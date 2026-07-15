Adaptação de mistério de Agatha Christie, com Gal Gadot, Annette Bening e Kenneth Branagh está na Netflix

Durante uma viagem pelo Egito nos anos 1930, o detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh) abandona suas férias para investigar um crime ocorrido entre passageiros ligados por dinheiro, paixão, ciúme e antigos ressentimentos. Dirigido pelo próprio Branagh, “Morte no Nilo” reúne Gal Gadot, Emma Mackey, Tom Bateman e Annette Bening em uma adaptação de Agatha Christie que aposta no mistério clássico, em figurinos refinados e na perigosa convivência entre pessoas que preferiam manter distância umas das outras.

A história começa em Londres, quando Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey) apresenta seu noivo, Simon Doyle (Armie Hammer), à amiga Linnet Ridgeway (Gal Gadot). Jovem, bonita e dona de uma fortuna considerável, Linnet aceita ajudar Simon e oferece a ele uma oportunidade profissional. O favor, porém, toma um rumo doloroso. Pouco tempo depois, Simon abandona Jacqueline, casa-se com Linnet e parte com a nova esposa para o Egito.

Jacqueline não aceita a separação. Ferida e tomada pelo ressentimento, ela passa a seguir o casal por hotéis, restaurantes e pontos turísticos. Sua presença transforma a lua de mel em um passeio vigiado. Linnet tenta manter a elegância, mas demonstra medo diante da insistência da antiga amiga. Simon, por sua vez, trata a situação com irritação e procura convencer a esposa de que Jacqueline apenas deseja assustá-los.

Então, Hercule Poirot surge. O detetive belga está no Egito tentando descansar, embora descanso nunca pareça combinar muito com sua personalidade. Atento aos gestos, às pausas e às contradições, Poirot percebe que o casamento recém-celebrado já acumulou desafetos suficientes para estragar qualquer cartão-postal.

Uma festa cheia de convidados perigosos

Linnet e Simon reúnem parentes, amigos e funcionários para uma viagem pelo Rio Nilo a bordo do Karnak, uma embarcação luxuosa. Entre os passageiros está Bouc (Tom Bateman), amigo de Poirot e sujeito animado, incapaz de respeitar o silêncio solene que o detetive gostaria de manter. Ele viaja com a mãe, Euphemia Bouc (Annette Bening), uma pintora inteligente, controladora e pouco satisfeita com as escolhas amorosas do filho.

Também embarcam Louise Bourget (Rose Leslie), criada pessoal de Linnet, e Andrew Katchadourian (Ali Fazal), responsável por assuntos financeiros da milionária. A cantora Salome Otterbourne (Sophie Okonedo) participa da viagem ao lado da sobrinha e empresária Rosalie Otterbourne (Letitia Wright). O médico Linus Windlesham (Russell Brand), antigo pretendente de Linnet, completa um grupo no qual quase todos possuem alguma dívida, mágoa ou interesse ligado à anfitriã.

Marie Van Schuyler (Jennifer Saunders), madrinha de Linnet, viaja acompanhada pela enfermeira Bowers (Dawn French). Enquanto os convidados bebem, dançam e contemplam as paisagens egípcias, pequenas hostilidades surgem nas conversas. O dinheiro de Linnet sustenta empregos, acordos e estilos de vida, mas também alimenta inveja e dependência. A riqueza aproxima aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, oferece motivos para que desejem vê-la vulnerável.

O luxo perde a tranquilidade

A mudança para o Karnak deveria afastar Jacqueline, mas o plano não resolve a tensão. Em um espaço limitado, os passageiros passam a dividir corredores, mesas, quartos e segredos. Ninguém consegue desaparecer por muito tempo, embora quase todos tenham razões para tentar.

Quando um crime interrompe a viagem, Poirot assume a investigação. O navio continua cercado pelas paisagens monumentais do Egito, porém a beleza do cenário passa a contrastar com o medo dentro da embarcação. O detetive começa a reconstruir horários, ouvir depoimentos e observar objetos que podem confirmar ou desmontar as versões apresentadas.

Cada passageiro conta apenas a parte da história que lhe parece conveniente. Louise conhece os hábitos de Linnet e depende do salário recebido. Andrew administra documentos e dinheiro da família. Windlesham guarda lembranças do relacionamento que não prosperou. Euphemia vigia Bouc e interfere em sua relação com Rosalie. Salome e Rosalie também possuem ligações pessoais com os recém-casados. Poirot precisa separar constrangimentos comuns de comportamentos capazes de esconder um crime.

Poirot entre provas e sentimentos

Kenneth Branagh interpreta Poirot com a solenidade habitual, marcada pelo bigode perfeitamente arrumado, pela postura rígida e pelo prazer quase infantil de perceber algo antes dos demais. O personagem, porém, recebe uma camada mais sentimental nesta adaptação. Uma sequência ambientada em sua juventude explica parte de sua aparência e aproxima o investigador das dores amorosas que cercam o casal.

Esse acréscimo torna Poirot menos distante, embora ocupe um espaço que poderia ser dedicado a alguns suspeitos. O elenco é numeroso, e nem todos recebem o mesmo desenvolvimento. Ainda assim, Emma Mackey se destaca ao dar a Jacqueline uma mistura de fragilidade, raiva e obstinação. Sua personagem entra em qualquer ambiente carregando uma ameaça silenciosa, mesmo quando apenas observa.

Gal Gadot apresenta Linnet como uma mulher acostumada a obter o que deseja, mas incapaz de usar a fortuna para recuperar a segurança. Annette Bening dá energia a Euphemia, sempre pronta para analisar as pessoas ao redor com uma sinceridade nem sempre solicitada. Sophie Okonedo também imprime firmeza a Salome, cantora segura de sua presença e pouco disposta a aceitar humilhações.

Um mistério elegante e acessível

Branagh utiliza salões, roupas sofisticadas e paisagens grandiosas para reforçar a distância entre o privilégio dos viajantes e o perigo que cresce entre eles. Algumas imagens digitais deixam o Egito artificial demais, sobretudo nas cenas externas, mas o interior do navio oferece o ambiente adequado para a investigação. Portas fechadas, corredores estreitos e quartos próximos limitam os movimentos e mantêm todos sob suspeita.

O roteiro de Michael Green preserva a estrutura conhecida dos romances de Agatha Christie. Poirot reúne informações, confronta versões e descobre relações escondidas sem abandonar o tom de entretenimento. Há certa leveza na amizade entre o investigador e Bouc, principalmente quando a espontaneidade do rapaz esbarra na disciplina quase cerimonial do belga. Branagh não transforma essas passagens em piadas espalhafatosas, preferindo pequenas reações e comentários secos.

“Morte no Nilo” demora um pouco para colocar o crime no centro da história, mas utiliza esse tempo para apresentar os passageiros e seus vínculos com Linnet. Quando a investigação ganha força, o filme se torna mais ágil e envolve o público na busca por contradições. O mistério talvez não surpreenda leitores familiarizados com o livro, porém permanece bem organizado para quem chega sem conhecer a solução.

Com romance, ciúme, luxo e ressentimento reunidos no mesmo navio, “Morte no Nilo” oferece uma adaptação tradicional, bonita e fácil de acompanhar. O filme não alcança a atmosfera mais fechada de “Assassinato no Expresso do Oriente”, mas aproveita o elenco e o cenário para sustentar a curiosidade. Entre pirâmides, joias e taças de champanhe, Poirot descobre que a riqueza pode comprar uma viagem pelo Nilo, embora não garanta paz aos passageiros.