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A ChamadaDivulgação / Paris Filmes
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Quase ninguém viu no cinema, mas este suspense com Liam Neeson pode virar febre na Netflix

Homens comuns enfrentam situações que demandam-lhes uma dose generosa de alheamento. Por estarem sempre se cercando de todos os cuidados para que nada fuja ao esperado, no momento em que se veem diante de uma grande reviravolta do destino, ainda que tudo possa tornar ao ponto inicial não muito tempo depois, nunca se perdem de si mesmos e optam pela cautela, o que, em determinadas circunstâncias, termina virando uma maldição. “A Chamada” destrói as certezas de um sujeito exemplar num único golpe, esticando um pouco a corda da violência, mas mantendo a fórmula. Nimród Antal sustenta a instabilidade de seu protagonista valendo-se de algumas cenas em que ele mostra um de seus lados, em nada parecido com o que é e com o que vem a ser.

Segredo bombástico (só que não)

Muito da substância de “A Chamada” está em Liam Neeson, um ator por cuja versatilidade o texto caudaloso de Alberto Marini e Christopher Salmanpour materializa sacadas sobre a vida a dois, esbregues em filhos adolescentes e maçudos (terei cometido um pleonasmo?), piadinhas de tiozão que diz aos amigos ao telefone enquanto dirige e aquela necessidade tipicamente masculina de antecipar-se a qualquer perigo e manter tudo sob controle, o que, convenhamos, é uma tarefa inglória com uma bomba sob o traseiro — como e, mais importante, por que ela foi parar lá é o segredo de polichinelo dessa história. Neeson protagoniza o terceiro remake do aclamado thriller espanhol “El Desconocido” (2015), de Dani de la Torre, sabendo muito bem como queimar os fantasmas varonis. Muito esperto, ele.

Filme: A Chamada
Diretor: Nimród Antal
Ano: 2023
Gênero: Ação/Mistério/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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