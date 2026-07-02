Ruby Rose e Jean Reno em ação eletrizante na Netflix

Dirigido por Ryūhei Kitamura, “A Protetora” começa com Ali Gorski (Ruby Rose) tentando deixar para trás uma missão militar marcada por perdas. De volta a Nova York, ela aceita um trabalho aparentemente modesto, o de porteira em um edifício sofisticado. A função parece simples, quase burocrática, mas logo coloca Ali no centro de uma invasão armada. O prédio guarda obras de arte valiosas, e um grupo de criminosos entra no local disposto a levar tudo, mesmo que isso custe vidas.

A escolha de colocar uma ex-militar na portaria é o primeiro acerto do filme. Ali não está ali por acaso, embora tente parecer apenas mais uma funcionária em busca de salário e rotina. Ela conhece protocolos, lê ameaças com atenção e sabe que um corredor pode virar armadilha em poucos segundos. Essa bagagem pesa quando Victor Dubois (Jean Reno), o chefe da quadrilha, chega ao edifício com homens armados, ordens precisas e uma paciência bem menor do que sua elegância sugere.

O assalto chega ao prédio

O plano dos criminosos gira em torno de obras de arte escondidas no edifício. Dubois (Jean Reno) não invade o lugar para assustar moradores por capricho. Ele quer acesso, silêncio e tempo. O problema é que a operação depende de funcionários, portas, elevadores e informações internas. Borz Blasevic (Aksel Hennie), que circula pelo prédio com familiaridade, torna a ameaça mais perigosa. Quando alguém de dentro conhece os hábitos do lugar, a segurança deixa de ser parede e passa a ser ilusão cara.

A tensão cresce quando a família de Jon Stanton (Rupert Evans) entra no caminho dos criminosos. Jon vive no edifício com os filhos, Max Stanton (Julian Feder) e Lily Stanton (Kíla Lord Cassidy), e carrega uma ligação pessoal com Ali. Essa relação dá ao filme um motivo mais forte do que a simples disputa por quadros. Ali precisa proteger pessoas que conhece, inclusive crianças que não têm qualquer preparo para lidar com armas, sequestro e gente violenta dentro de casa. O assalto deixa de ser apenas roubo e vira cerco.

Ali conhece o terreno

A partir do momento em que percebe o tamanho da ameaça, Ali (Ruby Rose) usa o próprio prédio a seu favor. Ela circula por escadas, corredores, passagens e áreas de serviço, sempre tentando ganhar segundos contra homens melhor armados. O filme funciona melhor quando aposta nesse espaço fechado. Não há grandes discursos, nem pose de heroína invencível. Ali apanha, improvisa, perde vantagem e volta a agir porque parar significaria entregar Jon (Rupert Evans), Max (Julian Feder) e Lily (Kíla Lord Cassidy) ao controle de Dubois.

Essa dinâmica dá a “A Protetora” um ar de ação à moda antiga, com gosto de filme feito para quem aceita alguns exageros em troca de ritmo e pancadaria em ambiente fechado. Há uma graça discreta na desproporção entre o luxo do edifício e a confusão que toma conta dele. O hall elegante, os apartamentos caros e os elevadores impecáveis viram cenário para tiros, perseguições e brigas pouco compatíveis com condomínio de alto padrão. Síndico nenhum sairia ileso dessa ata.

Jean Reno comanda a ameaça

Victor Dubois (Jean Reno) é o vilão que prefere controlar a situação antes de sujar as mãos, mas o roteiro o coloca diante de uma adversária que atrapalha seus planos de forma constante. Ele sabe o que procura e tenta manter seus homens dentro de uma lógica de roubo calculado. Só que cada ação de Ali atrasa a quadrilha, aumenta o risco de exposição e deixa o grupo mais agressivo. Quanto mais o edifício resiste, menos Dubois consegue sustentar a pose de criminoso refinado.

Borz Blasevic (Aksel Hennie) acrescenta uma camada mais incômoda à invasão. Ele não é apenas um capanga perdido no prédio. Sua presença mostra que a ameaça já estava infiltrada antes de as armas aparecerem. Isso ajuda a história a ganhar corpo, porque Ali não enfrenta somente força bruta. Ela também precisa lidar com traição, informação vazada e gente que sabe circular pelo mesmo espaço. Em um filme de ação simples, esse detalhe faz diferença e dá ao cerco um peso mais doméstico.

Ação simples, efeito eficiente

O filme sabe que sua força está na combinação entre uma protagonista treinada, um prédio cheio de esconderijos e uma família sem saída fácil. Ryūhei Kitamura trabalha com essa estrutura de maneira objetiva, alternando perseguições, brigas e momentos de ameaça aos reféns. Nem todas as cenas têm a mesma energia, e alguns diálogos chegam com certa rigidez. Ainda assim, a história mantém o interesse porque o perigo sempre tem endereço, porta e alguém tentando sobreviver atrás dela.

Ruby Rose segura o papel com presença física e pouco enfeite. Ali Gorski (Ruby Rose) não precisa convencer o público por frases heroicas. Ela convence quando age sob pressão, quando usa o treinamento militar para proteger os outros e quando transforma a portaria, símbolo de entrada e controle, no ponto onde a quadrilha começa a perder domínio. Jean Reno empresta autoridade a Dubois, enquanto Aksel Hennie faz de Borz uma figura desagradável na medida certa.

“A Protetora” entrega ação, suspense e um drama familiar simples, sem pedir ao espectador mais do que a disposição para acompanhar Ruby Rose correndo por corredores, enfrentando criminosos e tentando manter crianças vivas em um prédio tomado por ladrões de arte. Quando a história abraça essa simplicidade, funciona melhor. Ali entra pela portaria como funcionária recém-contratada e sai como a pessoa que impede o roubo de virar uma tragédia ainda maior.