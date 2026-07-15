Comédia romântica com Jennifer Lopez, na Netflix, é o passatempo perfeito para deixar a cabeça mais leve

Jackie Cruz (Jennifer Lopez) ocupa a presidência da AirCruz, companhia aérea herdada do pai, e trabalha sob a desconfiança de quem associa seu cargo ao sobrenome. Ela conhece a operação, participa das decisões e protege a empresa com uma disciplina que pouco espaço deixa para a vida pessoal. Essa rotina muda quando uma acusação coloca sua gestão sob suspeita e obriga a executiva a buscar apoio jurídico antes que o problema comprometa a reputação da companhia.

É nesse ponto que “Paixão de Escritório”, dirigido por Ol Parker, aproxima Jackie de Daniel Blanchflower (Brett Goldstein), advogado convocado para assumir o caso. O profissional recebe a tarefa porque Peter Vance, papel de Bradley Whitford, fica afastado após um incidente envolvendo um burrito, detalhe absurdo que combina com o espírito da comédia. Daniel entra na sala da presidência com pouca margem para erro e descobre que defender Jackie também significa lidar com o temperamento, a autoridade e as inseguranças que ela guarda longe dos funcionários.

Uma regra entre os dois

A relação profissional ganha outra temperatura durante as reuniões, viagens e conversas que obrigam Jackie e Daniel a passar mais tempo juntos. Ela precisa preservar o comando da AirCruz, enquanto ele deseja provar que consegue cuidar de um caso maior do que aqueles que costumava receber. O interesse cresce num ambiente pouco favorável, já que a própria empresa proíbe relacionamentos entre funcionários.

A norma cria um problema maior do que o simples medo de comentários no corredor. Jackie é a chefe, Daniel trabalha para protegê-la e qualquer aproximação pode enfraquecer a defesa, alimentar rumores e colocar os dois sob avaliação. O roteiro usa essa diferença de poder para sustentar o romance, embora nem sempre aprofunde suas implicações com a mesma atenção dedicada às piadas.

Sydney Bloom, interpretada por Betty Gilpin, acompanha Jackie de perto e percebe antes da amiga que a convivência com Daniel já ultrapassou a formalidade. Gilpin transforma olhares, interrupções e comentários curtos em algumas das passagens mais divertidas do longa. A personagem não existe apenas para oferecer conselhos. Ela observa o ambiente, protege a executiva e reage ao caos corporativo com uma impaciência bastante humana.

Jennifer Lopez assume o centro

Jennifer Lopez traz à Jackie firmeza sem apagar suas fragilidades. A atriz sustenta a imagem de uma mulher acostumada a tomar decisões e, ao mesmo tempo, cansada de precisar provar diariamente que merece estar naquela cadeira. Quando a vida afetiva invade o expediente, Jackie não perde inteligência nem vira uma adolescente deslumbrada. Sua hesitação nasce do risco profissional e do medo de desmontar uma vida cuidadosamente planejada.

Brett Goldstein escolhe um registro mais contido para Daniel. O advogado parece deslocado diante do luxo, da hierarquia e da segurança de Jackie, mas preserva uma gentileza que ajuda o personagem a escapar do estereótipo do homem intimidado por uma mulher poderosa. A parceria entre os atores tem simpatia, embora a química oscile. Lopez entrega mais energia nas cenas íntimas, enquanto Goldstein mantém Daniel num tom baixo que, em alguns trechos, enfraquece a tensão romântica.

Tony Hale interpreta George Dudek, responsável pelos recursos humanos, e ganha espaço ao tentar fazer valer normas que ninguém parece disposto a respeitar. Sua seriedade diante de situações cada vez mais inconvenientes rende graça porque George trata desejos, fofocas e constrangimentos com a solenidade de quem preenche um formulário urgente. O roteiro acerta quando deixa o absurdo nascer do comportamento das pessoas, sem forçar cada conversa a terminar numa piada.

Do escritório para o Caribe

Ol Parker desloca parte da história para uma viagem corporativa ao Caribe, onde Jackie e Daniel ficam longe dos corredores da AirCruz, mas continuam cercados pelas consequências do caso. A mudança de cenário oferece maior proximidade, retira algumas barreiras e obriga os dois a admitir que o vínculo já não cabe apenas nas reuniões. Ainda assim, o trabalho permanece entre eles, lembrando que uma decisão pessoal pode custar autoridade, confiança e futuro profissional.

A comédia alterna constrangimentos físicos, palavrões e diferenças culturais. Algumas brincadeiras possuem boa cadência, sobretudo quando Betty Gilpin ou Tony Hale ocupam a cena. Outras soam mais pesadas do que engraçadas e parecem pertencer a um filme mais irreverente do que aquele que Ol Parker realmente entrega. Há um cuidado constante para manter os protagonistas agradáveis, e essa proteção torna certas situações menos afiadas.

O roteiro também poderia investigar melhor a desigualdade entre uma presidente e o advogado ligado à empresa. A questão surge, provoca preocupação e move parte das escolhas, porém logo cede espaço ao romance confortável. O resultado continua agradável, mas perde a chance de oferecer uma observação mais incisiva sobre poder, trabalho e reputação.

Um romance adulto e irregular

“Paixão de Escritório” ganha pontos ao colocar no centro duas pessoas maduras, bem-sucedidas e emocionalmente desajeitadas. Jackie e Daniel não procuram alguém que resolva suas vidas. Eles precisam admitir que o sucesso profissional não preenche todos os espaços e que manter tudo sob controle pode ser apenas outra maneira de fugir da intimidade.

Jennifer Lopez domina o longa com segurança, Betty Gilpin oferece as reações mais espontâneas e Brett Goldstein constrói um parceiro afável, ainda que menos magnético. Ol Parker entrega uma comédia romântica leve, polida e fácil de acompanhar, com bons coadjuvantes e algumas piadas que aterrissam fora da pista. O filme diverte sem exigir grande esforço, mas deixa a sensação de que esse casal poderia ter voado um pouco mais alto.