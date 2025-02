Com um jogo de xadrez, cada movimento desse thriller imperdível vai te surpreender, na Netflix

O acaso, por vezes, nos conduz a descobertas inesperadas, e “O Alfaiate” (2022), dirigido por Graham Moore, é um desses achados raros. Disponível no Prime Video, o filme costura com precisão um thriller de época que mescla drama, mistério e intriga mafiosa. Ancorado na atuação magistral de Mark Rylance, que interpreta Leonard, um alfaiate britânico radicado em Chicago, o longa evoca a tensão estilizada de Quentin Tarantino, conduzindo o espectador por um emaranhado de segredos e reviravoltas na década de 1950.

Graham Moore, vencedor do Oscar pelo roteiro de “O Jogo da Imitação”, reafirma seu talento ao apresentar uma narrativa meticulosamente elaborada. O roteiro engenhoso e a direção minuciosa fazem de “O Alfaiate” um thriller refinado. Rylance personifica Leonard com maestria, compondo um protagonista que transita entre a discrição e a astúcia, revelando uma inteligência afiada por trás de sua aparência reservada. Seu passado nebuloso é sugerido em diálogos sutis: menciona ter servido na guerra e, com ironia, diz ter fugido das calças jeans. O que se sabe com certeza é que ele é um artesão excepcional, especialista em ternos masculinos de alta classe.

Seu ateliê, localizado em um bairro dominado pela máfia, atrai clientes influentes, incluindo Roy Boyle (Simon Russell Beale), um dos chefes do crime organizado. Ao lado dele, a jovem Mable (Zoey Deutch), sua assistente perspicaz, compartilha a rotina meticulosa, preparando as ferramentas com precisão e mantendo o café sempre quente. Para Leonard, a alfaiataria vai além da vestimenta: um terno reflete não apenas a forma física, mas a identidade de quem o veste. Contudo, sua clientela é composta por homens perigosos, que utilizam a alfaiataria como fachada para seus negócios escusos.

Apesar de sua postura reservada, Leonard é um estrategista nato. Seu comportamento calculado assemelha-se ao de um jogador de xadrez, sempre alguns passos à frente. A chegada de Richie (Dylan O’Brien), herdeiro da família Boyle, e seu comparsa Francis (Johnny Flynn), adiciona uma camada de tensão à trama. Quando uma gravação clandestina ameaça o equilíbrio do clã mafioso, Leonard e Mable se veem enredados em um jogo mortal de poder e traição.

A narrativa se desdobra como um intrincado quebra-cabeça, no qual cada peça revela novas camadas de interesse e manipulação. Leonard, inicialmente um observador silencioso, revela-se um estrategista sagaz, enquanto Mable, por trás de sua aparente inocência, esconde uma força inesperada. O filme desafia a percepção do espectador, mantendo-o em constante incerteza sobre quem realmente detém o controle.

O grande mérito do roteiro é seu equilíbrio impecável entre tensão e mistério, sem recorrer a clichês fáceis. As relações entre os personagens são densas e imprevisíveis, conduzindo o espectador por um jogo de traições e segredos. Moore constrói uma ambientação detalhista, na qual cada elemento – dos figurinos à cenografia – transporta o público para a Chicago dos anos 1950, consolidando a autenticidade da obra.

“O Alfaiate” vai além do thriller convencional ao mergulhar na psicologia de seus personagens. Leonard não é apenas um artesão habilidoso, mas um homem que compreende, como poucos, a dinâmica do poder. Sua evolução ao longo da trama é um dos elementos mais fascinantes do filme, e sua interação com Mable adiciona camadas de complexidade à história. A performance de Rylance é brilhante, sustentando a narrativa com nuances que transitam entre a vulnerabilidade e a frieza calculada.

O longa entrega não apenas um desfecho satisfatório, mas uma experiência cinematográfica envolvente, onde cada detalhe importa. “O Alfaiate” exemplifica como um roteiro bem estruturado, aliado a atuações de alto calibre e uma direção precisa, pode transformar um suspense em uma obra memorável. Um filme que recompensa os atentos aos detalhes e os apreciadores da arte narrativa sofisticada.