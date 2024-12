Amada, de Toni Morrison: quando a memória sangra e a história insiste

Ler “Amada” foi um ato de desconstrução pessoal. Acostumado a pensar a memória literária pelos corredores labirínticos de Proust, onde o tempo é um convite à contemplação e à reconstrução sensível do eu, deparei-me com outro tipo de memória: violenta, fragmentada, inescapável. Em Morrison, o passado não é um eco delicado de madaleines mergulhadas em chá, mas um grito visceral, irrompendo na narrativa como um fantasma. Foi difícil lidar com essa transfiguração da memória, que, em vez de oferecer conforto, fere e desafia. Morrison me forçou a encarar a memória não como um arquivo poético, mas como um campo de batalha onde o que está em jogo é a própria sobrevivência da identidade.

A tradição do romance americano, em seu cânone branco e europeu, sempre flertou com o silêncio sobre o corpo negro. Esse corpo, marcado a ferro e dor, surge ora como nota de rodapé, ora como sombra na paisagem de histórias centradas em donos, em mandantes, em senhores. Somente com a ousadia de autores como William Faulkner, Ralph Ellison e, finalmente, Toni Morrison, o romance norte-americano começa a escavar as profundezas desse silêncio ensurdecedor, dando voz ao inominável. Em “Amada”, Morrison não escreve sobre a escravidão; ela a encarna. A obra devolve à literatura o pulsar sanguíneo dos corpos subjugados, reconfigurando uma história na qual as feridas não cicatrizam, mas gritam.

Amada, de Toni Morrison (Companhia das Letras, 368 páginas, tradução de José Rubens Siqueira)

No epicentro dessa narrativa, encontramos Sethe, uma ex-escravizada que vive nas ruínas de uma liberdade tardia e parcial. Seus dias são consumidos pela tentativa de criar uma vida livre, mas seu passado, corporificado no fantasma da filha morta, não lhe concede trégua. Amada, a filha perdida, retorna como espectro ou memória — nunca sabemos ao certo — para reclamar o que lhe foi tirado. O enredo, situado após a Guerra Civil Americana, transcende os limites da reconstrução histórica. Trata-se de uma obra sobre sobreviventes e os destroços invisíveis da liberdade.

Trauma e memória são os motores centrais de “Amada”. O trauma é aqui uma entidade viva, com cheiro, textura, uma respiração rouca. Para Sethe, cada momento do presente parece colado aos gritos do passado: as chicotadas, os campos, o roubo do corpo e do ventre. No romance, Morrison desfaz a linearidade do tempo, mostrando que o sofrimento se infiltra no hoje como um poço subterrâneo que transborda em forma de culpa e dor. O livro é o eco desse trauma, uma sombra viva que consome os dias de Sethe e torna visível o que todos preferiam ocultar. A memória coletiva da escravidão, representada nos sussurros da comunidade e nos muros invisíveis do racismo estrutural, também encontra ali sua vingança.

A presença de Amada transcende o campo do real. Ela é o grito surdo de gerações desumanizadas, forçadas a caminhar em espirais intermináveis de dor e supressão. No íntimo de Sethe, sua presença é, ao mesmo tempo, consoladora e punitiva. Morrison esculpe esse fantasma como um lembrete ardente: o passado não morre porque ele nunca foi vivido plenamente. Ao fugir da crueldade da fazenda Doce Lar, Sethe buscava algo inalcançável — a liberdade do esquecimento.

Se “Amada” é um romance sobre traumas inelutáveis, ele é igualmente uma ode à maternidade como sacrifício primordial. Sethe, que matou sua filha para salvá-la do jugo da escravidão, desafia as noções morais tradicionais sobre o que significa amar. A maternidade, para ela, é um campo de batalha; e sua arma, ao contrário da submissão esperada, foi uma lâmina afiada. Morrison não romantiza a maternidade. Pelo contrário, ela a fragmenta, explorando suas camadas de desespero e fortaleza.

Sob o regime da escravidão, o ventre das mulheres negras era propriedade; seus filhos, mercadorias. Esse roubo de si mesma é o pano de fundo do gesto extremo de Sethe. Em sua violência, vemos não a negação do amor, mas sua exaltação à medida mais desesperadora e incompreendida. Como amar plenamente em um mundo que proíbe o amor de florescer?

A maternidade de Sethe é inseparável da escravidão como ferramenta de desumanização. Morrison narra a violência dos corpos transformados em objetos de troca com uma precisão quase insuportável, onde a dor não é estilizada, mas denunciada em detalhes lancinantes. Cada cicatriz, cada dente arrancado, cada estupro institucionalizado faz parte de uma arquitetura do horror cujo objetivo final era não apenas subjugar, mas apagar a humanidade de quem o sistema escravista via como mercadoria viva.

