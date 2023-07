Desafio 100 coisas para fazer no Brasil antes de morrer: você fez no máximo 6 desta lista de 100

Prepare-se, aventureiros do Brasil! Se sua vida fosse um passaporte, quantos carimbos de experiências incríveis você já teria? Aqui está o seu novo desafio: 100 Coisas Para Fazer no Brasil Antes de Morrer. Esta lista colossal é uma seleção variada que vai desde a emoção de escalar o Monte Roraima até o prazer simples de saborear um café mineiro no interior do estado. Convidamos você a explorar a diversidade do nosso país, desde um passeio de bondinho no Amapá até uma missa na Catedral de Brasília.

Nossos leitores e colaboradores, cheios de espírito aventureiro, foram os cúmplices nessa aventura de elaborar essa lista. Seja você um entusiasta de esportes radicais, um apreciador de cultura ou simplesmente alguém que adora uma boa comida, há algo aqui para todos os gostos e tendências.

De acordo com uma enquete que fizemos anteriormente, poucas pessoas conseguiram completar mais do que seis dessas 100 atividades. Então, a pergunta que fica é: você é um desses aventureiros natos, ou ainda está começando a descobrir os prazeres e aventuras do nosso amado Brasil?

Seja como for, a proposta é simples: vamos mostrar a você as maravilhas que esperam ser descobertas em cada canto deste país. Então prepare sua mochila, seu espírito aventureiro e sua curiosidade, porque agora é hora de embarcar nessa jornada, uma experiência de cada vez. Está pronto para o desafio? Vamos lá! Comece contando quantas dessas 100 aventuras você já vivenciou. Vamos nessa, Brasil!

1 — Subir o Monte Roraima, na tríplice fronteira

2 — Assistir Atlético e Cruzeiro no Mineirão

3 — Ouvir uma apresentação de Canto Gregoriano no Mosteiro de São Bento, em São Paulo

4 — Percorrer de barco pelo rio Amazonas os 1600 km de Manaus a Belém

5 — Flutuar nos fervedouros do Jalapão, no Tocantins

6 — Visitar uma lavoura de cacau e colher um fruto do pé

7 — Experimentar uma xícara de Café Jacu (que é colhido das fezes do pássaro)

8 — Estacionar o carro na Rua do Amendoim, em Belo Horizonte

9 — Percorrer de carro a estrada da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina

10 — Completar todo o percurso da Corrida de São Silvestre, em São Paulo

11 — Assistir a Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, em Goiás

12 — Conhecer a Ilha do Bananal, no Tocantins

13 — Visitar a fortaleza de São José de Macapá, a maior fortificação da América Latina, no Amapá

14 — Tomar uma batida no bar “O Cu do Padre”, em São Paulo

15 — Conhecer todos os Estados brasileiros

16 — Desfilar no carnaval do Rio de Janeiro

17 — Visitar uma tribo indígena em algum lugar da Amazônia

18 — Nadar nas águas do vilarejo de Alter do Chão, no Pará

19 — Comer inteiro o sanduíche de mortadela do Mercado Municipal de São Paulo

20 — Visitar Cordisburgo, em Minas Gerais, a cidade em que nasceu Guimarães Rosa

21 — Esperar discos voadores no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros

22 — Comer Pamonha com Pequi, em Goiânia

23 — Se embriagar (embriagar mesmo) com vinho Chapinha, na Serra Gaúcha

24 — Visitar a maior árvore do mundo, o Cajueiro de Pirangi, no Rio Grande do Norte

25 — Passar uma tarde no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro

26 — Comer o autêntico Tacacá da região amazônica

27 — Visitar a Vila Céu do Mapiá, no Acre, e experimentar os efeitos da Ayahuasca

28 — Fazer uma selfie com a Nave do ET de Varginha ao fundo, em Minas Gerais

29 — Assistir ao espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco

30 — Assistir a uma peça no Theatro Municipal de São Paulo

31 — Comer Bolo de Rolo com Guaraná Jesus ao mesmo tempo, no Maranhão

32 — Passear de bonde no centro histórico de Santos, São Paulo

33 — Passar o dia no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro

34 — Tomar um café no Museu do Café, em Santos

35 — Ver o encontro das águas entre os rios Negro e Solimões, em Manaus

36 — Participar de uma missa na Catedral de Brasília

37 — Tirar um cochilo na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina

38 — Assistir a uma ópera no Teatro Amazonas, em Manaus

39 — Visitar as ruínas do Parque Estadual da Ilha Anchieta, em Ubatuba

40 — Conhecer a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro

41— Encarar o mais radical toboágua do mundo, em Aquiraz, no Ceará

42 — Visitar o Santuário do Caraça e assistir ao jantar do Lobo-Guará, em Catas Altas, Minas Gerais

