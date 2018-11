10 filmes com temática negra para ver na Netflix

Novembro é considerado o mês da Consciência Negra, data celebrada no dia 20, em homenagem a Zumbi dos Palmares, escravo refugiado símbolo da luta dos negros pelo fim da escravidão no Brasil. Durante esse mês, são levantados debates em todo o país acerca do preconceito racial e das lutas que ainda hoje a população negra enfrenta.

Essas discussões também migraram para o campo do entretenimento e hoje a indústria cinematográfica se interessa ainda mais pelos temas que são discutidos há décadas pela militância negra. Para os que desejam se aprofundar e entender mais sobre as questões raciais, a Bula separou uma lista de dez filmes com temática negra que estão disponíveis na Netflix.

Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al Mansour

Violet Jones é uma publicitária bem-sucedida, que leva a vida que sempre sonhou, com um namorado perfeito e uma carreira brilhante. Porém, após uma profunda decepção, Violet decide repaginar sua vida, começando pela aceitação de seu cabelo crespo. Nesse caminho, ela terá que superar os traumas de infância e as opiniões alheias.

Bem-vindo a Marly Gomont (2016), Julien Rambaldi

Seyolo Zantoko é um médico congolês recém-formado. Ao receber uma imperdível oportunidade de trabalho, muda-se com sua família para um pequeno vilarejo francês. A partir de então, o filme mostra os desafios enfrentados pela família, que é recebida com hostilidade pelos habitantes da aldeia e precisará vencer o preconceito e as barreiras culturais.

Raça (2016), Stephen Hopkins

O filme narra a história de Jesse Owens, uma das figuras mais importantes do esporte americano e um dos primeiros negros a se destacar nas pistas de corrida e no salto em distância. Em 1936, em pleno regime nazista, ganhou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim, superando o racismo e os corredores arianos.

What Happened, Miss Simone? (2015), Liz Garbus

Esse documentário apresenta a vida de Nina Simone, uma das maiores cantoras e compositoras dos Estados Unidos, que tentava sempre conciliar a carreira com a sua luta pelos direitos civis dos negros. São gravações, cartas e entrevistas inéditas, que reconstituem a vida de uma das artistas mais incompreendidas da história.

Selma — Uma Luta Pela Igualdade (2014), Ava DuVernay

Cinebiografia do pastor e ativista social Martin Luther King, que liderou uma perigosa campanha em busca de direitos eleitorais igualitários para a comunidade negra. O filme acompanha as marchas realizadas por ele e outros manifestantes, em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até Montgomery, a capital do Estado.

12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen

Baseado em uma história real, o longa narra a incansável luta de Solomon Northup pela sua sobrevivência. Escravo liberto, um dia ele aceita uma proposta de emprego em outra cidade, onde é sequestrado, acorrentado e vendido como escravo. Ao longo de 12 anos, supera humilhações físicas e emocionais para recuperar sua liberdade.

O Mordomo da Casa Branca (2013), Lee Daniels

Após ver o assassinato de seu pai, o pequeno Eugene Allen é convidado a ser um criado de casa por Annabeth Westfall, que lhe ensina boas maneiras e como servir convidados. Na juventude, Eugene abandona a fazenda e passa a trabalhar em um hotel. Mas, a grande guinada de sua vida acontece quando tem a oportunidade de trabalhar na Casa Branca.

Histórias Cruzadas (2012), Tate Taylor

Baseado no livro “A Resposta”, escrito por Kathryn Stockett, o filme conta a história de Skeeter, uma jovem que retorna à sua cidade natal para escrever um livro a partir do ponto de vista das empregadas domésticas, mulheres negras que sofrem preconceitos diariamente e deixaram suas vidas de lado para criarem os filhos da elite branca, da qual Skeeter também faz parte.

Cores do Paraíso (2011), Peter Bishai

Uma história de amor e amizade, que se passa durante os tempos violentos do Apartheid na África do Sul. O filme narra os altos e baixos na vida dos personagens principais, os conflitos entre dois atores de raças diferentes e o desenrolar de suas vidas ao longo dos anos.