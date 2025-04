85 anos de Al Pacino: confira 7 filmes incríveis com o ator de “O Poderoso Chefão”

Donnie Brasco (1997), Mike Newell — Prime Video

Pacino interpreta Lefty Ruggiero, um veterano da máfia que acolhe Donnie, um suposto novo recruta. O que ele não sabe é que Donnie é, na verdade, um agente do FBI infiltrado. A história é baseada em fatos reais e mergulha nas relações de confiança dentro do submundo do crime. O filme retrata com sutileza o vínculo entre os dois protagonistas. Pacino entrega um mafioso cansado e trágico, distante do glamour de seus papéis anteriores. A tensão cresce à medida que a verdade se aproxima. Um drama criminal com peso emocional.