Bruce Willis, Luke Wilson e Devon Sawa em filme de ação explosivo na Netflix

Lançado em 2022 e ambientado em Los Angeles, “Conspiração Explosiva”, de Edward Drake, acompanha Jimmy Jayne (Devon Sawa), um tatuador ex-presidiário que passa a investigar uma série de assassinatos após virar suspeito por causa de um isqueiro ligado ao seu estúdio.

Jimmy Jayne tenta levar uma vida comum depois de sair da prisão. Ele trabalha como tatuador, atende seus clientes e parece disposto a ficar longe de qualquer confusão que possa devolvê-lo ao velho rótulo de criminoso. Essa tentativa de rotina desaba quando Star (Irina Antonenko), uma mulher que ele conhece depois do expediente, aparece morta ao lado de outras vítimas. Entre os pertences dela, a polícia acha um isqueiro associado ao estúdio de Jimmy. Para um homem com antecedentes, esse detalhe basta para transformar uma noite ruim em caso de polícia.

A partir daí, “Conspiração Explosiva” entra no terreno conhecido do suspense policial com homem injustamente acusado. O detetive Bill Freeman (Bruce Willis) e seu parceiro, Freddy Vargas (Luke Wilson), assumem a apuração e olham para Jimmy com a pressa de quem já tem uma resposta possível. O problema é que essa resposta cabe bem demais no relatório. Jimmy tem ficha criminal, conheceu uma das vítimas e está ligado ao objeto encontrado com ela. O filme parte desse cerco para acompanhar um sujeito que precisa provar a própria inocência antes que o passado fale mais alto do que os fatos.

A investigação sai do estúdio

Jimmy não aceita esperar pela boa vontade da polícia. Ele sabe que, naquele cenário, silêncio pode virar confissão e paciência pode custar caro. Por isso, começa a procurar informações por conta própria, entrando em bares, conversando com pessoas ligadas às vítimas e seguindo pistas que apontam para algo maior do que um crime isolado. O roteiro aposta nesse movimento de rua, com o protagonista passando de suspeito acuado a investigador improvisado, ainda que sem método refinado, sem proteção oficial e sem qualquer garantia de chegar vivo à próxima pista.

Devon Sawa se esforça para dar alguma espessura a Jimmy. O personagem poderia ser apenas o típico homem durão com jaqueta, passado nebuloso e frases secas, mas o ator tenta inserir cansaço e urgência em cada reação. Jimmy não parece um herói brilhante. Parece alguém que já perdeu muito tempo tentando convencer os outros de que ainda merece alguma confiança. Essa escolha ajuda o público a acompanhá-lo mesmo quando a trama recorre a soluções familiares demais. Ele apanha, insiste, faz perguntas perigosas e segue adiante porque parar significaria aceitar uma culpa que não é sua.

Dois detetives e muitas suspeitas

Bruce Willis aparece como Bill Freeman, um detetive de presença contida, quase sempre mais observador do que expansivo. Sua participação carrega um peso particular porque o filme pertence à fase final de sua carreira, marcada por trabalhos menores e por um contexto pessoal que, hoje, torna qualquer avaliação mais delicada. Ainda assim, dentro do material disponível, Willis entrega uma figura policial econômica, de poucas variações, mas capaz de impor autoridade quando a cena pede. Não é um papel memorável, mas sua presença torna algumas passagens mais interessantes do que seriam no papel.

Luke Wilson, por sua vez, vive Freddy Vargas com uma secura curiosa. O personagem parece sempre ligeiramente deslocado dentro da própria investigação, o que rende uma graça involuntária em alguns momentos. Há uma ideia boa ali, a de um policial que deveria intimidar o suspeito, mas muitas vezes soa menos preparado do que gostaria. O filme poderia explorar melhor esse contraste entre Freeman e Vargas, fazendo da dupla um obstáculo mais irregular e humano para Jimmy. Em vez disso, usa os detetives principalmente para manter pressão sobre o protagonista e empurrá-lo para fora das salas de interrogatório.

Uma conspiração sem grande novidade

Conforme avança, Jimmy descobre que as mortes estão ligadas a uma rede mais ampla de interesses. Mulheres que chegaram a Los Angeles em busca de uma chance acabam virando peças descartáveis em um jogo de poder, dinheiro e encobrimento. “Conspiração Explosiva” quer misturar ação, mistério e denúncia de bastidores sujos, mas nem sempre dá profundidade suficiente a essa rede. Muitas informações aparecem para mover a história, não para torná-la mais intrigante. O resultado é um suspense compreensível, porém pouco surpreendente, com pistas que servem mais para levar Jimmy à próxima confusão do que para criar uma investigação realmente envolvente.

Ainda assim, há uma eficiência modesta na maneira como o filme mantém o protagonista em movimento. Jimmy entra em brigas, salva pessoas, encara ameaças e vai juntando pedaços de uma verdade que todos parecem preferir enterrada. As cenas de ação cumprem sua função básica, embora raramente escapem da sensação de produto feito para ocupar uma prateleira específica do streaming. O longa tem cara de filme descoberto por acaso, daqueles em que o espectador para por causa do elenco, reconhece três nomes fortes e decide ver até onde aquilo vai.

Um filme sustentado pelo elenco

“Conspiração Explosiva” tem o esforço dos atores para dar alguma vida a um material pouco inspirado. Devon Sawa segura o centro da história com dedicação. Bruce Willis empresta presença a um papel pequeno. Luke Wilson adiciona uma estranheza leve ao detetive Vargas. Juntos, os três impedem que o filme afunde de vez na pilha dos suspenses genéricos sobre homens acusados, policiais desconfiados e conspirações escondidas em becos de Los Angeles.

A direção de Edward Drake mantém a narrativa em passo constante, mas raramente surpreende. O filme prefere avançar pela ação, pelas ameaças e pelas revelações pontuais, sem dedicar muito tempo às vítimas ou ao peso real da violência que move a trama. Essa escolha deixa a história mais fácil de acompanhar, mas também limita sua força. Quando Jimmy finalmente se aproxima dos responsáveis, o interesse está menos na revelação em si e mais em saber se ele conseguirá escapar da armadilha montada contra seu nome.

“Conspiração Explosiva” é um suspense de ação simples, irregular e bastante dependente do carisma de quem aparece em cena. Não reinventa o gênero, não cria uma investigação inesquecível e tampouco transforma sua conspiração em algo muito elaborado. Ainda assim, funciona como passatempo para quem gosta de histórias sobre suspeitos injustiçados tentando limpar a própria ficha na marra. Jimmy Jayne pode não ser o herói mais original de Los Angeles, mas ao menos tem motivo suficiente para correr, bater, perguntar e desconfiar de quase todo mundo até que a polícia pare de olhar apenas para ele.