A obra-prima com Samuel L. Jackson que está na Netflix e é um dos prováveis indicados ao Oscar 2025

“Piano de Família” emerge como uma obra-prima que transcende as barreiras do entretenimento, mergulhando profundamente nas camadas mais complexas da identidade, memória e ancestralidade. Produzido por Denzel Washington e dirigido por Malcolm Washington, o filme é uma adaptação do clássico teatral “A Lição de Piano”, de August Wilson — o mesmo gênio criativo por trás de “Fences” e “A Voz Suprema do Blues”. Este drama poderoso entrelaça história e simbolismo, explorando a herança de um passado doloroso e a luta pela superação.

O cerne da trama é um piano antigo, legado aos irmãos Berniece (Charity Jordan) e Boy Willie (John David Washington). O instrumento carrega uma rica e trágica história familiar, gravada em entalhes que representam gerações de dor, resiliência e sacrifício. Enquanto Berniece vê o piano como um elo inquebrável com seus antepassados, Boy Willie o enxerga como uma oportunidade de romper com as correntes da pobreza, vendendo-o para adquirir terras que outrora pertenciam ao opressor de sua família. Essa dicotomia — preservar a história ou construir um novo futuro — alimenta um conflito visceral entre os irmãos, ecoando os dilemas enfrentados por comunidades marginalizadas em sua luta por reconhecimento e avanço.

A tensão cresce quando Doaker (Samuel L. Jackson), tio dos irmãos, intervém para narrar a sombria trajetória do piano. A história remonta ao período da escravidão, quando o senhor de terras Robert Sutter trocou dois escravizados — a jovem Mama Berniece e seu filho de 9 anos — por aquele instrumento. Para apaziguar sua esposa, que sentia falta dos escravizados, Sutter ordenou que Papa Willie Boy, um habilidoso carpinteiro, esculpisse figuras da família no piano. No entanto, Willie Boy foi além: gravou não apenas os retratos exigidos, mas também uma crônica de sua linhagem, imortalizando as dores e triunfos de seus ancestrais. Décadas depois, Boy Charles, pai de Berniece e Boy Willie, roubou o piano em um ato de resistência, mas foi brutalmente assassinado enquanto fugia. O instrumento, nunca recuperado por Sutter, tornou-se um legado familiar.

Ao longo do filme, o piano assume um papel central como símbolo de memória coletiva e resistência. Para Berniece, ele é um monumento sagrado, ainda que carregado de traumas, enquanto Boy Willie o vê como uma chave para emancipação econômica. O embate culmina em uma cena arrebatadora, onde Berniece, superando seus medos, finalmente toca o piano, invocando os espíritos de seus ancestrais. Esse momento transcendente revela-se um ato de reconciliação com o passado e de cura para as feridas emocionais que ecoam pelas gerações.

Sob a direção sensível e meticulosa de Malcolm Washington, “Piano de Família” transforma uma história de conflitos familiares em uma reflexão universal sobre a importância de honrar o legado ancestral sem permitir que ele nos aprisione. A cinematografia, repleta de sombras e texturas que evocam a dualidade entre o visível e o oculto, intensifica o clima de mistério e misticismo. As performances do elenco, especialmente de Charity Jordan e John David Washington, adicionam profundidade emocional e autenticidade aos personagens, criando um retrato íntimo e poderoso de uma família em busca de seu lugar no mundo.

Mais do que um drama familiar, “Piano de Família” é um tributo à memória e à resiliência. Com atuações impecáveis, direção magistral e um roteiro que ressoa com temas de relevância atemporal, o filme não apenas cativa, mas desafia o espectador a refletir sobre suas próprias conexões com o passado. É uma obra que ficará marcada como um dos grandes momentos do cinema contemporâneo, celebrando a força transformadora da história, da arte e da reconciliação.