Obra-prima estrelada por Cate Blanchett, um dos maiores faroestes do século, está na Netflix

Uma terra onde a justiça parecia opcional e os conflitos eram decididos na base do instinto, o Velho Oeste americano do século 19 tornou-se o palco de lendas que personificavam uma ética de sobrevivência brutal. Homens movidos pela necessidade de defender seus domínios transformaram-se em figuras temidas, moldando seus instintos primordiais em uma força reverenciada por muitos e temida por todos.

Ron Howard se junta a cineastas como John Sturges, Sergio Leone e Lawrence Kasdan, explorando o western com nuances próprias em “Desaparecidas”. Baseado no romance “The Last Ride” de Thomas Eidson, o filme coloca Magdalena “Maggie” Gilkeson no centro de uma narrativa que subverte as convenções tradicionais do gênero. Maggie, uma curandeira independente e mãe de duas filhas, governa seu rancho no Novo México com determinação, até que um episódio sombrio a força a confrontar velhas feridas e aceitar a ajuda de Samuel Jones, o pai distante que a abandonou anos antes.

O cotidiano de Maggie, interpretada com intensidade por Cate Blanchett, mistura resiliência e pragmatismo, mas sua vida é virada do avesso quando apaches invadem sua propriedade, sequestram sua filha mais velha e matam Brake Baldwin, seu amante intermitente. Samuel, vivido por Tommy Lee Jones, retorna com uma bagagem emocional e cultural complexa, carregando os hábitos dos indígenas com quem viveu por anos. Apesar de suas diferenças e ressentimentos mútuos, pai e filha unem forças numa jornada de resgate marcada por desconfiança e aprendizado mútuo.

Mais que os tiroteios e confrontos típicos do gênero, o filme se destaca pelo delicado processo de reconciliação entre Maggie e Samuel. A jovem Dot, filha mais nova de Maggie, serve de elo simbólico para a reconstrução dessa relação, enquanto Blanchett e Jones entregam performances que equilibram força e vulnerabilidade. Apesar de sua estrutura sólida, o longa tropeça ao deixar as motivações emocionais de alguns personagens nebulosas, oferecendo um retrato de uma era implacável onde só os fortes prosperam.