43 — Desafiar a pororoca em São Domingos do Capim, no Pará

44 — Caminhar ao lado de pegadas de dinossauros, no Vale dos Dinossauros, na Paraíba

45 — Navegar pelo Cânion do Xingó, em Sergipe

46 — Conhecer a Gruta do Lago Azul, em Bonito, no Mato Grosso do Sul

47 — Escalar o Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina

48 — Flutuar no Poço Azul, em Nova Redenção, na Bahia

49 — Visitar a centenária capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco

50 — Assistir Corinthians e Flamengo no Maracanã

51 — Pescar no Pantanal Mato-Grossense

52 — Andar de Bondinho às margens do rio Amazonas no Trapiche Eliezer Levy, em Macapá

53 — Morar na cidade mística de Alto Paraíso, em Goiás

54 — Fazer o Caminho da Fé até Aparecida do Norte, em São Paulo

55 — Mergulhar com os peixes no Rio da Prata, em Jardim, Mato Grosso do Sul

56 — Participar da Festa do Boi, em Parintins

57 — Conhecer as cachoeiras de Pirenópolis, em Goiás

58 — Subir no coqueiro para colher o próprio açaí, no Pará

59 — Se deliciar com um prato de testículos de boi ao alho e óleo, em São Paulo

60 — Ir a São Joaquim em Santa Catarina, com a família, para ver a neve, a 10 graus negativos

61 — Se encantar com a maior exposição de flores do mundo, em Holambra, São Paulo

62 — Conhecer uma aldeia quilombola na Chapada Diamantina

63 — Passear de maria fumaça por cidades históricas de Minas Gerais

64 — Ver o encontro das águas entre os rios Paraíba do Sul e o mar em Atafona, no Rio de Janeiro

65 — Visitar o Stonehenge brasileiro, em Calçoene, no Amapá

66 — Assistir a encenação de Morte e Vida Severina em Recife, Pernambuco

67 — Mergulhar no Abismo Anhumas, em Bonito, no Mato Grosso do Sul

68 — Descer as ladeiras de Olinda, no Carnaval, acompanhando os bonecos e ouvindo Alceu Valença

69 — Deixar o emprego que você passou por concurso, para tirar um ano sabático como mochileiro — viajando pelo Brasil

70 — Conhecer a comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, e apreciar a vista panorâmica

71 — Ir ao círio de Nazaré, a maior procissão católica do País, em Belém

72 — Estar no meio do mundo, pisando em dois hemisférios, Norte e Sul, ao mesmo tempo, no monumento Marco Zero em Macapá

73 — Saborear um queijo coalho na brasa, diretamente de uma fazenda em Pernambuco

74 — Ter uma vista panorâmica de São Paulo a partir do Edifício Itália

75 — Comer a “melhor pizza do mundo” na Dom Bosco, de Brasília

76 — Passear pela Rua das Pedras, em Búzios

77 — Visitar uma favela carioca

78 — Tomar um chopp no Bar Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro

79 — Participar de uma missa na Catedral de Mariana, em Minas Gerais

80 — Nadar no rio Araguaia, em Goiás

81 — Fazer um voo panorâmico sobre o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

82 — Voar de asa delta sobre Brasília

83 — Mergulhar em uma das lagoas da Barra dos Remédios, em Camocim, Ceará

84 — Ver o nascer do sol no Cruzeiro, em São Tomé das Letras, Minas Gerais

85 — Mergulhar na Cachoeira do Formiga, em Mateiros, no Tocantins

86 — Navegar pelas águas do Rio São Francisco, desde Petrolina até Juazeiro

87 — Ver o pôr do sol na Serra do Moa, no Acre

88 — Percorrer as trilhas do Vale do Pati, na Chapada Diamantina

89 — Dançar forró na maior festa de São João do Mundo, em Campina Grande, na Paraíba

90 — Participar de uma roda de violão apreciando o pôr do sol na Praia do Jacaré, em João Pessoa

91 — Comer arroz com pequi em Goiás

92 — Tomar uma xícara do “melhor café do mundo” em “A Cafeteria”, na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais

93 — Assistir a um show do cantor andarilho Ventania (Wilson da Silva)

94 — Conhecer o Parque das Esculturas Francisco Brennand, em Recife, Pernambuco

95 — Saltar do maior bungee jump do Brasil, no Parque Gasper, em Bento Gonçalves

96 — Ver o nascer do sol no Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó

97 — Descer de tirolesa (a 250 metros do chão) o Morro da Aguada até a Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú

98 — Mergulhar em Fernando de Noronha

99 — Visitar a Lagoa Encantada, que segundo a lenda seria o portal da Atlântida, na Serra do Roncador, no Mato Grosso

100 — Navegar pelo Rio Preguiças, no Maranhão