5 livros tão curtos e poderosos que você lê em uma tarde — mas passa a vida inteira pensando neles

Sonhos de Trem — Denis Johnson (1978)

Às margens dos trilhos e dos caminhos esquecidos, um homem sem rumo se embrenha em viagens que são tão reais quanto oníricas. Vagando pelos Estados Unidos do pós-guerra, coleciona encontros breves, perdas irreparáveis e epifanias discretas. A narrativa desliza entre a realidade dura e um lirismo quase acidental, como quem tropeça em poesia no meio do lixo. Tudo é transitório, tudo parece prestes a desaparecer, como fumaça em manhãs frias. Em meio ao abandono, nasce uma busca difusa por algo maior que o próprio desespero. A cada parágrafo, a fronteira entre lucidez e delírio se desfaz. O leitor é arrastado para dentro de uma América invisível, esquecida pelos manuais de história. Uma elegia dos que partem e dos que ficam. Uma travessia entre perdas que nunca se fecham.