Morrison contrapõe a opressão ao desejo inextinguível de liberdade. O desejo de Sethe por autonomia, o amor quase patológico de Beloved por ser reconhecida e a sobrevivência de Paul D — carregando suas dores num lugar tão pequeno quanto a “caixinha de tabaco” onde guarda seu coração — formam um mosaico de resistência. Resistir, porém, não é suficiente. A escravidão desorganiza tanto os laços individuais quanto os coletivos.

O peso psicológico que Sethe carrega — como ex-escrava, mãe e sobrevivente — é traduzido na figura de Amada, que é também uma alegoria de toda uma geração roubada de sua história e de seu futuro. O sobrenatural no livro não é apenas uma licença estética; ele é uma resposta poética ao insuportável. Amada, como fantasma, transcende as leis da realidade e exige uma narrativa onde a dor histórica ultrapassa as barreiras do tangível.

Mas o que Morrison deixa claro é que ninguém cura sozinho. A comunidade negra aparece como força vital e necessária, reconectando Sethe ao mundo exterior. É na comunhão coletiva que o fardo da sobrevivência se torna suportável. Quando as mulheres da vizinhança exorcizam Beloved, o gesto não é apenas místico, mas político — uma afirmação de que os horrores do passado não podem definir eternamente o presente. A jornada de Sethe com Paul D, marcada por desconfiança inicial, é igualmente representativa dessa necessidade de reconstrução.

Diz o livro: “Arriscado, pensou Paul D, muito arriscado. Para uma mulher que era escrava, amar alguma coisa tanto assim era perigoso, principalmente se era a própria filha que ela havia resolvido amar. A melhor coisa, ela sabia, era amar só um pouquinho; tudo, só um pouquinho, de forma que, quando se rompesse, ou se fosse jogado no saco, bem, talvez sobrasse um pouquinho para a próxima vez. ‘Por quê?’, ele perguntou. ‘Por que você acha que tem que fazer as coisas por ela? Se desculpar por ela? Ela é crescida’.”

“Amada” demonstra que o peso da história é eterno e que os fantasmas da escravidão continuam a nos seguir, cobrando cada ato esquecido. Morrison, com sua prosa ao mesmo tempo lírica e devastadora, desafia a leitura passiva. A cada palavra, ela exige que nos tornemos testemunhas, que ouçamos os ecos, que vejamos as cicatrizes, mesmo que prefiramos o conforto da ignorância.

Toni Morrison escreveu “Amada” para que as gerações futuras jamais possam dizer que não sabiam. Como Sethe, somos forçados a encarar nossos próprios fantasmas: os legados inacabados do passado e as questões que ainda precisamos enfrentar se quisermos, algum dia, transcender nossos próprios horrores.

No turbilhão da obra, as identidades não são estanques, mas fragmentos dispersos, frequentemente recolhidos em condições adversas. A luta pela identidade é, para Sethe, Paul D e tantos outros, um processo interminável e extenuante. Morrison nos leva a perguntar: quem são esses personagens, se não aquilo que a escravidão os forçou a ser? A identidade é constantemente desfeita pela brutalidade de um sistema que reduz o ser humano a mercadoria, e Morrison insiste em expor esse desmantelamento com uma precisão dolorosa.

Sethe é forçada a reivindicar sua humanidade não apenas em relação aos outros, mas dentro de si mesma, onde as cicatrizes externas reverberam internamente. Para Paul D, o coração, escondido na “caixinha de tabaco”, é metáfora de uma masculinidade mutilada, um espaço onde a resistência ao desespero é armazenada de forma precária. E Amada? Esta, talvez, não seja apenas a filha perdida, mas o eco de tudo que Sethe teve de apagar para sobreviver. Em sua presença perturbadora, encontramos as camadas mais reprimidas do eu de Sethe — as memórias que queimam e as emoções que ela não consegue nomear.

A interseção entre gênero e racismo é essencial em Morrison. Mulheres negras, como Sethe e Baby Suggs, suportam dores que transcendem o sofrimento masculino, pois carregam tanto os ferimentos infligidos pela violência racial quanto os pesos da opressão de gênero. Sob o sistema escravista, o corpo feminino negro era invadido, controlado, dividido. Para Sethe, o ventre — uma marca de amor e criação — é transformado em terreno de posse, onde o ato de ser mãe se torna uma insubordinação política.

Morrison mostra também como os homens negros, como Paul D, enfrentam uma desumanização diferente, mas igualmente devastadora. Paul D carrega o peso da inutilidade imposta, o silenciamento de sua dor, enquanto tenta exercer uma masculinidade quase impossível em meio a correntes e espancamentos. Contudo, o olhar de Morrison nunca iguala, mas amplifica a divergência da opressão de gênero. Se há algo mais insuportável que a escravidão, ela parece dizer, é a escravidão ao lado de uma maternidade violada.

