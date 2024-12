Devastador, mas impossível de ignorar: novo filme da Netflix já é um dos mais assistidos de 2024

Reconheça ou conteste, é impossível ignorar a trajetória única de Tyler Perry no universo hollywoodiano. Conhecido pelo humor peculiar da série “Madea” (2005-2022), Perry também brilha quando explora projetos mais sérios, como “Não Olhe para Cima” (2021), de Adam McKay. Este multifacetado criador encontra no drama histórico sua zona de conforto ao revelar camadas profundas de personagens e situações adversas, sempre com uma precisão narrativa envolvente.

Em “Batalhão 6888”, Perry revisita o papel fundamental de mulheres negras na busca por reconhecimento social, desta vez no cenário brutal da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Em parceria com o corroteirista Kevin Hymel, o diretor foca no 6888º Batalhão do Diretório Postal Central, liderado pela major Charity Adams Earley. As missões do batalhão, ainda que distantes do campo de batalha, tiveram impacto direto na moral das tropas americanas, ao organizar a logística de correspondências essenciais para os combatentes.

Charity, vivida com força e nuance por Kerry Washington, enfrenta tanto a misoginia quanto o racismo, desafiando expectativas em cada movimento. O texto equilibra momentos tensos e introspectivos com doses precisas de humor, como nas cenas protagonizadas por Shanice Williams, cujo talento ilumina o espírito resiliente do batalhão. Figuras históricas como Eleanor Roosevelt e Mary McLeod Bethune, interpretadas por Susan Sarandon e Oprah Winfrey, ampliam a narrativa ao sublinhar a complexidade social e política daquele momento crucial.

O filme oferece um panorama dinâmico do impacto dessas mulheres na estrutura militar, evidenciando que a luta delas transcende a época em que viveram. Perry combina a força do elenco com um roteiro que, embora aborde múltiplos temas, mantém espaço para reflexões individuais, permitindo que cada espectador conecte as pontas da história a partir de suas próprias experiências.