentado pela pressão e pelas demandas do showbiz.

24 — O Leopardo (1963), de Luchino Visconti

Um épico histórico italiano que segue a vida de uma família aristocrática siciliana durante a unificação da Itália no século 19.

25 — Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha

Um casal pobre do sertão brasileiro é levado a extremos pela fome e pela exploração neste marco do Cinema Novo.

26 — Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkóvski

Um retrato biográfico de Andrei Rublev, o grande pintor de ícones da Rússia medieval, traçando suas lutas artísticas e espirituais.

27 — Blow Up: Depois Daquele Beijo (1966), de Michelangelo Antonioni

Um fotógrafo de moda londrino acredita ter capturado um assassinato em uma de suas fotografias neste enigmático thriller psicológico.

28 — Fahrenheit 451 (1966), de François Truffaut

Baseado no livro de Ray Bradbury, é uma história distópica sobre uma sociedade que proíbe livros e um bombeiro que começa a questionar essa política.

29 — Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha

Um drama político brasileiro sobre um jornalista idealista envolvido na corrupção e na luta de poder de um país fictício.

30 — 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick

Um marco na ficção científica que explora a evolução da humanidade, do amanhecer do homem à era espacial, de uma maneira misteriosa e filosófica.

31 — Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini

Um drama enigmático italiano em que um misterioso visitante perturba a dinâmica de uma família burguesa com sua presença magnética.

32 — Patton (1970), de Franklin J. Schaffner

Uma biografia do polêmico general americano George S. Patton durante a Segunda Guerra Mundial, retratando sua personalidade única e sua estratégia militar.

33 — Trilogia: O Poderoso Chefão (1972-1990), de Francis Ford Coppola

Um épico sobre a família de gângsteres Corleone, retratando suas lutas pelo poder, traições e tragédias ao longo de três décadas.

34 — Último Tango em Paris (1972), de Bernardo Bertolucci

Um drama erótico e controverso que narra um caso amoroso anônimo entre um viúvo americano e uma jovem parisiense.

35 — Amarcord (1973), de Federico Fellini

Um semi-autobiográfico filme de comédia dramática italiano que explora a vida na cidade natal de Fellini, Rimini, durante o fascismo na década de 1930.

36 — Chinatown (1974), de Roman Polanski

Um thriller de mistério noir que segue um detetive privado em Los Angeles enquanto ele se envolve em uma teia de corrupção e mentiras.

37 — Nashville (1975), de Robert Altman

Uma trama entrelaçada de personagens na cena musical de Nashville, abordando questões de fama, política e autenticidade no mundo do entretenimento.

38 — Todos os Homens do Presidente (1976), de Alan J. Pakula

Baseado em fatos reais, é a história dos jornalistas do Washington Post que desvendaram o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente Nixon.

39 — Stalker (1979), de Andrei Tarkóvski

Uma jornada enigmática e metafísica através de uma área restrita conhecida como “A Zona”, conduzida por um guia chamado “Stalker”.

40 — Memórias (1980), de Woody Allen

Uma sátira mordaz do intelectualismo e do narcisismo, centrada em um roteirista de TV neurótico enquanto ele enfrenta os desafios da vida e do amor.

41 — Era Uma Vez na América (1984), de Sergio Leone

Uma saga criminal épica que segue a vida de um grupo de amigos de infância na cidade de Nova York, desde os primeiros dias como criminosos até a velhice.

42 — Paris, Texas (1984), de Wim Wenders

Drama íntimo e lírico sobre um homem que reaparece após quatro anos desaparecido e tenta se reconectar com seu jovem filho e sua ex-mulher.

43 — O Sacrifício (1985), de Andrei Tarkóvski

Uma reflexão filosófica sobre a humanidade e a fé, ambientada na época da Guerra Fria, com um professor que faz uma promessa a Deus para evitar o apocalipse nuclear.

44 — Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders

Um conto poético sobre anjos em Berlim, que podem ouvir os pensamentos humanos, mas não podem experimentar a vida tangível.

45 — Faça a Coisa Certa (1989), de Spike Lee

Drama poderoso que explora as tensões raciais em um bairro do Brooklyn durante o verão mais quente do ano.

46 — Lanternas Vermelhas (1991), de Zhang Yimou

Um retrato vívido e provocativo do feudalismo na China, através da história de uma jovem que se torna a quarta esposa de um rico senhor.

47 — Ondas do Destino (1996), de Lars Von Trier

Uma mulher ingênua e vulnerável vive uma série de tragédias em uma pequena cidade, em um drama provocativo e perturbador.

48 — Além da Linha Vermelha (1998), de Terrence Malick

Um épico da Segunda Guerra Mundial que medita sobre a natureza da guerra, a partir da batalha de Guadalcanal.

49 — Os Excêntricos Tenenbaums (2002), de Wes Anderson

Uma comédia dramática peculiar sobre uma família de prodígios infantis que lutam com suas vidas adultas complicadas.

50 — Sangue Negro (2008), de Paul Thomas Anderson

Uma exploração sombria do capitalismo e da obsessão, centrada em um implacável magnata do petróleo no início do século 20.