Liberdade e redenção são palavras que se expandem ao longo do romance, mas Morrison não se deixa capturar por um otimismo fácil. Liberdade física não é a ausência de cadeias, mas uma conquista visceral e traumática. Sethe carrega a memória da violência, mesmo enquanto transita pelos campos abertos da casa 124, onde sua tentativa de recomeçar é sabotada pela incapacidade de se livrar do passado. Em Paul D, vemos outra forma dessa busca: a luta por curar feridas invisíveis, por reconhecer o direito ao prazer e ao pertencimento que lhe foi negado.

O final do romance, melancólico e ambíguo, parece menos uma promessa de libertação total e mais uma aceitação das cicatrizes como parte da identidade. Sethe não se liberta de Amada; ela a incorpora em uma existência onde as dores podem ser carregadas sem consumirem completamente o sujeito. Morrison parece questionar se a liberdade verdadeira é possível após séculos de opressão sistemática. Talvez o mais próximo que chegamos da libertação seja aprender a viver com os fantasmas — não para esquecê-los, mas para honrá-los.

A narrativa fragmentada e a linguagem de Morrison são a alma do romance. Cada salto temporal, cada silêncio abrupto e cada passagem lírica refletem o caos interno da experiência negra sob a escravidão e seus legados. A não linearidade é mais do que um dispositivo estilístico; é uma denúncia. Ela subverte a expectativa de continuidade e resolução, mostrando que a história da escravidão não segue o conforto cronológico, mas fragmentos desordenados que insistem em se reconfigurar na mente do leitor.

A linguagem poética amplifica a beleza que resiste no horror. Em Morrison, cada frase é esculpida com um lirismo que confunde e encanta. Ela busca, através da palavra, resgatar a dignidade do que foi roubado, talhando nas narrativas das vidas negras um espaço literário que se recusa ao esquecimento. Essa escolha estilística rompe as amarras da leitura convencional e desafia o leitor a ver os temas da escravidão como feridas ainda pulsantes.

Por meio de sua linguagem, Morrison captura a resistência e a resiliência que permeiam sua narrativa. Mesmo diante do insuportável, os personagens encontram força nos laços afetivos. Resiliência não é mero sobrevivencialismo; é uma arte, um testemunho, uma insistência em existir contra todas as forças da aniquilação. Baby Suggs, em seus sermões no campo, e Paul D, em seus gestos tímidos de amor, exemplificam essa capacidade de reconstruir algo próximo à esperança.

Morrison não se limita ao panorama do sofrimento. Ela celebra a persistência do afeto, da empatia, da conexão. A resistência não é apenas gritar contra a opressão, mas também abraçar, amar, rir. É Sethe vivendo pela filha que lhe resta, é Denver rompendo o ciclo de isolamento, é Paul D assumindo a coragem de dizer que o coração de Sethe ainda vale o cuidado.

Nos últimos instantes da narrativa, a voz de Morrison se ergue como um lamento por aquilo que foi perdido e uma exortação por aquilo que ainda pode ser recuperado. Em “Amada”, liberdade, redenção, identidade e humanidade são todos conceitos difíceis e contestados, mas essenciais. Morrison nos ensina que carregar os fantasmas é reconhecer sua presença como um ato político e humano, recusando a aniquilação completa que a história tentou impor.

Encerramos o romance não com resoluções, mas com a sensação de que há, talvez, uma possibilidade: a de que reconhecer a dor e a beleza dos sobreviventes seja o primeiro passo para honrar plenamente o que significava ser humano na desumanidade. Morrison nos deixa diante de espelhos e sombras, mas também de portas entreabertas — um espaço para lembrar, resistir e criar uma história nova a partir das cinzas da antiga.

Ao fechar o último capítulo, senti que a literatura de Morrison havia me confrontado com os limites daquilo que eu acreditava compreender sobre memória. A presença de Amada, a dor de Sethe, a luta de Paul D — tudo isso me arrancou da quietude proustiana e me lançou em um espaço onde lembrar é, simultaneamente, reviver e resistir. Talvez esse seja o maior legado de Morrison: mostrar que a memória, em sua brutalidade, não é apenas um exercício de reconciliação, mas também uma luta política, uma reivindicação do direito de existir, mesmo em meio às ruínas do trauma. Para um leitor como eu, cuja percepção da memória sempre esteve atrelada ao tempo recuperado de Proust, Morrison revelou que há tempos que jamais podem ser esquecidos — e que o esquecimento, em certos casos, é um privilégio que a história simplesmente não concede.