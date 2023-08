As 10 fotos mais curtidas da história do Instagram

O Instagram, desde sua criação em 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, emergiu como a principal plataforma global de compartilhamento de imagens. Dentro de um curto período de dois anos, a plataforma cativou centenas de milhões, e em 2018, os números de usuários ativos ultrapassaram a marca de um bilhão, com 52 milhões apenas no Brasil. A grandiosidade do Instagram é evidente nas contas dos famosos, onde uma única foto pode acumular uma quantidade assombrosa de curtidas. A revista Bula compila aqui as imagens que conquistaram o pódio das mais curtidas.

Em um episódio marcante, em 18 de dezembro de 2022, Lionel Messi, o icônico jogador de futebol, compartilhou momentos de sua vitória na Copa do Mundo da FIFA 2022. Nas primeiras horas, essa publicação acumulou 10 milhões de curtidas, estabelecendo um novo patamar no dia seguinte com 50 milhões. Essa imagem de Messi não só eclipsou o recorde de Cristiano Ronaldo, mas também quebrou o recorde anterior detido pelo @world_record_egg. A supremacia de Messi na plataforma é incontestável, possuindo sete dos top 20 posts mais curtidos, muitos dos quais são relacionados à Copa do Mundo.

Entretanto, o feito de Messi não parou por aí. Em dois dias, sua postagem ultrapassou 64 milhões de curtidas, eclipsando não apenas recordes no Instagram, mas em todas as plataformas de mídia social.